Aliu nerespektuje, co po něm chceme, láteří litvínovský asistent Kotrla

„No jo, no, je to zase jen o bod. Bude to boj až do poslední chvíle. Musíme hrát jako poslední dobou, a k tomu se vyvarovat hrubých individuálních chyb,“ velí litvínovský asistent Jindřich Kotrla.

Do půlky zápasu to byl z vaší strany dobrý hokej, ale pak vás Třinec zmáčkl. Co se stalo?

Dostali nás pod tlak, zamkli nás v tom malém boxu. Problém byl, že jsme nedostali puky do středního pásma. To byla hlavní chyba, že jsme puk nedokázali dostat ven, abychom se uklidnili.

Po první části jste sáhli do sestavy, brankáře Honzíka nahradil Janus.

Oba gólmani jsou hodně vyrovnaní, David dostal za třetinu tři góly, tak jsme to zkusili protočit a ukázalo se to jako dobrý tah.

Stáhli jste ze hry i kanadskou posilu Akima Aliua. Proč?

Udělal dvě hrubé individuální chyby, to se v takovém zápase nesmí stávat. Nemůže hrát, když předvádí takový výkon, a neplní systémové věci, které má. Dokud nebude respektovat to, co mu říkáme, tak nemůže hrát.

Hned při premiéře v Pardubicích se zranil další Kanaďan Chris Langkow. Jak to s ním vypadá?

Měl lehký otřes mozku, ale po reprezentační pauze by měl být fit.

Domácí debut si proti Třinci odbyl Tomáš Pospíšil, jenž nastoupil v produktivní lajně s Richardem Jarůškem a Martinem Hanzlem. Jak se vám líbil?

Musím říct, že podal velmi dobrý výkon, snad mu to vydrží až do konce sezony. Kluci si spolu sedli, na druhou stranu by se nám moc hodilo, kdyby už se uzdravil Samson Mahbod, s nímž hrála formace s Hanzlem a Jarůškem také výborně. Až budou fit Sam a Langkow, měli bychom mít parádní třetí lajnu a celkově tři super formace.

Jaký máte pocit z týmu po poměrně velkém posílení v posledních týdnech?

Jde to nahoru, kluci k tomu přistupují velmi dobře. Uvědomují si, o co se teď hraje, musíme vydržet a vyvarovat se hrubek, co nás sráží.

Pomůže vám k tomu reprezentační přestávka?

I když se nám teď docela dařilo, přestávka je pro nás výhodná. Pořád můžeme pracovat na systému a také je šance, že se někteří kluci dají zdravotně dohromady.

Po pauze začínáte v Liberci, pak vás čekají dva domácí zápasy s Boleslaví a znovu s Třincem.

Bude to bitva až do konce, pro nás už je teď každý zápas boj o život.