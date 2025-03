Prohru nezvrátil. Fanoušci Mory ale mají nového hrdinu. Klučinu se sklenicí zelí

V 54. minutě došťouchal do brány nahození Jakuba Siroty a plechárna šla do varu, ač mládenec pouze snížil na rozdíl tří gólů.

„Viděl jsem střelu, tak jsem se jenom snažil postavit do brány. Pak jsem se otočil, viděl puk a jenom do něho tak plácnul. Když jsem si uvědomil, že je puk v bráně, tak jsem se mohl radovat,“ popsal Kubát, jak v euforii málem prorazil plexisklo.

Mladičký talent se stal hvězdou zápasu a i přes porážku si užil pozápasovou děkovačku s olomouckým publikem, které za výkony z posledních týdnů zaslouží absolutorium.

V úterý olomoučtí fandové zase neúnavně hnali tým až do závěrečné sirény. „Jinde by nás všichni vypískali,“ uvědomoval si útočník Jan Káňa.

Tihle fanoušci do extraligy patří. I mančaft kohoutů?

„Fanouškům patří velký díky. Opravdu nám hrozně moc pomáhají a my jim to teď nevracíme. Věřím, že to změníme a dokážeme, že jsme sice skončili čtrnáctí, ale že na tohle místo nepatříme,“ vzkázal olomoucký trenér Jan Tomajko, který pochválil také novice své sestavy.

„Alexej nastoupil, protože některé naše útočníky trápilo menší zranění a nechtěli jsme v posledním kole, kde o nic nešlo, riskovat nějaké zhoršení. Vyšlo to na něho a odehrál skvělé utkání, patřil k našim nejlepším útočníkům,“ pochvaloval si trenér.

A mladý hrdina? „Když fanoušci skandovali moje jméno, měl jsem husinu. Tohle je důvod, proč hrajete hokej, proč odmalička dřete. Pro mě se ale nic nemění. Zítra vstanu a budu pracovat dál na mém snu prosadit se v mužském hokeji,“ pravil po utkání Kubát, který za ocenění muže utkání dostal sklenici kysaného zelí.

„Víte, co? Ani nevím, proč mi to dali. Asi to dám mamce,“ povídal se smíchem slovenský mládežnický reprezentant. Za olomouckou sedmnáctku, která po loňském sestupu hraje až druhou nejvyšší soutěž, letos rodák z Levoči nastoupil do patnácti zápasů, v nichž zapsal úctyhodných 19 gólů a 17 asistencí.

Alexej Kubát děkuje olomouckým fanouškům po zápase s Plzní.

„Vůbec jsem nečekal, že bych si letos mohl zahrát v áčku. Byl to můj sen, když jsem sem přicházel, probojovat se k chlapům. Ale neměl jsem nějak nastavené, že by to mělo být už tuhle sezonu. Snažil jsem se makat od tréninku k tréninku, ale na tohle jsem fakt nemyslel,“ řekl Kubát.

Trenéři mu kromě pár taktických pokynů nakázali, ať si svoji premiéru v dospělém hokeji a extralize užije a nebojí se hrát. „Snažil jsem se nedělat chyby, hrát jednoduše. Byl to pro mě velký skok, nakonec všechno vyšlo. Že jsem pak dal gól, je příjemný bonus,“ těšilo mladíka.

Logicky tento okamžik přebil i tristní formu Kohoutů, kteří prohráli posedmé v řadě. „Škoda, že jsme nevyhráli, bylo by to o to krásnější, ale já si to užil naplno. Jsem vděčný, že jsem v šestnácti dostal takovou šanci, kluci mě přijali v šatně, na ledě mi pomáhali. Jsem vděčný i trenérům, že mi věřili,“ povídal Kubát.

Teď ho čeká pořádné, drahé zápisné. A pak už návrat do práce.

Kohouty za čtyřicet dnů čeká baráž o udržení v extralize. „Vůbec nevím, jestli budu součástí týmu. Potěšilo by mě to, chtěl bych to s kluky zažít, ale nevím, co bude. Mám povinnosti v dorostu. Beru to jako odrazový můstek k tomu, abych jednou hrál v mužském hokeji a měl v něm stabilní místo,“ uzavřel slovenský talent ve službách Olomouce, kam přišel v minulé sezoně.