Brankář Salák se upsal na další dvě sezony hokejové Spartě

„Už když jsem do Sparty přicházel, říkal jsem si, že by bylo skvělé v tomto klubu zakotvit na delší dobu,“ uvedl Salák na webu Sparty. „Jak asi víte, naše rodina se nedávno rozrostla na sedm členů a s manželkou se nám v Praze moc líbí. To samé mohu říct o sparťanské kabině, kde je opravdu skvělá parta. Vím, že se tu buduje opět vynikající tým, se kterým budeme pomýšlet na nejvyšší příčky,“ řekl někdejší reprezentační gólman.

Udržení Saláka v kádru bylo pro Spartu jednou z priorit. „Saša ke konci základní části a v play off prokázal nejen své hokejové, ale také charakterové kvality. Je to vítězný typ, svým entuziasmem dokáže strhnout další hráče a vybičovat je k maximálním výkonům. Dohodli jsme se velice rychle a jsme moc šťastní, že se rozhodl spojit své jméno právě se Spartou,“ uvedl sportovní manažer Jaroslav Hlinka.



Salák přišel do Sparty v prosinci po sedmi letech v KHL, kde chytal za Dinamo Riga, Jaroslavl, Novosibirsk a Petrohrad. Působil také v TPS Turku a Färjestadu, s kterým v roce 2011 získal švédský titul. Na kontě má i dva starty v NHL za Floridu.

V této sezoně Salák za Spartu nastoupil v základní části k 11 zápasům s bilancí 1,63 inkasovaného gólu na zápas a úspěšností zákroků 94 procenta. V play off, ve kterém tým vypadl v semifinále s Libercem, nastoupil k šesti utkáním s průměrem 1,83 obdržené branky a úspěšností 93,8 procenta.