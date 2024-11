Tamáši po hattricku a vlastenci: Zápas kariéry. Někdy vám to padne i z bufetu

Je mu šestadvacet a v extralize si kroutí druhou sezonu. Loni za Mountfield skóroval včetně play off osmkrát, teď už je na pěti trefách. „Za kanonýra se neberu, nikdy jsem nebyl střelec gólů. Vždycky mě víc bavilo přihrávat. Ale jsem rád, že mi to tam padlo, a doufám, že bude i dál,“ svěřil se po one Tamáši show.

Ovšem podle asistenta Tomáše Hamary ho realizační tým za kanonýra považuje. „Roli má střeleckou. On se jen trošku hledá. Dostává se do dvou tří šancí za zápas, nepadalo mu to, zato dneska všechno, za což jsme rádi,“ řekl pobočník hlavního trenéra Tomáše Martince. „Doufám, že góly přiveze i z nároďáku, že je nevyplýtval v Kladně. Hraje oslabení, přesilovky, je pro nás důležitý centr, šikovný na buly, hodně platný hráč.“

Tamášiho sezonním maximem je 14 zásahů v Banské Bystrici, odkud si jej Hradec Králové vytáhl. Teď ukázal gólový apetit i v české nejvyšší soutěž. Drahý prý nebude. „Loni dal hattrick Okuliar a vím, že neplatil až tolik. Doufám, že se sazba pro týmovou pokladnu nezměnila,“ pousmál se.

V Jágrově hájemství nejprve střeleckou produkci hostů režíroval sám. Nejdřív nadvakrát procedil puk mezi Lukešovy betony, pak ho při přesilovce poslal nad lapačku a nakonec ho uklízel do odkryté branky po učebnicové přihrávce Davida Šťastného. Samostatné nájezdy rozjížděl a gólmana Rytířů překonal ukázkovým bekhendovým blafákem.

„Celkem čtyři góly, to je prostě někdy takový den. Kotouč se k vám odráží a padne vám to do brány i z bufetu, jak se říká. Po prvním gólu ze mě trochu spadlo napětí. Potom už jedete na vlně. Užíval jsem si to,“ zářil rodák z Rimavské Soboty. „Přitom na Kladně se mi v minulé sezoně moc dobře nehrálo, mám radši větší hřiště. Asi už se mi to tady začne líbit!“

Tamáši střílel do všech branek. „A ještě ten vlastní gól… Nešťastně mě puk trefil do brusle a zapadl za Škorvánka,“ zmínil kladenské snížení na 2:4, které zažehlo revoluci Rytířů. V závěru takřka zázračně vygumovali tříbrankové manko, dvakrát se prosadili při power play.

„Mohli jsme zápas v klidu kontrolovat a bez problémů ho dotáhnout do vítězného konce. Oni potrestali naše zbytečné fauly. Možná jsme se za stavu 4:1 moc stáhli do obrany, což se někdy nevyplácí. Zvlášť na úzkém hřišti,“ štvalo Tamášiho, jenž v elitním útoku brzy přišel o parťáka Jordanna Perreta, vyloučeného do konce zápasu. „Byla to citelná ztráta, protože náš útok je sehraný, dokážeme si vytvořit dost šancí.“

Kladenský brankář Štěpán Lukeš marně máchá lapačkou, puk po střele Alexe Tamášiho skončil v jeho síti.

Po nevýrazném entrée do nového ročníku se Hradec Králové nadechl k báječné sérii, napočítal už osm výher v řadě a vytáhl se do špičky. „Ani na začátku sezony nebyla naše hra špatná, jen nás eliminovala zbytečná vyloučená. Oslabení stojí hodně sil,“ uvažoval slovenský forvard. „O tom jsme si v šatně povídali, takže jsme to změnili. A potom jsme začali proměňovat šance, protože těch jsme si vytvářeli možná nejvíc v lize. Tuším, že v jedno období jsme měli nejvíc střel. Konečně nám to začalo padat, tím se všechno zlomilo a už to jde.“

Jede i Tamáši. Pět gólů v zápase, z toho jeden vlastní a jeden v rozstřelu, kdo to v životopise má?