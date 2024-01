Konečně urvat tři body! Musíme začít od malých věcí, říká hradecký Tamáši

„Je toho fakt hodně. Zápasy jsou naskládané hned za sebou, takže si musíme po každém z nich vyčistit hlavu, pořádně zregenerovat a jít do nového utkání s co největším odhodláním,“ řekl před zápasem s Vítkovicemi útočník Hradce Alex Tamáši.

Hradec – Vítkovice Úterý 18.00 online

O rychlém tempu extraligy, v němž se případné neúspěchy rychle kupí, má pravdu. Mountfield tak během necelých dvou měsíců odehrál dvanáct ligových zápasů, v základní hrací době vyhrál jediný, hned první v letošním roce nad Kladnem.

Blízko k druhému úspěchu byl právě v neděli v Plzni. Ještě pár vteřin před vypršením 57 minuty základní hrací doby vedl 2:1, poté ale domácí vyrovnali a o konečném výsledku rozhodlo prodloužení.

V něm Mountfield uspěl, získal druhý bod. Po tříbodové zmařené vidině alespoň to. V případě Hradce posun kupředu. V předcházejících třech extraligových zápasech totiž o druhý bod v prodloužení, či v samostatných nájezdech přišel. „Jsme ale rádi, že jsme sérii proher v prodloužení prolomili a konečně získali bod navíc my,“ netajil spokojenost Tamáši po čtvrtém zápase v řadě, který Mountfield v základní hrací době zakončil výsledkem 2:2.

V úterý večer se hradeckému mužstvu nabízí další možnost prolomit sérii zápasů, v nichž čekají na již zmíněnou tříbodovou výhru. Podle postavení v tabulce se zdá, že k tomu má příhodnou situaci. Vítkovickému týmu totiž v tabulce bodově patří místo dost daleko za nimi. Jenomže pozor, v bilanci posledních zápasů je úspěšnější než Hradec.

Nebude to ale jednoduché a vzhledem k vyrovnanosti extraligy si obtížnost uvědomuje i Tamáši: „Každý zápas je náročný a vyrovnaný. Jako proti Spartě i jako proti Plzni chceme na Vítkovice vstoupit dobře nastavení a začít od malých věcí.“

Mountfield to potřebuje. Dva měsíce výsledkově tápe, na druhé straně i omezený přísun bodů mu nechává slušný polštář před soupeři, který jsou mimo pozice pro play off. Navíc ze současné osmé příčky nemají vůbec bodově daleko ke čtvrté, která jako poslední zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále.

Tři body by se hodily, což předpokládá vyhrát v základní hrací době. Ale pozor, ve čtyřech z pěti posledních vzájemných zápasů s tímto soupeř musel Mountfield absolvovat prodloužení.