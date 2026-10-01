Sám slovenský hokejista se na začátku utkání radoval dvojnásobně, protože v něm zvyšoval vedení Hradce svým prvním gólem v této extraligové sezoně.
Jak jste takový vstup do zápasu vnímali?
Vždycky je fajn, když v zápase dáte první gól. A když dáte tři, tak je to výborné. Opadne stres a hraje se lépe. Vždyť rozhodně není zvykem, že góly přijdou v zápase tak brzy a že je vstřelíte tak rychle za sebou.
Sparta si vzala oddechový čas, po něm hru vyrovnala a na konci první třetiny snížila. Nedošlo z vaší strany přece jen k troše polevení? Vždyť jste brzy vedli 3:0 a vyšlo vám všechno, na co jste sáhli.
Asi ano. A druhá třetina už byla taková hektická, bylo tam hodně vyloučení. Možná to bylo malým polevením, z toho se musíme poučit. Důležité ale je, že jsme zápas i přesto dotáhli do vítězného konce.
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Jak těžké to utkání přes tak podařený váš vstup bylo?
Náročné i tak. Každý zápas v této lize je těžký a stojí spoustu sil. Sparta jich měla možná o trochu méně než my.
Přesto nebyla daleko od vyrovnání, i když jste do poslední třetiny šli s vedením 4:2...
Zapnuli a všichni viděli jejich sílu. Pro nás je ale důležité, že jsme to ustáli a vyhráli.
K cenné výhře jste svým prvním gólem v aktuálním extraligovém ročníku přispěl i vy. Jaký byl z vašeho pohledu?
Hlavně za něj jsem strašně rád. Letos mi chvíli trvalo, než se mi ho povedlo vstřelit. A jaký byl? Dávid Mudrák mi krásně nahrál, já jsem jen nastavil hokejku a naštěstí to tam padlo.
Proti Spartě jste nastoupil v útoku s Alešem Jerglem a Jordannem Perretem? Jak vám tohle složení vyhovovalo?
Jordy se k nám vrátil. Už v minulých sezonách nám to spolu fungovalo, nějaká chemie tam je. Věřím, že to takhle zůstane.
Zápas byl těžký pro vašeho brankáře Tomáše Vomáčku. Výborně začal, pak se mu sice před prvním inkasovaným gólem nepovedla rozehrávka, ale ve zbývajícím čase předvedl řadu výborných zákroků. Jak hodnotíte jeho výkon?
Tomáš je výborný brankář a díky tomu, že přišel, máme letos dva skvělé gólmany. Myslím si proto, že je jedno, jestli chytá on, nebo Standa Škorvánek, který šel do sezony jako jednička. Tomáš se teď šance chopil, tak ať mu to chytá dál.