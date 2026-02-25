Tipsport extraliga 2025/26

Důležitá část sezony, upozorňuje hradecký Tamáši. A reprezentace?

  12:25
Jsou to jenom kdyby, ale možná kdyby na konci minulého roku a na začátku letošního kvůli zranění několik týdnů nehrál, mohl se ucházet o místo ve slovenském týmu. Pro možný další vrchol kariéry, kterým by po startu na hokejovém mistrovství světa v roce 2022 byly olympijské hry. Dlouhá pauza ale nedala Alexi Tamášimu ani malou naději, že by se mohl o místo ve slovenské reprezentaci na právě skončené olympiádě ucházet.

Hokejista Alex Tamáši s pukem, kterým dal svůj první gól v české extralize. | foto: Jiří Punčochář, MF DNES

Zatímco jeho krajané včetně klubového kolegy, brankáře Stanislava Škorvánka, v Miláně dlouho úspěšně navazovali na bronzový úspěch na předcházejících hrách, útočník hradeckého Mountfieldu se chystal na vyvrcholení extraligového ročníku.

A slovenská reprezentace? Ta v jeho plánech před posledními pěti koly základní části a před play off nadále figuruje. „Věřím, že po sezoně dostanu pozvánku a určitě budu bojovat o to, abych na mistrovství byl,“ říká sedmadvacetiletý útočník, jenž v Hradci dokončuje třetí sezonu.

Jak je daleko z české ligy do slovenské reprezentace?
Chlapci, kteří ji hrají, mají vždy šanci do národního týmu se dostat. Jsem tu třetí rok a mám pocit, že každým rokem jde soutěž nahoru. Prosadit se je stále těžší i proto, že se do ní vracejí skvělá jména. Myslím si, že extraliga je opravdu kvalitní.

Pro vás osobně je ale v této sezoně trochu smolná, byl jste poměrně dlouho mimo hru. Těžký návrat?
Smůla, protože před zraněním jsem se cítil dobře a bodoval, o to to asi bylo těžší. Nedá se ale nic dělat, člověk se s tím musí vypořádat. Chce to čas a neuspěchat, aby se zranění neobnovilo a netrvalo ještě déle.

Pro vás to asi bylo těžší o to, že se vám v minulé sezoně dařilo, nastřílel jste dvacet gólů.
Určitě. I proto, že já jsem nikdy nebyl střelec, vždy jsem radši na góly nahrával. Tady mi ale od začátku vštěpovali, že musím střílet, protože mám dobrou střelu. Vnitřně jsem tomu asi uvěřil a padalo mi to tam. Měl jsem tehdy pocit, že když vystřelím od bufetu, stejně gól dám. Je pravda, že člověk musí mít i kousek

V Hradci jste třetí sezonu a smlouvu jste prodloužil. Jak těžké bylo rozhodování?
Ani chvíli jsem o prodloužení smlouvy nepochyboval. Velmi se mi tu líbí, jsme super kolektiv, pěkné město, které mi připomíná právě Bystricu. V podstatě je to tak uprostřed České republiky, takže i cestování na zápasy není tak náročné. Oblíbil jsem si to a cítím se tu výborně.

S Banskou Bystricou, odkud jste do Hradce přišel, jste získal dva slovenské tituly. Co přidat i ten český?
Bylo by to skvělé vyhrát a myslím, že tým na to určitě má. V brance máme kvalitu, což je velmi důležité. A play off je nevyzpytatelné, vidíme to každý rok. Zvítězit by bylo dokonalé.

Měsíční olympijská pauza přišla jen pět kol před koncem základní části. Co od závěru sezony čekáte?
Že začíná důležitá část sezony a blížíme se ještě do důležitější. Všichni vidí, jak je tabulka nabitá a vyrovnaná. My bychom se rádi dostali do elitní čtyřky.

Mít měsíc zápasového volna právě v tomto období není příliš obvyklé, jak jste ho právě s vyhlídkou na to, co vás čeká, využili?
Měli jsme pár dní volna, které jsem strávil doma na Slovensku. Setkal jsem se s rodinou, spíš jsem odpočíval. Pak následoval teambuilding, který byl super! Vždycky je dobré, pokud je šance, utužit kolektiv. Vyšlo to, zasmáli jsme se.

Nechyběly u toho ani běžky. Jak jste na tom s nimi?
Špatně, stál jsem na nich poprvé. Lepšilo se to, nějaký třetí den už jsem se s nimi nějak sžil, ale dobrovolně na ně určitě nepůjdu.

Vy jste i jako profesionální hokejista studoval vysokou školu, máte bakalářský titul. Co vás k této netradiční kombinaci motivovalo?
Chtěl jsem mít zadní vrátka, v hokejové kariéře se může kdykoliv stát cokoliv. A hlavně netrvá do konce života.

Slovenský útočník Alex Tamáši na tréninku Hradce Králové.

Podle studijního oboru jste odborníkem na dřevostavby, proč jste se ve studiu věnoval právě jim?
Protože mě bavily. Navíc se naskytla možnost studovat ve Zvolenu na Technické univerzitě, kde se obor dřevostaveb studovat dá.

Bylo těžké studium skloubit s profesionálním hokejem?
Bylo, ale musím školu ocenit v tom, že mi vycházela vstříc, abych mohl stíhat jak školu, tak i hokej. Měl jsem individuální plán a mohl jsem obojí spojit. Vyšlo to a po dokončení bakalářského studia jsem ze Slovenska odešel hrát do Čech.

Všichni bojují o svou pozici

O účast v play off už nemohou přijít ani teoreticky, před Mladou Boleslaví, které patří první příčka pod pomyslnou čarou, měli včera náskok 19 bodů.

A v posledních pěti kolech jich je ve hře maximálně patnáct.

S touto myšlenkou ale hokejisté hradeckého Mountfieldu do finiše základní části nevstupují.

Při hodnocení tabulky pochopitelně ze své šesté příčky spíše pokukují po tom, jak se probít mezi nejlepší čtyři týmy a zajistit si tím přímý postup do čtvrtfinále. „Zbývá pět zápasů a kromě možná jednoho nebo dvou týmů na vrcholu tabulky teď všichni bojují o svou pozici, body budou opravdu hodně důležité,“ předpokládá Steve Moses, americký útočník v hradeckých barvách.

Mountfield se do tohoto boje pustí středečním domácím zápasem s Vítkovicemi (začátek v 18 hodin). Po něm ho do příštího pátku, kdy základní část skončí, čekají ještě zápasy v Olomouci, doma se Spartou, v Liberci a s Mladou Boleslaví.

Výsledky těchto pěti zápasů společně s výsledky týmů, jež o přímý postup do čtvrtfinále také usilují, rozhodnou. Hradec nyní ztrácí na třetí i čtvrtý tým v tabulce shodně jen tři body.

Řež o to vyhnout se předkolu startuje po měsíční zápasové pauze. Právě tato okolnost může být zrádná. „Měsíc bez zápasu je dlouhá doba. Je jasné, že znovu naskočit do utkání bude pro všechny trochu zvláštní,“ netají Moses před boji o následující play off, „těch pět zápasů bude důležitých i na přípravu před ním.“

Vstoupit do diskuse

48. kolo

Kompletní los

49. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 47 21 5 4 17 146:123 77
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 48 18 3 3 24 112:141 63
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 48 15 6 4 23 97:127 61
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.

Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Důležitá část sezony, upozorňuje hradecký Tamáši. A reprezentace?

Hokejista Alex Tamáši s pukem, kterým dal svůj první gól v české extralize.

Jsou to jenom kdyby, ale možná kdyby na konci minulého roku a na začátku letošního kvůli zranění několik týdnů nehrál, mohl se ucházet o místo ve slovenském týmu. Pro možný další vrchol kariéry,...

25. února 2026  12:25

Další velké jméno pro Spartu. Šmíd se vrací do Česka, bude pomáhat Augustovi

Ladislav Šmíd, asistent trenéra, na přípravném kempu české hokejové...

Hokejová Sparta se domluvila s dalším významným jménem. Nejen že od příští sezony její extraligový tým převezme úspěšný trenér reprezentačních juniorů Patrik Augusta. Na střídačku se k němu postaví...

25. února 2026  12:02

Pitomá olympiáda! Zámořští miliardáři se bojí o hvězdy NHL. Zuřili i kvůli Haškovi

Premium
Radko Gudas na olympiádě v Miláně sráží Sidneyho Crosbyho.

Pro fanoušky i samotné hokejisty znamená prestižní klání pod pěti kruhy naprosto jedinečnou událost. Najdou se však v branži lidé, které olympijský turnaj prachobyčejně štve. Šéfové klubů NHL kvůli...

25. února 2026

Piráti v ohrožení. Majitel: Kontumaci už neřešíme, viníci se potrestali sami

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Vstali jako fénix z popela, ale teď jim hoří křídla. Hokejoví Piráti z Chomutova mají i kvůli administrativní chybě a kontumaci na kahánku a hrozí jim, že zacouvají zpátky do druhé ligy.

25. února 2026  10:34

Boleslav po otočce živí naděje na play off. Moře nestačil náskok dvou gólů, bere bod

Jan Buchtel z Mladé Boleslavi slaví gól do sítě Olomouce.

Hokejová extraliga se blíží do závěru základní části, předehrávku 48. kola obstarali hráči Mladé Boleslavi a Olomouce. Ačkoliv Hanáci vedli ve středních Čechách už 2:0, nakonec se musejí spokojit s...

24. února 2026  17:20,  aktualizováno  21:05

Dramatický závěr extraligy. Boj o střelce, čtyřku i předkolo, jak dopadnou kolosy?

Hráči Sparty smutní po porážce s Plzní.

Posledních pět zápasů, tedy 15 bodů ve hře. Vzhledem k vyrovnané tabulce hokejové extraligy obzvláště důležitých. Základní část tuzemské nejvyšší soutěže míří do divokého finiše, který nabízí několik...

24. února 2026  14:57

Úleva, Přerov udrží první hokejovou ligu. Klubu se má podařit odvrátit hrozící zánik

Mladí fanoušci hokejového Přerova fandí svým oblíbencům.

Mise splněna. V sezoně plné nejistot mají hokejisté Přerova první jistotu – výsledkově se zachránili v první lize. Rozhodlo o tom víkendové padesáté kolo Maxa ligy. Přerov sice na domácím ledě...

24. února 2026  9:26,  aktualizováno  10:16

Hokejový svaz vyplatil jednu provizi dvakrát. Jeden a půl milionu dostala Peltova firma

Premium
Miroslav Pelta si u soudu, vyslechne rozsudek v kauze údajně zmanipulovaných...

Sehnat sponzora pro hokejový svaz může být zajímavý byznys. Ten, kdo štědrého dárce přivede, má nárok na odměnu. Redakce iDNES.cz ale odhalila případ, kdy hokejisté takovou provizi za jednoho...

24. února 2026

Morrissey se z olympiády vrátil zraněný. Winnipeg jej bude postrádat delší dobu

Michal Kempný a proti němu stojící Kanaďani Nathan Mackinnon, Nick Suzuki a...

Hokejisté Winnipegu se budou muset v NHL delší dobu obejít bez obránce Joshe Morrisseyho, který se vrátil se zraněním z olympijských her v Miláně.

23. února 2026  21:55

Filippi už Liberci v této sezoně nepomůže. Podstoupil operaci vyhřezlé ploténky

Autor čtyř libereckých gólů Tomáš Filippi během utkání s Kladnem.

Liberecký útočník Tomáš Filippi už se v této sezoně neobjeví na extraligovém ledě. Historicky nejproduktivnější hráč severočeského klubu se podrobil operaci vyhřezlé ploténky. Po zákroku v Krajské...

23. února 2026  15:14

Stříbrné loučení Crosbyho. Ve finále fandil z tribuny. Týmu bych nepomohl, uznal

Sidney Crosby (uprostřed) už se stříbrnou medailí na krku. Vlevo Brad Marchand,...

Strašně si přál být u toho. Prý nechybělo moc a do olympijského finále mohl nastoupit. Jenže nakonec zůstal stranou. Zranění, které si přivodil ve čtvrtfinále s Českem, vyřadilo kanadského kapitána...

23. února 2026  15:05

Kanadští hokejisté si po finále postěžovali: Prodloužení 3 na 3 není hokej, ale zločin

Rozhodující gól v prodloužení dal Jack Hughes, Američani si tak připsali další...

Víte, co mají společného finále mužského a ženského turnaje v Miláně? Ano, svedla dohromady zámořské hokejové velmoci. Ale nejen to, v obou případech rozseklo souboj Kanady se Spojenými státy...

23. února 2026  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.