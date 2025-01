Dvě vítězné trefy po sobě. Tamáši si věří a hlásí: Hlavně chceme udržet čtyřku

Rozhodující gól litvínovskému Tomkovi byl hodně odvážný, nakonec z toho byl klíčový okamžik. Věříte si?

Asi ano, i když ne všechno vyjde. Když ale člověk šanci nepromění, nesmí věšet hlavu a musí to zkoušet dál. Tak jsem zkusil právě na Tomka a vyšlo to.

Zakončoval jste z velkého úhlu.

Já jsem hlavně nejdřív věřil, že budu mít dost rychlosti na to, abych obešel obránce a šel na Tomka do nájezdu. Jenomže bek mě stíhal, takže jsem byl v úhlu. Trochu ale brankáře Tomka znám a vím, že při takových situacích je svým postavením trochu dole a nahoře nechává prostor, což jsem i viděl. Tak jsem si řekl, že za to nic nedám, a zkusil jsem to.

Během tří dnů z toho byla druhá vítězná koncovka a nebylo to letos poprvé. Čím to je?

Měli jsme v létě výbornou přípravu a navíc proti našemu systému se hraje těžko. Je to hodně o bruslení a napadání, to soupeřům moc nevyhovuje.

V závěru základní hrací doby jste ale museli ubránit přesilovku soupeře, které trvala až téměř do sirény. Jak těžké to bylo?

Bohužel to byl nešťastný faul takhle na konci, ale Ralfs Freiberg to neudělal úmyslně. Litvínov má výborné hráče na přesilovku, my jsme se ale semkli, byli jsme hodně obětaví, zasloužili jsme si to ubránit.

Proti Litvínovu se prosadil také Aleš Jergl:

Na Litvínov ztrácíte tři body, je to cíl posunout se na jeho třetí místo?

Určitě, chceme být co nejvýš. Hlavním cílem je čtyřka a přímý postup do čtvrtfinále. Všechno je to vyrovnané, můžeme jít nahoru, ale i dolů, bude rozhodovat každý zápas. Dnes jsme vyhráli a trochu nám to pomohlo, do půlnoci se z toho budeme radovat, ale v úterý jedeme do Brna.

Byla tato dvě vítězství dobrá i pro sebevědomí, protože vám chybělo několik hráčů?

Určitě ano. Řekli jsme si, že budeme bojovat i za ně, a vyšlo to.