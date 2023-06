Finský obránce Lintuniemi po konci v Boleslavi posílí Kometu Brno

„V Alexovi jsme našli vyzrálého beka v nejlepším hokejovém věku. Za svou dosavadní kariéru nasbíral hodně zkušeností, je silný na puku, nebojí se osobních soubojů a zároveň je kreativní, což je perfektní kombinace. Navíc umí výrazně podpořit útok,“ uvedl asistent trenéra Brna Jaroslav Modrý.

Lintuniemi doposud v extralize odehrál 103 utkání s bilancí 12 branek a 18 asistencí. Dvacet bodů nasbíral v minulé sezoně, kdy byl nejproduktivnějším bekem Mladé Boleslavi. Zároveň byl ale s 23 zápornými body nejhorším hráčem základní části soutěže ve statistice hodnotící účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech.

„Alex by měl přinést především hokejovost. V loňském play off navíc ukázal, že umí být produktivní a nezalekne se důležitých momentů. Vlastně to bylo přesně naopak, všichni jsme viděli, že v těch nejvypjatějších situacích se mu povedlo vždy něco navíc. Kdybych já měl na výběr, rozhodně bych hrál radši s ním než proti němu,“ řekl Modrý, který Lintuniemiho vedl jako asistent trenéra v týmu Ontario Reign v nižší zámořské soutěži AHL v letech 2016 až 2018.