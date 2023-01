Fantom Stezka. Vítkovický gólman vynuloval hokejisty Liberce

„Klíčový moment byl ten fantastický zákrok Stezky. Mohli nás začít trápit,“ připomněl vítkovický kouč Miloš Holaň parádu z poloviny poslední třetiny. „V tu chvíli jsem byl rád, že jsme nedostali gól. Líbilo se mi, že to Aleš nezabalil. Po kličce byl mimo, ale bojoval do poslední chvíle a zasloužil si chytit to.“

Podobně to viděl i liberecký kouč Jiří Kudrna. „Byl to zákrok hodný highlightů, famózní. Takový se vidí jednou za hodně dlouho. Kubovi (Rychlovskému) nic nevyčítáme, šel do šance, byl to zázračný zákrok a takový k hokeji patří. Jeho samotného to mrzí nejvíc. Byl by to gól, co nám mohl dát šanci,“ zalitoval Kudrna.

Domácí tým nasměroval k výhře gól Juraje Mikuše, který ve druhé třetině využil početní výhodu. Když ve 48. minutě prostřelil Petra Kváču v brance Liberce i Marek Kalus, začali mít Vítkovičtí navrch. Jenže centr Peter Krieger se nechal vyprovokovat Romanem Vlachem – nejprve dostal dvouminutový trest, a když si jej odpykal, znovu se na ledě potkal s Vlachem. Tentokrát jeho zákrok, kterému liberecký útočník teatrálně pomohl, potrestali vyloučením na pět minut a do konce zápasu. „Mrzí mě ta frustrace v závěru. To nás může v jiném zápase potopit. Hned po konci utkání jsme měli pohovor v kabině,“ konstatoval Miloš Holaň.

„Škoda, že jsme z několika šancí nedali branku. Kontaktní, nebo vyrovnávací. Sice jsme věděli o síle domácích, a že byla vidět, ale gólem jsme je nenahlodali, nedostali jsme se ke koncovce. Bez gólu jsme nemohli pomýšlet na bodový zisk,“ doplnil Kudrna.

Vítkovičtí tak vítězně odstartovali sérii pěti domácích zápasů v řadě – ten druhý hrají už v neděli, kdy od 16.00 nastoupí proti Litvínovu, který v pátek vyhrál v Olomouci 8:1.