Do Brna, do Seattlu, do Brna. Titul Komety už jsem sledoval, hlásí Stezka

Mimo jiné Stezkovi imponovalo, jak jeho loňské rozhodnutí zrušit dohodu s Kometou a ještě jednou se pokusit prorazit v NHL přijal brněnský boss Libor Zábranský. Když se tedy osmadvacetiletý gólman letos rozhodl vrátit do Evropy, dohodu s ním preferoval.

„I panu Zábranskému jsem říkal, že jsem mu vděčný, jak loni moje odmítnutí přijal. Mně tehdy samotnému bylo líto, že se to celé před sezonou tak změnilo, a cítil jsem v sobě, že to, co pro mě pan Zábranský udělal, mu teď chci já vrátit. Proto jsem chtěl v první řadě řešit Kometu,“ řekl osmadvacetiletý Stezka po prvním tréninku v novém působišti.

Laťka v Brně se vám za ten rok pořádně zvedla, Michal Postava ji výtečnými výkony v brance Komety nastavil pořádně vysoko. Počítáte s tím?

Pokaždé, když gólman před vámi měl super sezonu, což Posty měl, na něho chcete navázat a ještě ho předčit. Pro mě je to obrovská motivace. S tím do toho jdu, že musím odvádět 120 procent, pracovat na maximum a ideálně pomoct mančaftu zopakovat, co se tady klukům povedlo v minulé sezoně.

Byl byste teď v Kometě, kdyby se Postava neupsal Detroitu a zůstal v Brně?

Tohle je těžká otázka. Posty měl výbornou sezonu, dovršil to parádními výkony v play off a zaslouženě dostal nabídku z Ameriky. Jsme za něj rádi, snad se mu to vše povede. Určitě to však hrálo roli. Kdyby zůstal, tak by pozici v brance měl on.

Aleš Stezka Narozen: 6. ledna 1997

V extralize: Liberec, Chomutov, Vítkovice. Celkem 113 zápasů.

Liberec, Chomutov, Vítkovice. Celkem 113 zápasů. V NHL: Seattle, jeden zápas, dvě sezony na farmě v AHL.

Seattle, jeden zápas, dvě sezony na farmě v AHL. V reprezentaci: 7 utkání.

Extraligu jste chytal za Vítkovice a Liberec. Tímto směrem vás to netáhlo?

My jsme s rodinou řešili Brno hlavně z toho důvodu, že pan Zábranský se ozval znovu po roce od doby, co se naše cesty loni neprotnuly. Mně se teď strašně líbilo, že i když jsem se tehdy rozhodl jinak a do Komety nešel, tak jsme se dohodli. Až na nějaké menší výjimky jsem neřešil nic jiného.

Sledoval jste Kometu už v minulé sezoně, kdy jste působil na farmě Seattlu?

Shodou okolností u nás v domě bydlel brněnský odchovanec Eda Šalé, spoluhráč z farmy Seattlu, a tak jsme se na Kometu dívali poctivě. Hlavně v play off jsme se snažili ty zápasy vidět, kluky na dálku podpořit. Bylo super tu jízdu až k titulu sledovat. Mě to jenom posunulo blíž k tomu, že jsem chtěl být součástí této organizace.

Vraťme se ještě jednou k minulému červnu. Už jste měl v Brně smlouvu, ale využil jste možnosti ji anulovat a zkusit NHL. Byla to prý otázka posledních hodin na konci předem stanovené lhůty.

K tomu bych se už s dovolením nevracel... Pan Zábranský nám vyšel maximálně vstříc a já jsem mu za jeho jednání strašně vděčný.

Museli jste si k tomu po roce, kdy jste jednání obnovili, něco říct? Vyčistit si mezi sebou stůl?

Nebylo třeba. Bavili jsme se o mé pozici, o klubové vizi, a z toho jsem měl skvělý pocit. Jednání byla rychlá, na úrovni. Tam vesměs nebylo o čem uvažovat.

Extraligu jste v Brně chytal naposledy předloni, kdy jste Vítkovicím pomohl ve čtvrtfinále play off vyřadit Kometu. Vzpomněl jste si na to?

I tohle k mému rozhodnutí posílit Kometu přispělo. Nejen v play off, kdy byla atmosféra ohromná, ale i během základní části byli v Brně fanoušci vynikající. Jako člen hostujícího týmu jsem měl při zápasech husí kůži. Můžu být jen rád, že odteď jsem na straně domácích. Musíme udělat všechno pro to, abychom fanoušky dostali co nejdřív na naši stranu, a navázali na to, co se zde dokázalo v minulé sezoně.

Mimochodem vaši sérii s Kometou v roce 2023 rozhodl v prodloužení šestého zápasu Peter Mueller, tehdy hráč Vítkovic. Co říkáte na to, že v neděli místo ještě jednoho roku v Brně ukončil kariéru?

Peter je skvělý chlap, skvělý hráč, velký profesionál. Těšil jsem se, že se v kabině uvidíme, bohužel to nevyjde. Určitě nám bude na ledě chybět. Věřím ale, že kluci, kteří tady jsou, mají takovou kvalitu, aby Petera nahradili. I když on je velká kapacita. Klobouk dolů před jeho kariérou i před tím, jaký je člověk.

Bude chybět i celé extralize?

Byl její obrovskou tváří, takže za mě ano, bude.

Zmínil jste další brněnské hráče. U koho z nich jste speciálně rád, že ho už jako brankář nebudete mít proti sobě?

U všech! (směje se) Pár kluků z Brna jsem znal i z mládeže nebo z nároďáku. Byli vždycky strašně nepříjemní. Je fajn být na jedné straně hřiště s nimi.

V zámoří jste strávil dvě sezony, za Seattle jste si v NHL zachytal jednou. Bylo těžké učinit rozhodnutí, zavřít za sebou dveře a vydat se do Evropy?

Bylo, ale vracet se k tomu nechci. Mám před sebou novou výzvu, novou kapitolu. Co bylo, to bylo. Snažím se dívat dopředu.

Cítíte, že jste v Americe nechal sám sobě ještě nějaký dluh?

Jsem vděčný, že jsem tam ten jeden zápas dostal, že jsem mohl nastoupit, že jsem prošel celým systémem NHL. Byla to pecka. Zpětně mě mrzí, že těch zápasů nebylo víc, beru to ale s pokorou a hlavně s tím, že mi tímto život neskončil. Je přede mnou něco nového, co mě motivuje a táhne kupředu, a to je Kometa. Motivace v celé této organizaci je neuvěřitelná.

V zámoří naopak vstupuje do dospělého hokeje Šalé. Jakou u něho předpokládáte budoucnost?

Těžko se to odhaduje. Já mu držím palce, aby se mu všechno povedlo, do NHL vede strašně dlouhá a těžká cesta. Edu jsem vídal denně, potenciál má obrovský, je to jenom na něm. Budu ho dál sledovat, rok byl součástí naší rodiny. Jsme za to rádi, že jsme mu mohli pomoct. Když vystřelil placku nároďáku na juniorském mistrovství světa, byli jsme my ti první, s nimiž ty poznatky sdílel.

Sám si pochvaloval, jaké péče se mu u vás dostalo. Šlo mu i hlídání dětí, které jste mu občas svěřili?

(úsměv) Na Edu spolehnutí bylo. Doma vyrůstal se sourozenci, poradil si skvěle. Všichni jsme si to užili, i my, že jsme mu mohli nabídnout podporu. Taky jsem si tím prošel, o rok dřív mi v Americe pomohl slovenský hokejista Marián Studenič, tak jsem věděl, jak cenná taková pomoc je.