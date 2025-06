„Příchodem Aleše Stezky jsme vyřešili otázku brankoviště. Jednání byla rychlá a jsme rádi, že do našeho týmu přichází kvalitní gólman s dlouhodobější perspektivou. V Kometě podepsal smlouvu na tři roky,“ uvedl majitel klubu Libor Zábranský.

Kometa hledala brankáře poté, co jednička z poslední sezony Michal Postava podepsal smlouvu s Detroitem. Stezka v Brně doplní Gašpera Krošelje a Jana Kavana.

„Po skončení sezony jsme začali s agenty a rodinou řešit, co dál. Oslovil mě pan Zábranský, s tím, jestli bych měl zájem podepsat v Kometě. Jednání byla velmi příjemná, pozitivní a na rovinu musím říct, že domluva byla skvělá, rychlá a korektní. Líbila se mi vize z pohledu do budoucna,“ uvedl Stezka, který s Kometou jednal i před rokem.

Rodák z Plzně působil v mládežnických kategoriích v Liberci, v jehož dresu také v sezoně 2017/18 debutoval v extralize. Nejvyšší soutěž chytal také v Chomutově, výrazněji se prosadil až ve Vítkovicích v letech 2021 až 2023, kdy debutoval v reprezentaci. Následně odešel do zámoří a působil na farmě Seattlu v týmu Coachella Valley Firebirds.

Letos v únoru odchytal jeden zápas za Kraken v NHL, teď se vrací do extraligy. „Je mi jasné, že jdu do klubu, který má nejvyšší ambice, je mediálně sledovaný a tlak je celkově ze všech stran obrovský. Já jsem na to ale připravený, budu se snažit odvádět maximum. Chceme hrát dobrý hokej, abychom měli výsledky a bavili naše fanoušky,“ řekl Stezka.