Kotalík o Winter Games v NHL: Magický zážitek. Sníh dodal akci atmosféru

On sám si utkání pod širým nebem vyzkoušel před více než patnácti lety. Prvního ledna 2008 si zahrál za Buffalo proti Pittsburghu na stadionu tamních fotbalistů Bills před více než 70 tisíci diváky.

„Byl to neskutečný zážitek, jeden z největších v mé kariéře. Fanoušci byli v posilvestrovské 1 dě, ještě navíc sněžilo. To všemu dalo až takovou magickou atmosféru. Opravdu úžasné,“ zasní se.

Na venkovní utkání se tehdy oba kluby připravovaly delší dobu. „Stadion byl nachystaný dřív, tak jsme si tam zkusili pár tréninků. Řešili jsme i různé typy počasí,“ říká.

Sněžení hokejistům mírně ztížilo podmínky pro hru, teplota se držela kolem bodu mrazu. „Rolba musela kvůli sněhu vyjet i v průběhu třetiny, prostoje byly dlouhé. Ale jinak jsem ani zimu necítil. Na střídačky se foukal teplý vzduch, takže ani tam jsme neprochladli,“ tvrdí.

Aleš Kotalík

Kotalík si tehdy vzal oproti běžné výstroji jen rolák navíc. „Člověk se zahřeje. To je jako na klasickém zimáku, také vám zima není. Někteří měli proužky pod očima na snížení odrazů světla, jiní se mazali emulzemi. Tak to používají třeba fotbalisté. Pomažou se tím a pak hrají v krátkém rukávu,“ přibližuje.

Na tribunách stadionu bylo tehdy přes 70 tisíc diváků. Ti si také užili mimořádný zážitek, byť přímo z tribun detaily hry vidět nemohli. „Tribuny byly od hřiště celkem daleko. Ale kolem stálo několik velkoplošných obrazovek, takže jsem pak slyšel jen pozitivní ohlasy, že všichni viděli dobře. I ten sníh se jim líbil,“ komentuje.

Začal nájezdy přesnou střelou

Návštěva na Winter Games byla nejvyšší, před jakou kdy dnes 45letý Kotalík hrál. Atmosféra však byla kvůli vzdálenějším tribunám trochu odlišná. „Bylo to specifické. Na ledě to při hře už pak tolik nevnímáte. Hodí se buly a hraje se o body. Ale být na ledě při utkání před tolika lidmi, už to samo o sobě je veliký zážitek,“ zdůrazňuje.

Pro Buffalo to tehdy byla událost roku, byť se zápas hrál hned prvního ledna. „Buffalo je sportovní město. Lidé tam podobné akce milují. A pro NHL je to také výhodné, když to opakuje. Vrací se díky tomu ke kořenům hokeje,“ potvrzuje.

Českobudějovický Motor odehrál své poslední venkovní utkání před více než padesáti lety. Bylo to v roce 1971 v Písku. Letos se Jihočeši zúčastní prosincových Winter Hockey Games na Letné v Praze, kde vyzvou soupeře z Plzně. Půjde o klasický extraligový duel.

V samotném utkání Kotalíkův tým rychle prohrával, ve druhé třetině ale srovnal. Stav 1:1 se nezměnil ve třetí části ani v prodloužení, a tak musely rozhodnout nájezdy. V nich jel jako první právě český forvard. Použil jedno ze svých oblíbených zakončení a střelou na lapačku trefil přesně.

„Led nebyl upravený, byl na něm sníh. Věděl jsem, že budu střílet, a padlo to tam. Škoda že jsem byl jediný z našeho týmu,“ ví. Pittsbur- ghu zajistili výhru Kris Letang a Sidney Crosby, kteří v týmu stále hrají.

Po více než půl století si pod širým nebem zahraje i Motor, a to v extraligovém duelu proti Plzni. „Postaví se provizorní tribuny, což bude zase jiné. Ale bude to skvělé. Všechny hráče čeká výjimečný zážitek. Snad bude zima, ale sněžit už nemusí,“ uzavírá Kotalík.