Kmoníček řešil krizi hned na startu sezony. Hrozná zkušenost, nezastírá

Nebylo divu, že v takové herní situaci nabízené hráče nikdo nechtěl. A pokud snad o nich uvažoval, nenabízel za ně adekvátní náhradu. K žádné výměně tak nedošlo.

A dneska? „Některé naše hráče by kluby už rády braly,“ reaguje Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu, na změnu, kterou jeho klubu přinesly říjnové výsledky a hlavně aktuální série osmi tříbodových výher.

Jak si užíváte tuto změnu? Jako odměnu za trpělivost, že jste v těžkých chvílích k žádné ukvapené změně nesáhli?

Neřekl bych, že si něco užívám. Samozřejmě se mi teď do práce chodí lépe, ale nepodléhám euforii. Všichni se snažíme být nohama na zemi, tohle nemusí trvat věčně. A navíc to možná ještě víc zavazuje.

Chtít měnit kádr po několika zápasech nové sezony asi není nic příjemného...

Je to hrozná zkušenost. Takhle špatně jsme do sezony tady v Hradci ještě nikdy za éry extraligy nevstoupili. Navíc už v uplynulých dvou letech jsme řešili spoustu negativních záležitostí … Teď to přišlo hned na začátku, ten první extraligový měsíc jsem prožíval hodně špatně.

Co nejvíc?

Chyběly výsledky. S těmi ale souvisely disciplinární prohřešky hráčů v zápasech, které jsme museli řešit. A pochopitelně tlak od fanoušků a médií.

Fanoušci dávali najevo svůj názor na stav věcí hodně hlasitě. Co na to hráči?

Snažili jsme se je od toho co nejvíc oprostit. Nevyhnuly jsme se pohovorům, ale jinak jsem se snažil nastavovat záda především já. Nakonec to snad dopadlo dobře, posezení a vnitřní kroky, které se nakonec udělaly, a také to, že jsme nepanikařili, snad pomohlo k tomu, že se to otočilo v náš prospěch.

Oživení týmu jste ale vážně zvažovali, jaké byly plány?

Vycházely z toho, že rozpočet máme v tomto směru na tuto sezonu vyčerpaný, takže nákupy nepřicházely v úvahu. Proto již zmíněná snaha o trejdy. Jenomže zájem o některé naše hráče byl problematický, vlastně minimální, případně za ně nebyla náhrada a my jsme si vzhledem k šíři kádru nemohli dovolit ho oslabit.

Nakonec došlo k jednomu vyřazení, ale s tím, že se pro dotyčného hráče hledá nové angažmá, a k jednomu příchodu. Proč se to týká právě Estephana?

Protože byl jedním z od kterých se očekávala produktivita a on očekávání nenaplňoval a zůstával daleko za ním. Proto jsme se k tomuto kroku rozhodli a jemu ho oznámili. Hledali jsme náhradu, Češi k dispozici nebyli, a proto jsme přivedli Connora Bunnamana. To je zatím všechno.

Úspěšný hradecký útočník Jakub Pour (64) se spoluhráčem Giorgem Estephanem slaví vstřelený gól.

Co bude s Estephanem, který je stále členem Mountfieldu?

Uvidíme. Trénuje u nás a angažmá se hledá. V Česku zatím nikdo zájem neprojevil a případné zahraniční působení je záležitostí jeho manažera.

Ve zmíněném nepříjemném období jste také musel odpovídat na dotazy, kdy sáhnete k výměně trenéra. Bylo to na pořadu dne?

Nebylo. Já i představenstvo jsme se shodli, že po tak krátké době k ní není důvod. Výsledky sice v tu chvíli nebyly dobré, ale v posledních letech pod vedením Tomáše Martince jsme několik složitých období zvládli. Jeho renomé za tu dobu je velké. A podložené několika úspěchy.

Trpělivost ovlivněná okolnostmi se vám vyplatila. Máte vysvětlení, proč v posledních týdnech došlo k tak zásadnímu obratu?

Vidím tři hlavní důvody, které se ale týkají spíše toho, proč se nám v úvodu sezony nedařilo. První souvisí s tím, že jsme v přípravě nehráli ani jednou kompletní. Někteří hráči nemohli trénovat kvůli zdravotním problémům naplno, v závěru přípravy nám několik hráčů odjelo s reprezentacemi na olympijskou kvalifikaci. Takže první zápas, který jsme hráli v kompletním složení, byl až první extraligový. Bylo vidět, že nejsme sehraní.

Druhý důvod?

Nejen letos, ale už i minulé sezony ukázaly, že klukům, kteří přijdou z ciziny, což platí i o těch, kteří přijdou ze Slovenska, trvá delší dobu, než si zvyknou. Jednak česká extraliga je jiná než slovenská, jednak styl našeho trenéra Martince je specifický a chvíli trvá, než se mu nový hráč přizpůsobí.

A třetí?

Ten bych nechtěl přeceňovat, ale asi trochu vliv přece jen má. Jde o potřebnou dávku štěstí. Ani v těch prvních týdnech nové sezony jsme nehráli špatný hokej, ale nedokázali jsme si pomoci k lepším výsledkům. Se špatnými přichází narušená psychika, situace na ledě řešíte špatně. U nás se to projevovalo špatnou produktivitou, nestříleli jsme góly. A s tím souvisí i to, že když to hráči chtěli zlomit, v některých případech to bylo i za cenu nedisciplinovanosti.

Na začátku sezony chyběla produktivita a s tím i góly od hráčů, od kterých se to čeká. Nyní je mužstvo dává, ale spíše jako celek, nikdo výrazněji nevyčnívá. Je právě vyrovnanost týmu vaší doménou?

S tím souhlasím a už to o nás platí delší dobu. My bychom samozřejmě byli rádi, kdybychom získali dva opravdu produktivní nejlépe české borce, na které by bylo možné se téměř vždy spolehnout, ale zatím se takové nadstandardní hráče nedaří získat. Důvod je jednoduchý: absence podobných hráčů na trhu, ale především naše finanční možnosti. Proto musíme spoléhat na vyrovnanost týmu, z ní ale v posledních sezonách každým rokem střelecky někdo vyletěl nahoru. Přitom se to od něj ani nečekalo, naposledy to platilo o Okuliarovi, před ním třeba o Oksanenovi.

Trenér Hradce Králové Tomáš Martinec domlouvá svým svěřencům.

Letos se v úvodu sezony střelecky dařilo Jakubu Pourovi, jednomu z nových hráčů. Je to další příklad?

Určitě je, i když v jeho hře bylo také několik minusů. Celkově je ale příjemným překvapením, jsem rád, že jsme do jeho angažování šli. Musí ale na sobě dále hodně makat.

Jak se v tuto chvíli odrážejí výsledky na váš pohled na letošní sezonu?

Tak, že za sebou máme první čtvrtinu, která nezačala dobře, ale skončila mnohem lépe. Extraliga je nevyzpytatelná, rozdíly minimální, ani týmy, které jsou nyní dole, nehrají špatně. Pro nás z toho vyplývá tvrdá práce a zároveň pokora.

A v úvodu zmíněný aktuální zájem o vaše hráče? Budete reagovat?

Hlavně už teď rozhodně nespěcháme, nechceme narušit současnou chemii v týmu, navíc musíme počítat s drobnou marodkou. O dvou našich hráčích na případný trejd či uvolnění k hostování uvažujeme, ale zatím není nic jistého. Možná v reprezentační pauze, která začne příští týden. V ní asi některé kluby budou aktivní.