V čem?
Už v tom, že loni se nám příčina hledala hůř. Věděli jsme sice, že si hlavně noví hráči potřebují zvyknout, ale doufali jsme, že na začátku sezony vyhrajeme více zápasů, že si změny sednou rychleji. Letos bylo hledání příčin o trošičku jednodušší.
Velká marodka?
Přesně tak, k tomu přišla Liga mistrů a z toho vyplývající náročný program. Proto podle mě světýlko na konci tunelu zářilo letos víc než loni.
Bylo letos i lehčí zachovat klid?
Ano. Nechci ale, aby to vyznělo tak, že loni jsme panikařili. Máme jasně nastavená pravidla a z nich vyplývající zodpovědnost a navíc moje důvěra vůči trenérovi Martincovi je daná, k panice nebyl důvod.
Letos jste měl brzy pohromadě kádr, se kterým jste počítali, ten se brzy ale začal i drolit. Jak tohle vnímá manažer?
Jako nepříjemnost. Bohužel se jedná o zranění, což jsou záležitosti, které nejste schopen výrazně ovlivnit. Navíc nešlo o drobná zranění, ale o vážné úrazy. Nedokážu si představit, co bychom dělali, kdybychom před sezonou nerozšířili kádr na pět lajn. Tato strategie se nám v každém případě vyplatila, i když jsme museli improvizovat.
Žádné klidné léto...
Naopak, bylo to hodně složité období, které přineslo problém, jenž trápí nás i další kluby s podobným rozpočtem. Když totiž máte naplněný rozpočet a zraní se vám klíčoví hráči, nemůžete jednoduše přivést náhrady, protože na to nejsou finanční prostředky. To je realita. Na druhou stranu to otevírá prostor pro další hráče, kteří mají příležitost ukázat, že na to mají a že si zaslouží místo v základním kádru. Nám se naštěstí povedlo také přivést některé hráče jen na omezenou dobu a ti nám v začátku sezony pomohli.
Stejně jako loni za sebou máte skvělý říjen. Příčiny letošního?
Podařilo se nám odstranit hlavní dva důvody, proč se nedařilo. Zaprvé si příchozí hráči už téměř všichni zvykli na systém, který nastavuje trenér Martinec. Velmi dobře to je vidět třeba u Martina Kohouta, který se delší dobu hledal, přizpůsobit se našemu hernímu stylu, jaký tady praktikujeme, mu moc nešlo. Pak do něj ale zapadl a je to na něm znát. Není ale sám.
A druhý důvod?
Návrat některých klíčových hráčů, kteří výrazně zvedli kvalitu především v obranné fázi.
Po říjnu už také můžete říct, že jste se trefili do posil. Vedle Kohouta se v útoku už daří Nenonenovi i Radilovi, v defenzivě je vidět zkušený Kivistö.
Souhlasím. Ukazuje to, že naši trenéři společně s kolegy, které máme v zahraničí, dělají skauting dobře. Občas se sice něco nepovede, ale beru to jako logickou a normální věc u všech týmů. Procentuální úspěšnost nově příchozích hráčů máme poměrně vysokou.
Těžký vstup do sezony prožili i gólmani. Hlavně Stanislav Škorvánek stál za výsledkovým vzestupem týmu, jak vidíte jeho výkony?
Začátek měl slabší, ale nyní jsou jeho výkony konzistentní a ve většině zápasu na svými výkony drží. Musíme vidět, že v úvodu sezony obránci a částečně i útočníci oběma gólmanům moc nepomáhali. A hráli jsme bez čtyř beků ze základní šestky, což se logicky projevilo na číslech brankářů. Teď se ale Stano dostává tam, kde ho chceme mít.