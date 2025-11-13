Tipsport extraliga 2025/26

Loni nejistota, teď marodka. Manažer Hradce byl při bídném startu v klidu

Radomír Machek
  10:30
Odrazili se hokejisté hradeckého Mountfieldu před první reprezentační pauzou, stejně jako loni, od pomyslného dna? A budou v tom, co je v minulé sezoně vyneslo v základní části až ke druhé příčce, stejně jako loni od pátku pokračovat? „Chápu, že pro fanoušky a pro média vypadají situace loni a letos hodně podobně, protože výsledkově to tak opravdu je. Příčiny ale vidím každý rok trochu jinde,“ říká generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.
Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu.

Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu. | foto: Profimedia.cz

Aleš Jergl z Mountfieldu před brankou Litvínova, kterou hájí Matej Tomek.
Ondřej Kaše z Litvínova překonal brankáře Stanislava Škorvánka z Hradce Králové.
Hradecký Denis Kusý padá, vedle něj František Gajdoš a David Kaše z Litvínova.
Litvínovský Marek Baránek se vleže sápe po puku, který drží Denis Kusý z Hradce...
20 fotografií

V čem?
Už v tom, že loni se nám příčina hledala hůř. Věděli jsme sice, že si hlavně noví hráči potřebují zvyknout, ale doufali jsme, že na začátku sezony vyhrajeme více zápasů, že si změny sednou rychleji. Letos bylo hledání příčin o trošičku jednodušší.

Velká marodka?
Přesně tak, k tomu přišla Liga mistrů a z toho vyplývající náročný program. Proto podle mě světýlko na konci tunelu zářilo letos víc než loni.

Bylo letos i lehčí zachovat klid?
Ano. Nechci ale, aby to vyznělo tak, že loni jsme panikařili. Máme jasně nastavená pravidla a z nich vyplývající zodpovědnost a navíc moje důvěra vůči trenérovi Martincovi je daná, k panice nebyl důvod.

Oživení Hradce odnesl lídr. Průlet říjnem? Tým se uzdravil a sedl si, těší Jergla

Letos jste měl brzy pohromadě kádr, se kterým jste počítali, ten se brzy ale začal i drolit. Jak tohle vnímá manažer?
Jako nepříjemnost. Bohužel se jedná o zranění, což jsou záležitosti, které nejste schopen výrazně ovlivnit. Navíc nešlo o drobná zranění, ale o vážné úrazy. Nedokážu si představit, co bychom dělali, kdybychom před sezonou nerozšířili kádr na pět lajn. Tato strategie se nám v každém případě vyplatila, i když jsme museli improvizovat.

Žádné klidné léto...
Naopak, bylo to hodně složité období, které přineslo problém, jenž trápí nás i další kluby s podobným rozpočtem. Když totiž máte naplněný rozpočet a zraní se vám klíčoví hráči, nemůžete jednoduše přivést náhrady, protože na to nejsou finanční prostředky. To je realita. Na druhou stranu to otevírá prostor pro další hráče, kteří mají příležitost ukázat, že na to mají a že si zaslouží místo v základním kádru. Nám se naštěstí povedlo také přivést některé hráče jen na omezenou dobu a ti nám v začátku sezony pomohli.

Stejně jako loni za sebou máte skvělý říjen. Příčiny letošního?
Podařilo se nám odstranit hlavní dva důvody, proč se nedařilo. Zaprvé si příchozí hráči už téměř všichni zvykli na systém, který nastavuje trenér Martinec. Velmi dobře to je vidět třeba u Martina Kohouta, který se delší dobu hledal, přizpůsobit se našemu hernímu stylu, jaký tady praktikujeme, mu moc nešlo. Pak do něj ale zapadl a je to na něm znát. Není ale sám.

Aleš Jergl z Mountfieldu před brankou Litvínova, kterou hájí Matej Tomek.
Ondřej Kaše z Litvínova překonal brankáře Stanislava Škorvánka z Hradce Králové.
Hradecký Denis Kusý padá, vedle něj František Gajdoš a David Kaše z Litvínova.
Litvínovský Marek Baránek se vleže sápe po puku, který drží Denis Kusý z Hradce Králové. Přihlíží Jordan Perret.
Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové odpaluje puk v utkání s Litvínovem.
20 fotografií

A druhý důvod?
Návrat některých klíčových hráčů, kteří výrazně zvedli kvalitu především v obranné fázi.

Po říjnu už také můžete říct, že jste se trefili do posil. Vedle Kohouta se v útoku už daří Nenonenovi i Radilovi, v defenzivě je vidět zkušený Kivistö.
Souhlasím. Ukazuje to, že naši trenéři společně s kolegy, které máme v zahraničí, dělají skauting dobře. Občas se sice něco nepovede, ale beru to jako logickou a normální věc u všech týmů. Procentuální úspěšnost nově příchozích hráčů máme poměrně vysokou.

Těžký vstup do sezony prožili i gólmani. Hlavně Stanislav Škorvánek stál za výsledkovým vzestupem týmu, jak vidíte jeho výkony?
Začátek měl slabší, ale nyní jsou jeho výkony konzistentní a ve většině zápasu na svými výkony drží. Musíme vidět, že v úvodu sezony obránci a částečně i útočníci oběma gólmanům moc nepomáhali. A hráli jsme bez čtyř beků ze základní šestky, což se logicky projevilo na číslech brankářů. Teď se ale Stano dostává tam, kde ho chceme mít.

Vstoupit do diskuse

22. kolo

Kompletní los

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Sparta PrahaSparta 23 10 3 1 9 67:56 37
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
4. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 22 9 3 2 8 63:59 35
7. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 22 10 0 4 8 56:56 34
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 22 10 1 1 10 65:61 33
10. HC OlomoucOlomouc 22 10 1 1 10 50:55 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

Loni nejistota, teď marodka. Manažer Hradce byl při bídném startu v klidu

Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu.

Odrazili se hokejisté hradeckého Mountfieldu před první reprezentační pauzou, stejně jako loni, od pomyslného dna? A budou v tom, co je v minulé sezoně vyneslo v základní části až ke druhé příčce,...

13. listopadu 2025  10:30

Sparta má asi jiné priority, my Ligu mistrů bereme vážně, rýpnul si Sklenička

Obránce David Sklenička v dresu Zugu.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když jste se podívali na zahajovací šestici, možná by vás nenapadlo, který z týmů je český. Na straně domácích se objevili čtyři tuzemští hráči, za hosty jich nastoupilo o jednoho více. První...

13. listopadu 2025  10:01

Gól Kaluse měl platit. Videorozhodčí nedostal zaplaceno, na měsíc má volno

Zleva Patrik Demel z Vítkovic a Nick Olesen z Českých Budějovic.

Manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina potvrdil, že branka vítkovického útočníka Marka Kaluse ve středeční předehrávce 23. kola hokejové extraligy proti Českým Budějovicích měla podle...

13. listopadu 2025  9:56

Ze soutěže se vyvlíknout nechceme! Spartě v Zugu ujel vlak už v úvodu, opory chyběly

Kouč Sparty Jaroslav Nedvěd.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Takové přivítání si v malebném Švýcarsku zřejmě nepředstavovali. V úvodním osmifinále Ligy mistrů museli hokejisté Sparty sáhnout k oddechovému času už po necelých dvanácti minutách. Důvod? Vedení...

13. listopadu 2025

Vejmelka vychytal výhru, Vladař trýznil hvězdy Edmontonu. Nemec dal hattrick

Dan Vladař si hlídá situaci v brankovišti.

Hokejový brankář Karel Vejmelka ve středu v NHL vychytal už svou osmou výhru sezony, když podpořil Utah u výsledku 5:2 nad Buffalem. Dotáhl se tak na krajana Lukáše Dostála z Anaheimu na sdílené...

13. listopadu 2025  6:35,  aktualizováno  7:55

Tři mače, tři české čtyřstovky. V čem Pastrňák trumfnul Jágra s Eliášem

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Houf spoluhráčů zavalil Davida Pastrňáka hned na ledě, zatímco vyprodaná aréna TD Garden po brilantním blafáku nadšeně burácela. V kabině jej už při příchodu zlili vodou. Srdečně mu blahopřál bývalý...

13. listopadu 2025  7:18

Zug - Sparta 6:0. K debaklu pražského týmu přispěli i Kubalík se Skleničkou

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Sparťanští hokejisté zahájili osmifinále Ligy mistrů vysokou porážkou 0:6 na ledě Zugu, když už po první třetině prohrávali 0:4. Za švýcarský tým se trefili i dva Češi - útočník Dominik Kubalík a...

12. listopadu 2025  20:08,  aktualizováno  23:13

Rukavice, pak hokejka? Vítkovický kouč Varaďa: Kalusův gól měl platit

Václav Varaďa

Ani nesprávně neuznaný gól v úvodu utkání proti Českým Budějovicím nezlomil hokejisty Vítkovic, kteří v předehrávce 23. kola nakonec porazili Motor 4:2. Rozhodčí Adam Kika a Tomáš Mejzlík ve 4....

12. listopadu 2025  23:06

Kolín nastřílel vedoucí Slavii sedm gólů a poskočil na druhou příčku

Hokejisté Kolína se radují ze vstřelené branky.

Hokejisté Slavie prohráli v 21. kole první ligy doma s Kolínem 4:7 a v čele tabulky se jejich náskok na druhé Středočechy snížil na devět bodů. Ve všech čtyřech ostatních zápasech středečního...

12. listopadu 2025  22:07

Vítkovice po otočce porazily Budějovice, Liberec si poradil s Olomoucí

Liberecký Martin Faško-Rudáš (vlevo) a jeho spoluhráč Adam Musil se snaží...

Hokejová extraliga je zpět, po reprezentační přestávce měla na programu dvě předehrávky. Vítkovice doma otočily souboj proti budějovickému Motoru a vyhrály 4:2, stejným výsledkem uspěl Liberec proti...

12. listopadu 2025  19:02,  aktualizováno  21:01

Co předcházelo magické čtyřstovce? Připomeňte si Pastrňákovy milníky v NHL

David Pastrňák z Boston Bruins pálí v zápase proti Toronto Maple Leafs.

Je nejlepším českým hokejistou současnosti, nenajde se téměř nikdo, kdo by neznal jméno David Pastrňák. Než si však havířovský rodák vydobyl místo mezi hvězdami NHL, musel se blýsknout řadou gólů,...

12. listopadu 2025  17:50

POHLED: Hlavně nepostoupit! Kometa jako český mistr nešla v Evropě příkladem

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....

Kometa Brno nemohla hlasitěji křičet, že v osmifinále Ligy mistru odmítá postoupit dál. Zčásti naleznete pro český klub pochopení, evropská soutěž je pro většinu prodělečná. Ale způsob, jakým...

12. listopadu 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.