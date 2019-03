Musíme přivést rozdílové hráče, říká hradecký manažer Kmoníček

Tým skončil v základní části čtvrtý, ale z play off vycouval nejrychleji, jak to jen bylo možné. Nadějně rozjetá sezona skončila po čtyřech zápasech. Od této odpovědi se budou odvíjet i zbývající dvě.

Nejdřív odpověď na tu první: jaká je spokojenost se sezonou, která po velkých letních změnách přinesla příjemný a asi i nečekaný atak na přední příčky v základní části, ale v jejím závěru přišlo devět porážek? Pět v posledních pěti kolech a čtyři ve čtvrtfinále play off.

Její závěr,to byla nepříjemná rána a velká zkušenost, ale jinak v sezoně vidím víc pozitivních věcí než negativních.

Názor majitele či prezidenta klubu?

Play off jsme ještě nehodnotili, je příliš brzy, ale samozřejmě nemůžeme očekávat pozitivní hodnocení play off, v kterém jsme prohráli 4:0 na zápasy. Já osobně s výsledkem v play off spokojený nejsem, i když musím říct, že kluci makali nadoraz a rvali se za Hradec. Se základní částí jsem byl já určitě spokojený. To samé se dá říct o pocitech vedení klubu včetně našeho prezidenta. Spokojenost v této fázi sezony panovala jak s předváděnou hrou, tak také s umístěním. A podobný názor mám i od druhého spolumajitele, kterým je město.

Důvod je asi jasný, po letní obměně kádru, která z kabiny vzala řadu výborných hokejistů, jste byli v očekávání, co sezona přinese.

Souhlasím. Nezměnili jsme sice cíl, kterým bylo stejně jako v minulých sezonách play off, ale brali bychom jej i z předkola, prostě aby si ho tým zahrál a nemusel do skupiny o záchranu. Že jsme stejně jako v minulých sezonách šli rovnou do čtvrtfinále, navíc ze čtvrtého místa, byl jakýsi bonus, kterým jsme naše cíle lehce překročili.

Play off ale pro vás skončilo vlastně dřív, než začalo. Hodně velké zklamání?

Když skončíte v základní části na čtvrtém místě, je pochopitelné, že máte určitá očekávání i v play off. I my jsme při vší skromnosti měli. Na druhou stranu je potřeba říct, že jsme měli proti sobě velmi zkušený a hvězdami našlapaný tým. Kluci hráli dobře, makali nadoraz, často i Brno přehrávali, ale jeho zkušenost se projevila v těch nejdůležitějších momentech zápasu, které rozhodují, což jsou třeba přesilovky či nájezdy. A tohle právě rozhodují rozdíloví hráči, o kterých jsem mluvil.

Hradecký kádr ● Hráči, kteří mají platný kontrakt z předcházejícího období: Linhart, Zámorský (obránci), Koukal, Paulovič, Rákos, Smoleňák, Vincour, Vopelka (útočníci)

● Hráči, se kterými klub prodloužil smlouvu v právě skončené sezoně: Nedomlel, Filip Pavlík, Rosandič (obránci), Berger, Bičevskis, Cingel, Dragoun, Chalupa, Miškář, Radovan Pavlík, Pilař (útočníci)

● Hráči, kterým končí smlouva: Maxwell, Pavelka (brankáři), Cibulskis, Graňák (obránci), Kukumberg, Lessio (útočníci)

Takže je budete shánět?

Pokud se chceme posunout sportovně i výsledkově dál, tak budeme muset nějaké přivést. Podívejte se na týmy, které jsou nebo směřují do semifinále - Brno, Liberec, Třinec, Plzeň - ty je mají, resp. jich mají více.

Kam je podle vás nejvíc potřebujete?

Do útoku, protože nám v rozhodujících fázích sezony chyběly góly a právě rozdíloví hráči určují produktivitu týmu. A také do branky, protože tam vás podrží, abyste neinkasovali.

Vezměme to odzadu: sháníte novou brankářskou dvojici?

Ano, Jak Pavelkovi, tak Maxwellovi skončily smlouvy.

A v útoku?

Jednáme s některými hráči, je ale třeba říct, že takoví, o kterých mluvíme jako o rozdílových a kteří nemají smlouvu, na trhu prakticky nejsou. A pokud se objeví, což většinou znamená, že přicházejí z NHL nebo z KHL, tak rozhodují podmínky, které klub může nabídnout. V tom v Česku kralují hlavně Brno a Třinec, jejich sítem nejprve projdou a teprve pak se dostane na ostatní.

Jak tato vaše snaha ovlivní množství změn v kádru pro příští sezonu?

Neovlivní a z toho mám velkou radost, protože poprvé od chvíle, kdy je v Hradci extraliga, se stane, že většina hráčů z předcházející sezony zůstane. Plánované odchody pokryjeme novými „tuzemskými“ hráči a poté uvidíme, zda se na trhu objeví nějaký rozdílový hráč.

Než se o nich začneme bavit, začněme u trenérů. Měli těžký úkol, který zvládli výborně, předpokládám, že tam změnu neplánujete.

Realizační tým bude pokračovat ve stejném složení a neplatí to jen o něm, ale i o týmu lidí, který se stará o chod klubu. Ať už jde o marketing, obchod a další, svoji práci odvádějí výborně, je radost s nimi pracovat.

A teď ti hráči. O brankářích jste mluvil, v obraně mají skoro všichni platný kontrakt, jedinými výjimkami jsou Graňák a Cibulskis. Jak to s nimi vypadá?

U Cibulskise je to na dobré cestě, on i klub mají zájem ve spolupráci pokračovat. U Graňáka je to otevřené, víc se k tomu zatím nedá říct. K obraně ale ještě to, že jsme teď novou smlouvu podepsali s Michalem Gasparem, který se dává dohromady po zranění na mistrovství světa dvacítek. V něm vidíme perspektivu pro naši obranu.

A útočníci?

Smlouva končí jen Kukumbergovi a Lessiovi, s oběma budeme hovořit.