Hradec těží z cizinců. Zapadli do kabiny a jsou vidět, pochvaluje si manažer

V utkáních s Kladnem a se Zlínem nastříleli polovinu branek svého mužstva, v Karlových Varech dokonce všechny čtyři. K tomu si přidejte i řadu asistencí.



Přínos zahraničních hráčů, jejichž počet v létě v hradeckém kádru poměrně výrazně vzrostl, jako by při srovnání s minulou sezonou souvisel se zlepšením hry i výsledků celého mužstva. Východočeši do úterního duelu na ledě mistrovského Třince nastoupili ze druhé příčky extraligové tabulky.

„Vždycky je co zlepšovat a platí to i nyní, kdy se mužstvu daří. Souhlasíme ale, že zatím to vypadá, že se nám výběr cizinců pro tuto sezonu vydařil,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Bilanci z minulého týdne odpovídají i celkové statistiky týmu. Brankář Kiviaho sice musel i kvůli zranění na svoji šanci poměrně dlouho čekat, ale v posledních zápasech, v nichž se do branky Mountfieldu dostal, ukázal, že mužstvu umí výrazně pomoci.

Blain, který je v Hradci už druhou sezonu, a nováček McCormack jasně vládnou klubovému bodování obránců. V tomto ohledu patří i mezi nejlepší v celé soutěži.



A útočníci? Kdyby to cizincům „nekazil“ kapitán Smoleňák, vládli by cizinci také na tomto postu. I tak se až na jednoho (před úterním zápasem v Třinci) všichni vešli do první poloviny kanadského bodování Mountfieldu.

- útočník, v Hradci působí pátou sezonu Patrik Lamper (Slov.) - přišel před sezonou ze Slovenska Pozn.: Útočníci Kevin a Kelly Klímové, mají americké i české občanství.

Vedení klubu přitom přiznává, že při letní obměně kádru byl příchod zahraničních hráčů často z nouze ctností. Vyvolanou i tím, že kvalitní čeští hráči na trhu chyběli. „Nebo byli nad naše finanční možnosti,“ připouští Kmoníček.

Proto se klub rozhlížel po zahraničních, a to i s rizikem, že ne vždy takový nákup vyjde. Ostatně zkušenosti Mountfieldu z minulých sezon nebyly v tomto ohledu jen pozitivní.

„Není jednoduché vybrat ty správné, kteří pomohou, ale letos to zatím vychází. Jedním z důvodů je určitě i to, že všichni výborně zapadli do kabiny,“ pochvaluje si hradecký manažer.

Noví borci sice pocházejí z Evropy i ze zámoří, většinu z nich ale spojovalo, že minimálně minulou sezonu odehráli ve slovenské extralize.

Z nově příchozích to platí o finském brankáři Kiviahovi, kanadském obránci McCormackovi i jeho krajanovi Lalancettovi. O slovenském útočníkovi Lamperovi ani nemluvě.

Podle Kmoníčka je to pro české kluby výhodné ze dvou důvodů: jednak kvůli blízkosti českého a slovenského prostředí, což hráčům ulehčuje adaptaci, jednak kvůli tomu, že slovenská liga je v očích těchto hráčů výbornou přestupní stanicí při cestě do prestižních evropských lig.

„K tomu musím přidat, že jsme hráče sledovali delší dobu a pečlivě, využili jsme naše spolupracující skauty. Takže o všech hráčích, kteří přišli, jsme měli téměř vyčerpávající informace,“ pochvaluje si hradecký manažer.

Při pohledu na statistická čísla zahraničních hráčů vybočují dva. Na jedné straně finský ostrostřelec Oksanen, jenž po pomalejším rozjezdu začíná potvrzovat potenciál.

„Od hráče s takovým hokejovým životopisem a vizitkou máme větší očekávání než u některých jiných,“ přiznává Kmoníček. „Od něj opravdu čekáme, že bude lepší než domácí hráči.“

Zatím bez kanadského bodu sezonou putuje slovenský útočník Lamper. I v jeho případě je ale hradecký manažer přesvědčený, že to byla dobrá volba: „Bohužel má smůlu, že se nyní dostává už ze třetího zranění. Když se ale v letní přípravě rozhodovalo o jeho angažování, byl jedním z našich nejlepších a nejproduktivnějších hráčů.“