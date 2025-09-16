„Je to nepříjemné a bylo by to nepříjemné pro každý tým. Nesmíme si ale pouštět do hlav, že jsme prohráli tři zápasy, a musíme jít dál tak, jako kdyby se nic nestalo. Přijít úplně jinak nastaveni. Věřím, že to probereme a příští zápas to bude úplně jiné,,“ říká k současné situaci hradeckého Mountfieldu jeho útočník Aleš Jergl.
Hradečtí to budou v úterý či v dalších dnech tohoto týdne, v nichž odehrají ještě dvě extraligové utkání, potřebovat.
Zatímní bilance je totiž nepříjemná: tři odehrané zápasy, na kontě nula bodů a navrch porce 15 inkasovaných branek, nejvíc z mužstev v celé soutěži. Šest jich dostali v oslabení, což je také nejvíc ze všech.
V neděli dostali od Kladna v početní nevýhodě dvě, právě o tolik nakonec na jeho ledě prohráli (2:4). „Přesilovky vždycky rozhodují zápasy, oni z nich dali góly, podařilo se jim to. Musíme se na to podívat a něco si k tomu říct,“ konstatoval hradecký útočník.
Když v závěru jeho tým naopak mohl v závěru vyrovnat – to když se Kladenští nechali v posledních šesti minutách dvakrát vyloučit, neuspěl. A naopak sám inkasoval, když zariskoval hrou bez brankáře. „Každá přesilovka vás může nakopnout. Když to ale nelepí, člověk trochu potřebuje i štěstíčko, které však bohužel teď nemáme. Místo toho přišlo rozhodnutí ze strany domácích. Zbytečný gól po vhazování, odrazilo se jim to zrovna na hokejku,“ uvedl Jergl k možnosti Hradce v závěru vyrovnat.
Mountfield tím definitivně přišel o šanci poprvé v této sezoně bodovat. „Škoda, mohli jsme to otočit nebo alespoň vyrovnat. Nepodařilo se. Je teď třeba dát hlavy nahoru a jdeme dál," řekl odhodlaně Jergl a zdůraznil: „Takové zápasy musíme vyhrávat.“
Další tři šance Hradec dostane už tento týden. V úterý v domácím duelu s Plzní, v pátek na ledě Karlových Varů a v neděli opět na svém stadionu v utkání s mistrovskou Kometou Brno.
Letošní start do extraligy připomíná ten loňský, a to hodně nápadně. Hradec loni prohrál dokonce první čtyři zápasy, když ve třetím urval alespoň bod. Za konečným druhým místem v základní části vykročil hodně klopotně, po deseti kolech totiž měl na svém kontě pouhých devět bodů a v tabulce se pohyboval na nejspodnějších příčkách.
Pak se dostavilo procitnutí a kam až Hradecké dovedlo, o tom svědčí postup do play off z druhého místa. Bude se to letos opakovat?