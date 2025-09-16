Tipsport extraliga 2025/26

Nepříjemné, ale nesmíme si to pouštět do hlav, velí hradecký Jergl po třech prohrách

V úterý večer si v případě úspěchu budou moci říct, že stejně jako před rokem možná mají nejhorší za sebou. K tomu ale potřebují soupeře z Plzně poslat domů s porážkou. Bylo by v této sezoně poprvé. Až dosud totiž Hradečtí kopírují loňský nevýrazný vstup do sezony, během kterého prohráli dokonce čtyři úvodní zápasy.
Rvačka v utkání Hradce Králové a Českých Budějovic. Zleva brankář Jan Strmeň z Českých Budějovic, Ondřej Vála z Českých Budějovic, Aleš Jergl z Hradce Králové a Kevin Klíma z Hradce Králové.

„Je to nepříjemné a bylo by to nepříjemné pro každý tým. Nesmíme si ale pouštět do hlav, že jsme prohráli tři zápasy, a musíme jít dál tak, jako kdyby se nic nestalo. Přijít úplně jinak nastaveni. Věřím, že to probereme a příští zápas to bude úplně jiné,,“ říká k současné situaci hradeckého Mountfieldu jeho útočník Aleš Jergl.

Hradečtí to budou v úterý či v dalších dnech tohoto týdne, v nichž odehrají ještě dvě extraligové utkání, potřebovat.

Zatímní bilance je totiž nepříjemná: tři odehrané zápasy, na kontě nula bodů a navrch porce 15 inkasovaných branek, nejvíc z mužstev v celé soutěži. Šest jich dostali v oslabení, což je také nejvíc ze všech.

V neděli dostali od Kladna v početní nevýhodě dvě, právě o tolik nakonec na jeho ledě prohráli (2:4). „Přesilovky vždycky rozhodují zápasy, oni z nich dali góly, podařilo se jim to. Musíme se na to podívat a něco si k tomu říct,“ konstatoval hradecký útočník.

Když v závěru jeho tým naopak mohl v závěru vyrovnat – to když se Kladenští nechali v posledních šesti minutách dvakrát vyloučit, neuspěl. A naopak sám inkasoval, když zariskoval hrou bez brankáře. „Každá přesilovka vás může nakopnout. Když to ale nelepí, člověk trochu potřebuje i štěstíčko, které však bohužel teď nemáme. Místo toho přišlo rozhodnutí ze strany domácích. Zbytečný gól po vhazování, odrazilo se jim to zrovna na hokejku,“ uvedl Jergl k možnosti Hradce v závěru vyrovnat.

Mountfield tím definitivně přišel o šanci poprvé v této sezoně bodovat. „Škoda, mohli jsme to otočit nebo alespoň vyrovnat. Nepodařilo se. Je teď třeba dát hlavy nahoru a jdeme dál," řekl odhodlaně Jergl a zdůraznil: „Takové zápasy musíme vyhrávat.“

Další tři šance Hradec dostane už tento týden. V úterý v domácím duelu s Plzní, v pátek na ledě Karlových Varů a v neděli opět na svém stadionu v utkání s mistrovskou Kometou Brno.

Letošní start do extraligy připomíná ten loňský, a to hodně nápadně. Hradec loni prohrál dokonce první čtyři zápasy, když ve třetím urval alespoň bod. Za konečným druhým místem v základní části vykročil hodně klopotně, po deseti kolech totiž měl na svém kontě pouhých devět bodů a v tabulce se pohyboval na nejspodnějších příčkách.

Pak se dostavilo procitnutí a kam až Hradecké dovedlo, o tom svědčí postup do play off z druhého místa. Bude se to letos opakovat?

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 3 3 0 0 0 9:3 9
2. HC Vítkovice RideraVítkovice 3 2 1 0 0 11:4 8
3. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 13:6 6
4. HC Oceláři TřinecTřinec 3 2 0 0 1 14:9 6
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 0 1 10:7 6
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 2 0 0 1 8:6 6
7. HC Sparta PrahaSparta 3 2 0 0 1 8:6 6
8. Rytíři KladnoKladno 3 1 0 1 1 5:5 4
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 10:11 3
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 3 1 0 0 2 7:9 3
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 1 0 0 2 4:8 3
12. HC OlomoucOlomouc 3 1 0 0 2 7:14 3
13. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 0 0 3 6:15 0
14. HC Verva LitvínovLitvínov 3 0 0 0 3 2:11 0
