Dát co nejdřív gól, ať si odpočineme, vyzýval Jergl. Pak rozhodl hokejkou ze sklepa

Krásná rána, navíc hodně tvrdá, přitom nejste zase takový hokejový pořízek. Kde se to ve vás bere?

Mám měkkou hokejku a když to dobře napružím, tak to letí. Shodou okolností jsem si na prodloužení vzal novou, vytáhl jsem ji ze sklepa. A dala gól, tak dostane ještě šanci šanci.

Váš popis rozhodující branky?

Jeli jsme s Jordi Perretem dva na jednoho, přihrával jsem mu, ale obránce to zachytil. Naštěstí se puk odrazil ke mně. Podíval jsem se, kde stojí brankář a měl díru nad lapačkou, tak jsem se ji snažil trefit.

Stalo se to v osmé minutě prodloužení, co jste si před ním říkali poté, co jste zápas do něj na poslední chvíli poslal?

Že musíme dát gól co nejdřív, ať si před dalším zápasem trochu odpočineme.

Prodloužení jste vystřelil také hodně tvrdou střelou, jaký to byl gól?

Byli jsme v tlaku, puk měl Jordi Perret. On je na puku silný, tak jsem jen čekal, až mi ho pošle a pak vystřelil.

Oslavy obou vašich gólů byly hodně emotivní a tak trochu zvláštní. Jak jste k nim přišel?

Housle jsou od tchána, jsem s ním domluvený, že to je hned po góle pro něj.

Při prvním kroková variace. Odkud jste si vzal inspiraci?

Tohle dělal LeBron James, tak mě to nějak napadlo. Bylo to hlavně pro fanoušky, hrajeme tady pro ně, tak chci, aby je to bavilo.

Sérii se vám podařilo vyrovnat, jak vám to může pomoct?

Hlavně je dobře, že se zase začíná od nuly, za to jsme určitě rádi. Teď musíme dobře zregenerovat a zkusit přivézt z Pardubic alespoň jednu výhru.

Což se vám v základní části jednou podařilo. Může třeba tohle pomoci?

Hlavně je to o tom, že v sezoně jsou všechny zápasy vyrovnané, nikdo není tak odskočený, že se nedá porazit. Jde o to, aby všechny čtyři lajny hrály na sto procent, pak se to může povést. Myslím, že máme kvalitní a silný tým, můžeme je porazit.