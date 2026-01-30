Kyselova finta před Kyselou, Jergl ohromil v Litvínově. Drzoun! smál se stvořitel

„Pan Kysela na začátku házel buly,“ připomněl Jergl slavnostní úvod extraligového zápasu, který hosté vyhráli 6:3, „a tak jsem si říkal, že kdybych náhodou ujel, zkusím to. A možná si na to při mém gólu vzpomněl.“
V březnu to bude pětadvacet let, tedy už čtvrtstoletí, co Kysela vymáchal v samostatných nájezdech sparťanského brankáře Petra Břízu. V Praze se hrál se čtvrtý zápas čtvrtfinále play off 2001, na hokejku si napsal Břízovo jméno, prostrčil si ji mezi nohama a zvedl puk mimo dosah šokovaného gólmana. Fantazie!
Televize jeho zázračný trik dokola opakovaly, noviny hlásaly: „Hokej má v Kyselovi svého Panenku.“
Jeho kousek dávaly na roveň legendárnímu dloubáku ze zlatého mistrovství Evropy 1976, který Kyselu svou drzostí a chladnokrevností inspiroval, jak sám přiznával. „Trochu mi Panenka pomohl, že jsem se k tomu odvážil. Jeho gól jsem vždycky uctíval.“
Kysela si užil Jerglův kousek naživo, jako jeden z budoucích vlastníků Litvínova svůj tým pozoroval z hlediště. „Ani mi nedošlo, že mě viděl na slavnostním buly. Drzoun jeden!“ smál se sedmapadesátiletý mistr světa z Vídně 1996. „Udělal to perfektně. Pro gólmany je těžké to chytit, když něco takového nečekají. A Jergl je výborný, jeden z nejlepších v Hradci. Kdokoli to trochu uměl a zkusil to, dal z toho gól.“
Litvínovská legenda vešla díky své parádě do hokejových učebnic. A našla následovníky i v NHL, jeho fintu naklonovali třeba Tomáš Hertl nebo Marek Malík. Do řady úspěšných exekutorů bezva kličky se naposledy zařadil Adam Jiříček na letošním juniorském světovém šampionátu. Kysela zůstane tím prvním. Autorem, stvořitelem.
„Je hezké, že si to lidi pořád pamatují. Jak se říká – výsledků je tolik, že zapadnou, ale na ptákoviny se nezapomíná. Zvlášť když jsou drzé, nezvyklé,“ křenil se Kysela. „Já byl první, komu ta finta vyšla. Určitě to zkoušel někdo i předtím. Viděl jsem ji v Litvínově u Jordana Karagavrilidise. Zkoušel to na trénincích, ale on je bek, dřevák, moc mu to nešlo,“ popíchl bývalého spoluhráče.
Zato Jergl své zakončení zvládl dokonale. Zaskočil mladého brankáře Adama Kubíka, který od třetí třetiny nahradil Mateje Tomka.
„Už delší dobu jsem nedal gól, pořád jsem vymýšlel kličky mezi nohy. Když jsem získal puk a jel sám na brankáře, napadlo mě, že zkusím tu fintu,“ líčil jedenatřicetiletý rodák z Kroměříže svůj desátý zásah v letošní sezoně. „Kamarád mi už delší dobu říkal, ať do toho jdu. Naposledy jsem to udělal v Olomouci proti Třinci.“
Hradec Králové se dostal do čtyř samostatných úniků a všechny čtyři využil, to je nevídané. A Jerglův gól vyčníval, byť i Radilův blafák patřil mezi parádní kousky. „Oni museli hrát vabank, proto jsme jeli čtyřikrát sami. Kyselova finta těžká není. Občas ji dělám na tréninku, vím, jak se do toho poskládat. V brance stál nový gólman, věděl jsem, že to nebude čekat. Zkusil jsem to, padlo to tam, bomba!“
A krásná oslava Kyselova jubilea, byť pro domácí Litvínov hořká.