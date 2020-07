Litvínov vyzkouší dalšího polského reprezentanta, útočníka Lyszczarczyka

„Alana jsme chtěli vidět. Je to mladý hráč, který měl velmi slušné poslední dvě sezony, co se týče produktivity. Poslední rok v juniorech i poslední rok v ECHL měl velmi zajímavá čísla. Chceme mu dát šanci, vidět ho i v zápasech a po měsíci se rozhodneme, co bude dál,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Vladimír Országh.

22letý rodák z amerického Wallingtonu začínal s hokejem v Polsku. Na severu Čech už působil, prošel si mládeží chomutovských Pirátů. Po třech sezonách v dorostu zamířil do zámoří, v posledním ročníku hrál za Fort Wayne Komets v­ ECHL s čísly 57 zápasů, 46 bodů za 19 gólů a 27 asistencí. Předtím zářil v kanadské juniorské OHL.

Už v mládeži ho vybírali do národního týmu, má i starty na seniorském mistrovství světa divize 1A a 1B. „Každý rok zaznamenává progres. V mládežnických kategoriích v Česku dosahoval vynikajících výsledků a dokázal to potvrdit i v kanadské juniorce. Navíc na to navázal i v první sezoně v seniorském hokeji. Kromě toho v minulosti působil tři roky v Chomutově a díky tomu není v extralize považován za ­cizince,“ prohlásil generální ředitel klubu Pavel Hynek.

O dva roky mladší Zygmunt nastoupil v extralize do 20 zápasů, dal jeden gól a tři připravil. Naskočil i v 1. lize za Kadaň a Litoměřice.