Úleva v hokejovém Hradci, Fin se rozjel. Oksanen ukazuje, proč přišel

„Ahti góly potřebuje, aby byl sebevědomý, a nyní mu to lepí, za což jsme moc rádi,“ nechal se po nedělním vítězném derby v Pardubicích slyšet kapitán hradeckého Mountfieldu Radek Smoleňák.

Třemi brankami do sítě pardubického rivala Oksanen právě od Smoleňáka převzal štafetu nejproduktivnějšího hráče mužstva. Po měsíčním rozpačitém rozjezdu v úvodu sezony se devětadvacetiletý Fin v posledních týdnech, v nichž nabral gólovou rychlost, dostal do stavu, jaký očekávalo nejen vedení Mountfieldu, ale i hokejoví odborníci.

Osmadvacetiletý Oksanen do Hradce v létě přišel s vizitkou jednoho z nejproduktivnějších hráčů finské ligy. Soutěže, kam nadprůměrní čeští hokejisté v případě, že zaujmou tamní manažery, odcházejí za lepším, ale často mají problém se prosadit. Oksanen problém neměl, například v minulé sezoně si v týmu KooKoo v 53 zápasech připsal 48 kanadských bodů. Navázal tím na předcházející sezony, v nichž nechyběly ty v zámoří či v KHL, kde oblékal dres helsinského Jokeritu.

„Delší dobu jsme chtěli získat zkušeného, silného a produktivního útočníka, což se nám angažováním Ahtiho povedlo. Pevně věřím, že naváže na svoji velmi dobrou produktivitu v předchozích sezonách a stane se jedním z klíčových hráčů našeho mužstva,“ hlásil proto generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček v červenci, kdy byl příchod borce s reprezentačními zkušenostmi potvrzen.

Ahti Oksanen Osmadvacetiletý finský útočník do Hradce zamířil letos v létě z finského klubu KooKoo.

Do Česka přišel se zkušenostmi ze zámoří, působil tam pět let, ale do NHL se neprobojoval.

Po návratu hrál čtyři sezony za finské kluby, kde nastupoval a pravidelně bodoval v nejvyšší soutěži, předloni si v dresu Jokeritu vyzkoušel KHL.



Naposledy působil v týmu KooKoo, kde v minulé sezoně v 53 zápasech posbíral 48 bodů, byl zároveň asistentem kapitána a vydařená sezona mu přinesla i tři starty ve finské reprezentaci.



Do Mountfieldu přišel jako hráč, který mu měl pomoci k lepší produktivitě, to se mu ale v prvních kolech nedařilo.



Zlom přišel v polovině října, od té doby nasbíral v 9 extraligových zápasech 14 kanadských bodů za 8 gólů a 6 asistencí.



Aktuálně je s 18 body (9 gólů a 9 asistencí) nejproduktivnějším hráčem Mountfieldu.



Pro mnohé byl Oksanenův příchod překvapením. Potvrdil to i samotný útočník. „Dost jsem o tom přemýšlel a bavil jsem se i s mým agentem o tom, že moc hráčů takový krok v předchozích letech neudělalo. Ale čím víc jsme se o tom bavili, tím víc nám to dávalo smysl,“ řekl po svém příchodu do Hradce Králové.

Nevýrazný start

Předsezonní prognózy Oksanena zařadily mezi největší letní posily v rámci extraligy. Společně s očekáváním vedení klubu a trenérů to však byla situace pro hráče ne příliš jednoduchá. „Hraní pod tlakem si celkem užívám,“ odrážel jej samotný hráč ještě před sezonou.

Do té sice tým vstoupil velmi slušně, ale Oksanen nijak nevyčníval. Ne snad, že by herně propadal, ale když týmu chyběly nastřílené góly, velmi často padalo právě jeho jméno. Proto ještě před měsícem hráči zdaleka nebylo co závidět.

Oksanen připouští, že se na něm změna prostředí a příchod do jiné soutěže podepsaly asi víc, než sám čekal: „Měl jsem těžký začátek, musel jsem se dost přizpůsobovat. Navíc rozhodčí tu pískají jinak, tady se může o trošičku víc hákovat nebo si protivníka přidržet o něco déle než ve Finsku.“

Čas běžel, ale 190 centimetrů vysoký borec bodově stále jen paběrkoval, jeden gól a dvě asistence v úvodních jedenácti zápasech vzbuzovaly spíš rozpaky.

Zlom přinesly dva góly Vítkovicím

Přesně v polovině října ale příšel zápas s Vítkovicemi, v nichž dal dva góly, víc, než se mu povedlo za celý předcházející měsíc. Od té doby boduje téměř pravidelně a ve statistikách už předběhl všechny své spoluhráče.

„Na začátku sezony mě obránci celkem jednoduše dokázali v rohu zastavit, ale jak šel čas, tak jsem si na to zvykl a dokázal hrát svoji hru. A myslím si, že teď hraju tak, jak bych měl,“ vypravuje s úlevou o proměně, která ho dostala tam, kde jej všichni v Hradci chtějí vidět.

Pravděpodobně mu k tomu pomohla i trpělivost okolí. „Je strašně těžké, když někam přijdete s vizitkou střelce a každý na vás kouká, co předvedete. Nějaká adaptace byla, sedlo nám to i v pětce, dovedeme si vyhovět,“ uznává například kapitán Smoleňák.

Hattrick v derby: Není lepší pocit

Oksanenova cesta vzhůru zatím vyvrcholila v nedělním derby. V něm nadchl nejen třemi góly, z nichž ten třetí byl v prodloužení vítězný poté, co Mountfield ještě tři minuty před koncem základní hrací doby prohrával 1:3.

„Fantastický pocit. Ani nevím, kdy jsem hattrick vstřelil naposledy. Párkrát už jsem dal dva góly, ale na tři si nevzpomínám. O to lepší to je, když ten třetí byl navíc vítězným v prodloužení. V hokeji opravdu není lepší pocit,“ sděloval nadšeně útočník.

Zvlášť když poměrně záhy poznal, co pro klub a hlavně pro jeho fanoušky souboje s rivalem z Pardubic znamenají: „Už první derby u nás v Hradci bylo fantastické, atmosféra skvělá a tady také, i díky našim fanouškům, kteří za námi přicestovali.“

Právě fanoušci Oksanenovi na reprezentační přestávku přibalili další ocenění, zvolili ho hráčem týmu za měsíc říjen. Konečně jej všichni vidí tam, kde ho od začátku angažmá chtěli a chtějí mít. „Na hráče, jako je on, máme přísnější měřítka, s tím k nám přišel,“ cítí úlevu i manažer Kmoníček.