Uzdravený Bartovič se uvedl hattrickem a bojuje o liberecký A-tým

Zvládl celou letní přípravu, naskočil i do zápasů a hlavně zjistil: zdraví po dlouhém léčení drží!
„Po roce pauzy od hokeje to bylo hodně náročné, ale každý týden jsem se cítil líp a zápas od zápasu jsem se do toho dostával. Návyky, co k hokeji patří se mi postupně vracely a teď už se cítím skvěle,“ hlásí Bartovič, který hlasitě klepe na bránu libereckého áčka. Do sezony vletěl parádně, v dresu juniorky se trefil hned v prvním kole na Spartě a v sobotu nastřílel Slavii hattrick.
U Bílých Tygrů s hokejem začínal, jeho otec Milan patří ke klubovým legendám. V patnácti pak zamířil do švédského Malmö. Před rokem mu kariéru přervala vážná nemoc, zachránila ho rychlá transplantace jater.
Když se objevila možnost, že byste mohl trénovat s libereckým A-týmem, jak jste na to reagoval?
Když jsem řešil, kam půjdu po pauze hrát, muselo to být někde blízko Prahy. Byla to podmínka doktorů. Když přišla nabídka jít do áčka Liberce, neváhal jsem, protože jsem tady vyrůstal a vždycky jsem obdivoval zdejší hráče, když tady hrál táta nebo ostatní kluci, kteří jsou teď se mnou třeba v kabině. Výzva to samozřejmě byla, ale makám na tom, abych byl součástí týmu.
|
Po transplantaci jater skok do áčka. Bartovičův návrat sledovala celá rodina
Proč si lékaři vymínili, abyste byl blízko Prahy?
Uvažoval jsem, kam půjdu, kdyby bylo všechno zdravotně v pohodě. Ve Švédsku mi končila smlouva a chtěl jsem počkat na draft NHL a jít do kanadské juniorky. Doktoři ale řekli, že bych měl pro každý případ zůstat nablízku. Kdybych byl někde v Kanadě a udělalo se mi špatně, nebylo by ideální se někde motat po letišti a pak letět dvanáct hodin do Prahy a zase zpátky. No a Liberec je jen hodinu od Prahy.
Jak dlouho tahle podmínka lékařů bude platit?
Řekl bych, že maximálně dva roky.
Nebál jste se, jak už tak dost náročný přechod do dospělého hokeje po dlouhém výpadku zvládnete?
Hlavně máma se o mě bála, jak to se mnou bude po zdravotní stránce, ale hokej mi chyběl tak moc, že mě ani nenapadlo přemýšlet, že bych se měl něčeho bát.
Teď už jste stoprocentně fit?
Fyzicky jsem v naprosto pohodě. Jediná nevýhoda je, že budu do konce života brát prášky, co potlačují imunitu. I teď jsem proto trošku nakřáplý, ale jinak jsem svaly nabral zpátky a rychlost se mi taky neztratila.
A také hrajete se speciálním pásem, že?
Ano, ale to je drobnost. Skoro každý hráč nosí na rameni něco, co mu pomáhá. Já budu mít zase ochranu na břicho. Při hře mě to nijak neomezuje, doktoři mi s tím pomohli.
Když se člověk vrátí po vážných zdravotních problémech, má o to větší motivaci něco dokázat?
To je určitě pravda. Když se mi to stalo, nejdřív jsem byl smutný, že nemůžu nic dělat. Kluci mohli hrát na Hlinka Gretzky Cupu a já bojoval v nemocnici o život. Několik nocí jsem probrečel, bylo to hodně mentálně náročné. Během jednoho roku jsem přišel o tři velké události, kromě Hlinka Gretzky Cupu taky o draft NHL a mistrovství světa. Pak jsem si řekl, že když se budu litovat, nikam to nepovede. Zdravě jsem se naštval a pracoval krůček po krůčku na tom, abych se vrátil.
Jak moc vám v tom pomohl váš otec, bývalý hráč Liberce, který si zahrál i v NHL?
Pomohla mi celá rodina i kamarádi. Táta žil celý život hokejem, takže s ním se samozřejmě bavíme hlavně o hokeji. Mamka byla v nemocnici, ležela vedle mě 24 hodin, dokud ji doktoři nevyhodili. A abych přišel na jiné myšlenky, snažil jsem se bavit i s kamarády, kteří nejsou od hokeje.
Povedlo se vám od něj myšlenkami utéct?
Po té době můžu říct, že moc ne. I když jsem se snažil, pořád jsem měl v hlavě, že ostatní hrají a já nemůžu. Byl to fakt náročný rok, ale myslím, že mě to mentálně posílilo.