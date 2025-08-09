Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Po transplantaci jater skok do áčka. Bartovičův návrat sledovala celá rodina

Michael Havlen
  14:37
Rok po obrovských zdravotních problémech si znovu zahrál zápas, navíc poprvé za liberecký A-tým. Talentovaný hokejový útočník Adrien Bartovič nastoupil v úvodní přípravě na ledě Mladé Boleslavi, v níž Bílí Tygři po divokém průběhu padli 4:5.
Talentovaný hokejový útočník Adrien Bartovič z Liberce.

Talentovaný hokejový útočník Adrien Bartovič z Liberce. | foto: ČTK

Mladý útočník Adrien Bartovič a sportovní ředitel libereckého klubu Michal...
Adrien Bartovič na tréninku.
Hokejista Adrien Bartovič se zapojil do tréninku libereckého A-týmu.
Adrien Bartovič na tréninku v Liberci.
10 fotografií

„Užil jsem si to. Jsem hlavně rád, že můžu dělat to, co miluju,“ řekl osmnáctiletý hráč novinářům po utkání v Boleslavi.

Loni v létě se mu život převrátil vzhůru nohama. Náhlé selhání organismu musela vyřešit rychlá transplantace jater, dárce se naštěstí našel bleskově. Lékaři si nebyli jistí, jestli vůbec přežije, natož aby se vrátil k hokeji. O takovém případu ještě nikdo neslyšel.

Adrien Bartovič to však dokázal.

Do letní přípravy naskočil poprvé v životě s libereckým áčkem, velké tréninkové dávky snášel dobře a koncem července podepsal s klubem profesionální smlouvu. Vydal se tak ve stopách svého otce Milana, který patří k legendám Bílých Tygrů.

„Táta je samozřejmě rád, že tu můžu pokračovat v jeho šlépějích, ale primárně je vděčný za to, že jsem zdravý. To, že jsem mohl podepsat smlouvu tady v Liberci, je krásné,“ řekl Bartovič mladší v rozhovoru pro klubový web. „Tátu tady měli velmi rádi. Já bych v tom chtěl pokračovat a dělat svojí rodině dobré jméno.“

Adrien Bartovič na tréninku v Liberci.

Někteří jeho současní spoluhráči nastupovali za Liberec ještě s jeho otcem a znají ho z kabiny jako malého kluka. „Všichni vědí, co se mi stalo, takže to respektují. Ale jinak mě berou jako normálního spoluhráče. To, že jsem mladší, samozřejmě znamená, že musím dělat věci, které mladí hráči dělají. Z toho mě žádná nemoc neomlouvá,“ usmál se šikovný forvard.

Skok do mužského hokeje pro něj znamenal velký náraz, zvlášť po velkých zdravotních problémech a dlouhé rekonvalescenci. „Česká extraliga je každým rokem kvalitnější a je to vidět i na trénincích. Myslím si, že když budeme v tomhle tempu trénovat každý den, tak by nás v zápasech nemělo nic zaskočit. Je jenom dobře, že jsou tréninky takhle intenzivní,“ podotkl.

V zápase proti Boleslavi nastoupil se speciálním ochranným pásem, který už asi nikdy neodloží. Musí ho nosit z bezpečnostních důvodů kvůli obrovské jizvě na břiše.

Na ledě rivala si zahrál v prvním libereckém útoku vedle Adama Najmana a Ondřeje Procházky. Kromě otce, který je na Slovensku, ho z tribuny dojatě sledovala celá rodina.

Přes svůj mladý věk i nepřízeň osudu by se Bartovič už letos v Liberci rád popral o místo v extraligovém áčku. „Budu se tam snažit dostat, ale jestli budu hrát za juniorku, nebo za áčko, je jedno,“ uvědomuje si hokejový talent, kterého zdravotní problémy naučily dívat se na svět kolem sebe s větším nadhledem.

V příštím týdnu čeká hokejisty Liberce první přípravný zápas před domácím publikem. V úterý 12. srpna vyzvou pražskou Spartu.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

VIDEO: Běsnící matka malého hokejisty vtrhla v Letňanech na led během zápasu

Podobné excesy se v hokejovém prostředí sem tam objeví. Jednomu takovému přihlíželi o víkendu účastníci mládežnického turnaje Czech Lions Summer Cup v pražských Letňanech. Rozzuřená matka jednoho z...

Kdo říká, že chci pryč? Nečas o slzách po výměně i cenovce deset milionů dolarů

Premium

Než dopoledne vkročí do posilovny Domyno na pražské Lhotce, špičkuje se s tréninkovým komplicem Tomášem Hertlem. „Napište, že na něj dohlížím. Poslední sezony má nejlepší, protože maká se mnou,“ říká...

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

Čech znovu zářil v bráně, hokejové hvězdy překvapil. Byl fantastický, smekl Fiala

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech přispěl v hokejové exhibici v Curychu k vítězství výběru hvězd NHL nad domácím vítězem švýcarské ligy a Ligy mistrů 10:3. Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů...

Čech přijal pozvání od Fialy, zachytá si po boku hvězd NHL. Snad to zvládnu, doufá

Do stále nekončící hokejové kariéry zapíše další úchvatný zážitek. Petr Čech, doma i ve světě proslulý fotbalem, se v pátek představí ve Švýcarsku. V menší bráně, za borci typu Stützleho, Seidera,...

Po transplantaci jater skok do áčka. Bartovičův návrat sledovala celá rodina

Rok po obrovských zdravotních problémech si znovu zahrál zápas, navíc poprvé za liberecký A-tým. Talentovaný hokejový útočník Adrien Bartovič nastoupil v úvodní přípravě na ledě Mladé Boleslavi, v...

9. srpna 2025  14:37

Budějovický kapitán Přikryl: Snažím se být lídr i bez písmenka na dresu

Na ledě i v kabině by měl být jedním z lídrů. Filip Přikryl je ve 24 letech v ideálním věku. V extralize už odehrál přes 250 zápasů, v Českých Budějovicích začne čtvrtou sezonu a loni nakoukl i do...

9. srpna 2025  9:30

Záchranář Litvínova: Pomoc Orlenu? Nízká či žádná. Musíme sehnat až 50 milionů

Místo vysněného hladkého sprintu překážkový běh za záchranou hokejové extraligy pro Litvínov. Už je totiž jasné, že dosavadní většinový vlastník klubu Orlen Unipetrol své nástupce sponzorsky podpoří...

9. srpna 2025  7:45

Čech znovu zářil v bráně, hokejové hvězdy překvapil. Byl fantastický, smekl Fiala

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech přispěl v hokejové exhibici v Curychu k vítězství výběru hvězd NHL nad domácím vítězem švýcarské ligy a Ligy mistrů 10:3. Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů...

8. srpna 2025  22:49

Z NHL do druhého domova. Vrána se po deseti letech vrací do Linköpingu

Hokejový útočník Jakub Vrána, který hrál naposledy v NHL za Nashville, podepsal dvouletou smlouvu s Linköpingem. Vrací se tam po deseti letech, švédský klub to uvedl na svém webu.

8. srpna 2025  20:38

Fanoušci dojímají. Trika Litvínov nezhasne jdou na dračku, berou je i soupeři

Dojemná vlna solidarity zaplavila Litvínov. Fronty na Jágra? Snad ještě větší na fanouškovská trika se záchranářským mottem Litvínov nezhasne. Při čtvrteční přípravě s Kladnem šla na dračku. „Velké...

8. srpna 2025  13:59

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

8. srpna 2025  12:45

Čacho po příchodu do Olomouce: Protekce? Musím si vše vybojovat sám

V roce 2024 vyhrál s Třincem hokejovou extraligu, k čemuž Ocelářům dopomohl bilancí 9+12 v 72 zápasech. V minulém ročníku se ovšem slovenský útočník Viliam Čacho ve Slezsku spíše trápil, a proto se...

8. srpna 2025  10:47

Tourigny o pardubickém angažmá: Chci toho v Dynamu vstřebat co nejvíc

Mezi pardubickými hokejovými beky mu náleží dva primáty: je z nich s přehledem nejmenší a společně s Michalem Hrádkem také nejmladší. Miguël Tourigny, kanadská posila Dynama ze slovenské Žiliny, však...

8. srpna 2025  8:58

Extraliga dál bojuje proti nápadu svazu. Odmítá vznik nové mládežnické kategorie

Vznik nové mládežnické kategorie hokejistů do 16 let i nadále provázejí nesouhlasné názory. Extraliga se teď znovu, stejně jako v červnu, ohradila proti nápadu svazu na reformu výchovy českých...

8. srpna 2025  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sparta zahájila přípravu vítězně, Boleslav přestřílela Liberec. Jágr opět asistoval

Jaromír Jágr bodoval i ve druhém přípravném utkání Kladna na novou extraligovou sezonu, když asistoval u jediného gólu Rytířů při porážce v Litvínově 1:2. Rovněž tři góly padly při prvním vystoupení...

7. srpna 2025

Z jeho náročných tréninků hráči zvraceli. Teď má kouč zvednout ruského otloukánka

Možná ani nedoufal, že se ještě postaví na trenérskou střídačku. Vždyť v březnu oslavil už pětasedmdesáté narozeniny. Jenže Vladimir Krikunov nyní dostal v hokejové KHL na starost Soči. A to s...

7. srpna 2025  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.