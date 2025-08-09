Po transplantaci jater skok do áčka. Bartovičův návrat sledovala celá rodina

„Užil jsem si to. Jsem hlavně rád, že můžu dělat to, co miluju,“ řekl osmnáctiletý hráč novinářům po utkání v Boleslavi.
Loni v létě se mu život převrátil vzhůru nohama. Náhlé selhání organismu musela vyřešit rychlá transplantace jater, dárce se naštěstí našel bleskově. Lékaři si nebyli jistí, jestli vůbec přežije, natož aby se vrátil k hokeji. O takovém případu ještě nikdo neslyšel.
Adrien Bartovič to však dokázal.
Do letní přípravy naskočil poprvé v životě s libereckým áčkem, velké tréninkové dávky snášel dobře a koncem července podepsal s klubem profesionální smlouvu. Vydal se tak ve stopách svého otce Milana, který patří k legendám Bílých Tygrů.
„Táta je samozřejmě rád, že tu můžu pokračovat v jeho šlépějích, ale primárně je vděčný za to, že jsem zdravý. To, že jsem mohl podepsat smlouvu tady v Liberci, je krásné,“ řekl Bartovič mladší v rozhovoru pro klubový web. „Tátu tady měli velmi rádi. Já bych v tom chtěl pokračovat a dělat svojí rodině dobré jméno.“
Někteří jeho současní spoluhráči nastupovali za Liberec ještě s jeho otcem a znají ho z kabiny jako malého kluka. „Všichni vědí, co se mi stalo, takže to respektují. Ale jinak mě berou jako normálního spoluhráče. To, že jsem mladší, samozřejmě znamená, že musím dělat věci, které mladí hráči dělají. Z toho mě žádná nemoc neomlouvá,“ usmál se šikovný forvard.
Skok do mužského hokeje pro něj znamenal velký náraz, zvlášť po velkých zdravotních problémech a dlouhé rekonvalescenci. „Česká extraliga je každým rokem kvalitnější a je to vidět i na trénincích. Myslím si, že když budeme v tomhle tempu trénovat každý den, tak by nás v zápasech nemělo nic zaskočit. Je jenom dobře, že jsou tréninky takhle intenzivní,“ podotkl.
V zápase proti Boleslavi nastoupil se speciálním ochranným pásem, který už asi nikdy neodloží. Musí ho nosit z bezpečnostních důvodů kvůli obrovské jizvě na břiše.
Na ledě rivala si zahrál v prvním libereckém útoku vedle Adama Najmana a Ondřeje Procházky. Kromě otce, který je na Slovensku, ho z tribuny dojatě sledovala celá rodina.
Přes svůj mladý věk i nepřízeň osudu by se Bartovič už letos v Liberci rád popral o místo v extraligovém áčku. „Budu se tam snažit dostat, ale jestli budu hrát za juniorku, nebo za áčko, je jedno,“ uvědomuje si hokejový talent, kterého zdravotní problémy naučily dívat se na svět kolem sebe s větším nadhledem.
V příštím týdnu čeká hokejisty Liberce první přípravný zápas před domácím publikem. V úterý 12. srpna vyzvou pražskou Spartu.