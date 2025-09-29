A ač Kometa doma s Dynamem prohrála 1:2 po prodloužení, hlavní cíl – zpevnit obranu – se jí splnit podařilo. Rozhodující branku jí dal ve 27. vteřině prodloužení ze sóla Vladimír Sobotka, jemuž krásně přes půl hřiště nahrál Robert Kousal.
„Že nás tam překvapila dlouhá přihrávka, to se stane. Já si cením toho, jak kluci zápas odpracovali, v tomto směru splnilo utkání naše představy a máme cenný bod,“ naznal brněnský trenér Kamil Pokorný.
Příjezd Pardubic podruhé v sezoně v Brně vyprodal halu, po Spartě dorazilo 7 700 diváků i na Dynamo. Bez ohledu na to, jak hlučně hnali svůj tým dopředu, jim Kometa předvedla v první řadě trpělivost a kázeň – především v první třetině, když na svoji branku připustila pouze dvě přímé střely.
Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála
„Samozřejmě nám o nápravu páteční ,osmičky’ šlo. Co se stalo v Budějovicích rozhodně povedené nebylo. Dnes byl náš výkon dobrý. Vrátili jsme se k tomu, co jsme schopni hrát, což je zodpovědný hokej směrem dozadu, s tím, že co přijde v útoku, je vždycky něco navíc,“ pronesl Adam Zbořil, centr Komety.
Právě jemu se podařilo vstřelit jediný brněnský gól. V 15. minutě se nejlépe zorientoval v přehuštěném prostoru před brankovištěm Dynama, před nímž se zastavil puk po střele od modré, a kolem gólmana Romana Willa ho doklepl do sítě.
Trefu pak slavil podobným gestem rukou směrem k divákům, jaké po svých gólech používá obránce Libor Zábranský.
„Okoukané to rozhodně není. Spíš jsem měl radost, že jsem se po osmi zápasech konečně zase prosadil. Ono to i fanouškům vlije krev do žil a jsou pak hlasití,“ vyprávěl Zbořil, jehož první a do neděle i jediná branka v sezoně přišla hned v prvním kole. Tehdy pomohla ke třem bodům za výhru nad Litvínovem.
Že stačila jenom na bod, zapříčinila i disciplinovaná hra Pardubic, podobně trpělivá jako ta brněnská. I když hosté prohrávali, do žádného útočení se nevrhali.
„Těm, kdo jsme tady prohrané finále zažili, to asi při příjezdu do Brna nějak hlavou blesklo. Ale že bychom na to mysleli při hře, to vůbec ne,“ konstatoval pardubický útočník Kousal.
Pokud střet hokejových kolosů v něčem finále připomínal, pak právě v tom, jak úzkostlivě se oba týmy, nabušené výbornými a kreativními hráči, bály inkasovat.
„Loňská sezona už je pryč. Co bylo, bylo, teď je teď. Já si myslím, že zápas měl kvalitu, bylo to nahoru dolů, bylo to o jednom gólu. Na konci ho dali oni,“ děl Zbořil.
Přiznal přesto, že když brněnští fanoušci – zřejmě i jako vzkaz poraženým finalistům z Pardubic – skandovali během utkání „mistři, mistři“, zahřálo ho to u srdce. „Vždycky to člověka žene dál a dopředu,“ řekl o připomínce jarního titulu.