Brněnské eso Zbořil: Po hitu se mi rozsvítilo. Bráchovi pohrozil „prasárnou“

Interní duel bratrů Zbořilových bude o to pikantnější, že mladší z nich – pardubický obránce Jakub – během sezony po návratu z NHL málem zakotvil v Kometě, než překvapivě otočil a podepsal kontrakt na východě Čech.

„Je to jeho rozhodnutí, jeho hokejový život. Všichni to respektujeme, nikdo (v rodině) mu to nemá za zlé a není nikde psané, že se jednou do Brna přece jen nevrátí. Já určitě nejsem ten, kdo mu bude vysvětlovat, jestli se rozhodl dobře nebo špatně,“ zopakoval v neděli večer po postupu Komety před Spartu útočník brněnského celku Adam Zbořil.

Pak si přece jen přisadil: „V rodině se bude slavit titul, to je teď už jisté. Já si teda myslím, že brácha slavit nebude... my si za tím tvrdě půjdeme,“ prohlásil s kamennou tváří známý hláškař.

Bylo už víc než dvacet minut po sedmém zápase semifinále, v němž brněnská parta šokovala pražskou O 2 arenu a poslala výhrou 3:1 Spartu na dovolenou, ale jeden z hrdinů večera Adam Zbořil (jeden gól a dvě nahrávky) měl stále ještě na nohou brusle a putoval z jednoho rozhovoru na druhý.

Rodinná finále Komety Brno 2012 Zohorna vs. Zohorna

Nastoupili proti sobě v brněnském dresu Hynek a v pardubickém Tomáš Zohornovi. Dynamo získalo titul, Kometu porazilo 4:2 na zápasy, T. Zohorna skóroval v posledním duelu. 2014 Káňa vs. Čajánek

Mladíček Jan Káňa z Komety proti svému strýci, legendární zlínské hvězdě Petru Čajánkovi. Radoval se opět soupeř brněnského celku. Káňa to Čajánkovi oplatil o rok později ve čtvrtfinále, kde vítězným gólem v sedmém zápase strýci ukončil kariéru.

Do kamer a mikrofonů vyprávěl nejen o chystaném sourozeneckém finále, ale také o ostrém hitu od sparťanského obránce Davida Němečka z utkání číslo šest. Němeček ho tehdy sestřelil tak tvrdě, že se drobný Zbořil dlouho sbíral z ledu.

„Měl jsem ale jenom vyražený dech. Je to play off, tvrdá hra k tomu patří. Asi jsem se z toho vzpamatoval dobře, ne? Asi jsem se díky té šlupce ve správnou chvíli probral,“ hlásil autor třetího gólu Komety, jímž Spartu zřejmě definitivně paralyzoval.

A přestože byl rozhodující duel semifinále, stejně jako všechny předešlé, plný tvrdých soubojů a silových momentů, tento svůj si šikula Zbořil patřičně užil. Najel si do mezery ve sparťanské obraně, gólmana Josefa Kořenáře „vymíchal“ blafákem do forhendu a zasunul.

„V první řadě jsem se snažil pokrýt puk tak, aby mi na něj obránce zezadu nedosáhl,“ popisoval střelec, který se prosadil po dvaadvaceti zápasech bez branky. „Pak jsem si uvědomil, že kluci, kteří na bránu jeli přede mnou, dělali blafák do bekhendu a narazili. Tak jsem to udělal do forhendu,“ líčil blaženě brněnský centr, jak v 38. minutě upravil na 0:3.

Sparta byla na lopatkách, ve ztichlé hale bouřil jen kotel fanoušků hostí.

„My jsme si ale věřili od začátku, že to zvládneme. Kdo nemá víru, ten nemůže vyhrát. I když to tak během prvních střídání nevypadalo, Sparta měla optickou převahu, tak jsme za tím šli a překlopilo se to na naši stranu,“ shrnul Zbořil.

Na první gól krásně nahrál Hynku Zohornovi, kterého výstižně pochválil: „Trefil to jako pán.“ Při druhém gólu Komety asistoval Jakubu Flekovi, u něhož se čekalo na potvrzení od videa. „Nebyl tam ale vidět aktivní pohyb, úmyslné kopnutí do puku. Flíček to provedl velmi dobře,“ glosoval situaci Zbořil

Blafákem pak veškeré snažení Komety korunoval osobně.

„Cítil jsem se fantasticky, ale kdybych kolem sebe neměl takový tým, tak by to nešlo,“ řekl Zbořil.

Hokejista Jakub Zbořil (vpravo) se s mužstvem brněnské Komety zúčastnil prohlídky stavby nové arény na výstavišti. (17. října 2024)

Teď se tedy připravuje na střetnutí s bratrem. „Volat mu nebudu, jen mu napíšu, ať mě čeká nastoupený na modré čáře. A jak bude první příležitost, tak dostane sekeru. Nedaruju mu ani jedno střídání, možná proti němu budu hrát jako prase,“ vyhrožoval na dálku o rok starší z bratrského dua.

Motivuje ho nejen pokoření rodinného příslušníka, ale i dalšího z brněnských odchovanců ve službách soupeře Libora Hájka. „Vyrůstali jsme spolu a teď budou oni dva chodit s bolístkami domů. Nedá se nic dělat. Je to play off, a kdo chce vyhrát, musí se podle toho zařídit,“ odtušil Adam Zbořil.