Hradecký útočník Šťastný: Bude to vyhrocené, ale emoce musíme uhlídat

Ve sfředu oba soupeři naskočí do zcela jiného módu. Ve hře bude v následujících dnech postup do čtvrtfinále play off a oba se do něj budou chtít dostat i proto, že dosavadní sezona pro ně nevyznívá příliš příznivě.

Vedle toho v ní bude doznívat závěr té minulé. To se mužstva střetla v semifinále, sehrála v něm plný počet sedmi zápasů a v nich řadu prodloužení, z nich jedno délkou rekordní v celé historii ligy.

Hradec Králové – Vítkovice Středa 18.00 online

Úspěšnější byl Hradec a zahrál si finále. Poté co v něm neuspěl, se vcelku brzy začala odvíjet dopingová aféra vztahující se k jednomu semifinálovému zápasu, po němž tři hradečtí borci neprošli antidopingovou kontrolou. Byť ti dnes už hrát mohou, případ se ještě stále řeší.

A jak to vypadá s jiskřením mezi týmy, které ve středu a ve čtvrtek čekají v Hradci první dva zápasy předkola?

Panuje hodně mezi fanoušky, hanlivé pokřiky týkající se zmíněného dopingu doprovázely hlavně první výjezd Hradce v této sezoně do Vítkovic. Posléze se sice atmosféra uklidnila, ale nyní se dá čekat, že znovu zhoustne. Projeví se to i na ledě?

„Někdy se může stát, že to některému hráči trochu ulétne. Ale už je to play off, bude trochu jiný metr, musíme si to pohlídat a nervy udržet,“ říká útočník Šťastný, jenž růst vzájemné rivality soupeřů na vlastní kůži nezažil. Do Hradce Králové totiž přišel až v létě jako posila z Mladé Boleslavi.

Pokud odhlédneme od možných emocí, bude hrát velkou roli současný stav obou soupeřů.

Nedávné výsledky mluví spíše pro Vítkovice. Nedělní zápas s Mountfieldem, v němž se rozhodlo, že výhodu domácího prostředí bude mít on, sice prohrály, ale bilance nedávných zápasů mluví v jejich prospěch. Z místa hrozícího baráží se totiž po Novém roce vyšvihly až těsně za Hradec.

Důležitý je také pohled do kabin. Do hradecké by se pro dnešní utkání měl vrátit klíčový bek Jank, zatímco Kalina, druhá opora zadních řad, ani dnešní, ani zítřejší zápas nestihne. Vítkovičtí jdou do boje bez dvou nejproduktivnějších hráčů. Dominika Lakatoše trenéři před časem vyřadili kvůli poklesu výkonnosti, nyní ho podle trenéra Pavla Trnky trápí svalové zranění. Marek Kalus doléčuje zranění.

„Produktivita jednotlivců je sice důležitá, ale jestliže je tým celkově na dně, tak k čemu je? Poslední dobou jsme se nastartovali, před měsícem jsme měli jiné starosti. Ale teď se můžeme těšit na play off,“ neskrývá optimismus trenér Vítkovic.

A co se bude odehrávat na ledě, kde se opravdu rozhodne?

„Určitě moc osobních soubojů, ještě víc, než jich bylo v předcházející zápasech,“ předpokládá hradecký útočník Šťastný. A navíc to, že Vítkovice budou spoléhat na taktiku, která jim v posledních týdnech přinášela úspěchy: „Hrají na dlouhé přihrávky, proto nesmíme propadat v ježdění dozadu. Věřím ale, že budeme úspěšnější.“

Podobný náhled má i jeho kolega z útoku Aleš Jergl, jenž brankou a rozhodujícím nájezdem v neděli rozhodl o tom, že série začne v Hradci, kde by také v případě, že by se protáhla na pět zápasů, za týden v úterý skončila: „Nebude to nic lehkého, ale věřím, že se dobře připravíme a porazíme je.“