Z dorostu do první formace. Rutar je v Moře od patnácti, dnes patří k oporám

Rodák ze Šumperka a odchovanec tamního klubu přestoupil do olomoucké juniorky už v patnácti, o tři roky později si připsal extraligový debut. A play off uplynulé sezony už končil v první formaci.

V pětizápasové sérii s Libercem se jeho průměrný čas strávený na ledě vyšplhal k téměř 18 minutám na zápas. „Z mého pohledu se mi asi nejvíc dařilo právě v posledním play off, proto mi pořád tak leží v paměti,“ říká Rutar v narážce na vypadnutí s Bílými tygry.

Hanáci vedli v předkole hraném na tři vítězné už 2:0, přesto to na postup do čtvrtfinále nestačilo. „Je to velká škoda, přijeli jsme domů s dvěma plusovými body, mysleli jsme si, že to urveme, ale nestalo se tak. Štvalo mě to hodně. Možná jsme chtěli až moc,“ přemítá Rutar.

V extralize odehrál už 167 zápasů, všechny s kohoutem na hrudi. Zaznamenal v nich 14 bodů. V první lize tu a tam formou střídavých startů vypomohl Třebíči či Jihlavě. Je až skoro k neuvěření, že Rutara čeká v září už sedmá sezona, v níž zapíše extraligový start.

Není to žádný urostlý chlap. Spíše šikovný bruslař s přesnou rozehrávkou, který – když je třeba kvůli marodce potřeba – vypomůže i v útoku. Ale pokud musí, neštítí se ani rány. Třeba když v uplynulém ročníku Olomoučané zastavili famózní jízdu Litvínovu. Severočeši vyhráli jedenáctkrát v řadě, čímž stanovili klubový rekord. Pak ale přijeli na Hanou, kde padli. A po zápase se strhla hromadná bitka.

Rutar odjížděl ze šarvátky vztyčený, z nosu mu ale kapala krev. „Dobře si na to vzpomínám, byla to sranda,“ směje se.

Olomoucký Adam Rutar přepadá přes kladenského Michaela Frolíka.

Chceme dál než naposledy

V play off proti Liberci jej trenér Tomajko postavil do první formace místo matadora Ondruška. S kolegou Sirotou, který je typologicky podobný, si na ledě rozumí.

„Ruty je extrémně poctivý hráč. Nevynechá vůbec nic, tréninky, souboje… I mimo led dělá úplné maximum, co může. A to se pak ukazuje i v zápase. Dělá obrovské kroky, je to hráč, na něhož se tým může spolehnout,“ cítí Sirota.

„S minutáží jsem rozhodně spokojený,“ kvituje zase Rutar. Větší zátěž začal od trenérů dostávat v sezoně 2020/21, kdy naskočil do 49 zápasů. Od té doby už patří k základním kamenům kohoutí defenzivy.

Nabízí se otázka, zda ho neláká i jiná extraligová štace než Olomouc. „Nad tím teď nepřemýšlím, snažím se hrát nejlépe, jak umím. A co bude, bude,“ vykládá diplomaticky.

V Olomouci vyrostl pro velký hokej. A klubu, který mu otevřel dveře do extraligy, zůstává věrný. Když se přitom ptáte fanoušků, málokdo jej označí za svého oblíbence. Jistě, co do odehraných zápasů má k Ondruškovi, Knotkovi nebo Nahodilovi daleko, ale příští sezonu by mohl překonat metu dvě stě extraligových mačů v jednom dresu. A to není málo.

Možná i proto výsledky Mory dost prožívá. Je tak jasné, že s minulou sezonou není spokojený. „Teď chceme určitě skončit líp než naposledy. Takže postoupit do čtvrtfinále, nejlépe rovnou bez předkola. Ale to bude těžké,“ ví Rutar.

Ještě než na plnění ambic dojde, musí se spoluhráči absolvovat nepopulární letní přípravu. Na led Hanáci vyjeli před týdnem. „Je to zlo, ale zase nic hrozného. Jdete dopoledne na led a pak máte hotovo, maximálně posilovna, takže se to dá,“ popisuje.

Olomouc začíná pouť extraligovou sezonou 2024/25 na ledě Mladé Boleslavi 18. září. V nové sezoně se musí obejít také bez oblíbence Jana Bambuly. „Je to perfektní defenzivní útočník. Byl platný na oslabení, výborně napadal. Nechtěl bych proti němu hrát, ale budu muset,“ cítí Rutar.

Budoucí olomoucká legenda?