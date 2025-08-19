Mladý dříč pro Spartu, ze zámoří se vrací Raška. Moje přednost je být hajzl, vzkazuje

Na ní si zahrál třeba s Devinem Shorem, rovněž letošní posilou pražské Sparty. S Raškou počítá vedení zatím na křídlo třetí formace, kde by měl plnit roli důrazného a přímočarého útočníka.
„Od Adama si slibujeme tvrdou a hodně nepříjemnou hru. V úzkém kontaktu jsme s ním byli už přes měsíc, měli jsme o něj velký zájem,“ tvrdí sportovní ředitel klubu Tomáš Divíšek.
Bývalý mládežnický reprezentant do zámoří odcházel v létě roku 2019, kdy zakotvil v quebecké juniorce. Poslední čtyři sezony bojoval o místo v NHL, nejprve v San Jose, poté také v Minnesotě.
Dohromady v nejlepší lize světa odehrál 13 zápasů, přes 200 mačů odkroužil na farmě.
„V Americe jsem hrál čtyři roky v týmu, který spíše prohrával. Sparta má zálusk na titul a já chci zase vyhrávat!“ těší se.
Řešil i pokračování v Severní Americe, ale na spolupráci se nakonec s žádným klubem nedohodl. „Vzájemně jsme si nevyšli vstříc, takže jsem zvolil návrat do extraligy,“ dodává.
„Moje největší přednost je být na ledě hajzl. Znepříjemnit soupeři hru a udělat prostor pro naše kluky, aby se jim hrálo lépe. Extraliga je navíc každým rokem agresivnější, ale pořád ne jako v Americe. Pardubice přitvrdily Kubou Laukem, já šel do Sparty, takže jsem zvědavý, co další,“ hlásí.
Po úvodních kolech Ligy mistrů čeká dvojnásobného účastníka šampionátu do 20 let peprný vstup do extraligy, hned ve druhém kole a poprvé na domácím ledě nastoupí ve sparťanském dresu proti Třinci, který ho v mládeži vychovával a také mu dal prostor v 11 extraligových duelech.
„Bude to zajímavé! Znám dost kluků, kteří mi pomáhali, když jsem přišel z juniorky. Doufám, že jim to oplatím výhrou Sparty,“ přidává s úsměvem.
Raška je šestou letní posilou Sparty. Pražané ulovili na trhu tři obránce Jakuba Sirotu, Marka Pysyka a Mikaela Seppäläho a útočníky Martinse Dzierkalse s Devinem Shorem.