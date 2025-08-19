Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Mladý dříč pro Spartu, ze zámoří se vrací Raška. Moje přednost je být hajzl, vzkazuje

  19:28
Nebývá úplně zvykem, že by se mladí hráči vraceli ze zámoří do týmů extraligových favoritů. O jeden takový počin se přesně tři týdny před startem soutěže zasloužila Sparta, která přivádí útočníka Adama Rašku. Stále teprve 23letý hokejista přichází z farmy Minnesoty.
Adam Raška je novou posilou hokejistů Sparty.

Adam Raška je novou posilou hokejistů Sparty. | foto: HC Sparta Praha

Adam Raška z Minnesota Wild (51) přihlíží souboji mezi Cameronem Crottym (34) a...
Adam Raška (nahoře) z Minnesoty v souboji s Brettem Pescem z Caroliny.
Adam Raška v zeleném dresu Minnesota Wild, stíhá ho Nils Lundkvist z Dallas...
Útočník Minnesota Wild Adam Raška (vlevo) bojuje o puk s protějškem z...
Na ní si zahrál třeba s Devinem Shorem, rovněž letošní posilou pražské Sparty. S Raškou počítá vedení zatím na křídlo třetí formace, kde by měl plnit roli důrazného a přímočarého útočníka.

„Od Adama si slibujeme tvrdou a hodně nepříjemnou hru. V úzkém kontaktu jsme s ním byli už přes měsíc, měli jsme o něj velký zájem,“ tvrdí sportovní ředitel klubu Tomáš Divíšek.

Sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek (vlevo) s novou posilou, útočníkem Adamem Raškou.

Bývalý mládežnický reprezentant do zámoří odcházel v létě roku 2019, kdy zakotvil v quebecké juniorce. Poslední čtyři sezony bojoval o místo v NHL, nejprve v San Jose, poté také v Minnesotě.

Dohromady v nejlepší lize světa odehrál 13 zápasů, přes 200 mačů odkroužil na farmě.

Z ledu do lavice. Sirota o českém postoji k hokeji na univerzitě a odhodlané Spartě

„V Americe jsem hrál čtyři roky v týmu, který spíše prohrával. Sparta má zálusk na titul a já chci zase vyhrávat!“ těší se.

Řešil i pokračování v Severní Americe, ale na spolupráci se nakonec s žádným klubem nedohodl. „Vzájemně jsme si nevyšli vstříc, takže jsem zvolil návrat do extraligy,“ dodává.

Adam Raška v zeleném dresu Minnesota Wild, stíhá ho Nils Lundkvist z Dallas Stars.

„Moje největší přednost je být na ledě hajzl. Znepříjemnit soupeři hru a udělat prostor pro naše kluky, aby se jim hrálo lépe. Extraliga je navíc každým rokem agresivnější, ale pořád ne jako v Americe. Pardubice přitvrdily Kubou Laukem, já šel do Sparty, takže jsem zvědavý, co další,“ hlásí.

Po úvodních kolech Ligy mistrů čeká dvojnásobného účastníka šampionátu do 20 let peprný vstup do extraligy, hned ve druhém kole a poprvé na domácím ledě nastoupí ve sparťanském dresu proti Třinci, který ho v mládeži vychovával a také mu dal prostor v 11 extraligových duelech.

Skrytý jackpot Sparty. Vsadili se o titul, kondičáci praví: Kanaďané bývají nejistí

„Bude to zajímavé! Znám dost kluků, kteří mi pomáhali, když jsem přišel z juniorky. Doufám, že jim to oplatím výhrou Sparty,“ přidává s úsměvem.

Raška je šestou letní posilou Sparty. Pražané ulovili na trhu tři obránce Jakuba Sirotu, Marka Pysyka a Mikaela Seppäläho a útočníky Martinse Dzierkalse s Devinem Shorem.

