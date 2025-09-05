Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Provokatér Raška po debutu za Spartu: Koušu, nepustím kostičku! I góly budou

Petr Bílek
  12:35
Má 13 startů v NHL, čerstvou smlouvu se Spartou v kapse, pověst provokatéra i vysoký hlas, což je příhodný terč pro odplatu soupeřů. „Řeknu Jdi do řiti a je vyřešeno,“ směje se třiadvacetiletý útočník Adam Raška, navrátilec ze zámoří. Ve Spartě debutoval ve čtvrteční Lize mistrů proti švédskému mistrovi Luleå, při výhře 2:1 po nájezdech naskakoval ve čtvrté formaci, po zápase mluvil o své roli pracanta a hajzla, jak ji sám nazval. A taky se neustále řehtal.
Chomutov, 4.9. 2025, Sparta Praha - Lulea Hockey, 3. kolo hokejové Ligy mistrů. Posila Sparty Adam Raška.

Kulháte, proč?
Ve druhé třetině jsem se srazil uprostřed hřiště s nějakým jejich bekem, dostal jsem koňara do nohy, nic zvláštního, v pohodě!

Jaká byla premiéra?
Slušná. Luleå je top tým v celé Evropě, když nepočítám KHL. Drželi jsme s nimi krok a dotáhli jsme to do vítězného konce. Super.

Krejčík po skalpu Švédů: Pomohlo nám, že jsme měli staženou... zadek

Jaké pro vás je naskočit do rozjetého vlaku?
Sranda to není, ale hokej je sport, ve kterém je strašně důležitá adaptace. Jak v Americe, tak i tady, kde se začíná hodně trejdovat. Najednou se ocitnete v novém týmu a musíte se co nejdřív přizpůsobit, abyste mohl pomoct a dělat svoji práci. Já jsem se snad adaptoval dobře, uvidíme, co na to řeknou kouči, nějaká zpětná vazba. Za mě snad dobré.

Co vám bylo, že jste předtím nemohl hrát?
Já bych to nerozebíral. Už hrát můžu. Jsem ready na sezonu, na extraligu i Ligu mistrů. Ale hodně mě to štvalo. Když už jsem byl s kluky na tripu v Norsku a Rakousku, strašně mě kousalo, že jsem se musel na ně koukat z tribuny. Dneska jsem mohl vyjet, takže úleva, že po pěti měsících můžu konečně hrát zápas.

Berete, že jste ve Spartě na černou práci?
Já přišel s tím, že potřebovali pomoct. Potřebovali energetického hráče, co kouše, co nepustí kostičku. Znepříjemní hru Švédům a ostatním soupeřům. Myslím, že jsem svoji práci splnil.

Sparta Praha - Lulea Hockey, 3. kolo hokejové Ligy mistrů. Posila Sparty Adam Raška.

Od vás se nečeká, že budete král střelců.
Nečeká se to, ale body budu mít, góly budu dávat! Přece jen, bylo by hodně blbé, kdybych za celou sezonu žádný nedal. (smích) První šestku máme určenou, top útočníky, kteří jsou placení od toho, aby táhli tým bodově, stříleli góly. A my máme mužstvo táhnout fyzicky a udělat lepší podmínky pro prvních šest útočníků.

Přijímáte tuto roli?
V Americe nebyla šance se dostat do top šestky. Mají borce, kteří jsou placení miliony. Já jsem viděl skulinku, naučil jsem se tuto hru, tuto roli. Když se podíváte, moc mladých kluků to neumí. Za prvé, protože je to úkol spíš pro starší, zkušenější hráče. Za druhé pro mohutnější a vyšší. Mě to baví. A jsem v tom dobrý!

Kdy jste v tom našel zalíbení? Není lehké se vzdát gólů.
Než jsem opustil třineckou juniorku, kde jsem střílel góly, sbíral body. Pak ještě jakžtakž v Americe, v juniorce. Když už jsem byl draftovaný do San Jose Sharks, snažil jsem se najít cestu, jak se vyškrábat nahoru. A vybral jsem si tuto cestu.

Mladý dříč pro Spartu, ze zámoří se vrací Raška. Moje přednost je být hajzl, vzkazuje

Je těžké to skousnout?
Hra čtvrté lajny, borců, co nehrají tolik, je… Jak to říct. Stav je 2:2, pět minut do konce, najednou vy nejdete na led, sedíte na střídačce a doufáte, že vyhrajete, a strašně váš štve, že s tím nemůžete nic udělat. Třetí čtvrtý útok je hodně o psychice. Srovnat si, že nemáte tolik prostoru, abyste bodoval.

Reprezentant Jakub Lauko byl v NHL taky pracant, teď chce v Pardubicích být gólový tahoun.
Jestli bude góly dávat Kuba, tak já taky! Akorát jich nebude třeba tolik, jak má náš kapitán Chlápa (Filip Chlapík), ale ty body budou.

Nejste vysoký, co jste změnil, abyste fyzicky stačil?
Musíte upravit stravu, mít víc kilo. Je to role pro starší, zkušenější borce, kteří mají hmotu, jsou větší, silovější. Abych se nezranil tak často, abych mohl týmu pomoct co nejvíc, musím vážit víc na moji výšku (178 cm).

Takže se cpete knedlíky?
Babička mi je chtěla dát, já říkám ne, ne, ne! Kluci z realizačního týmu se do mě snaží narvat hodně snídaně, to jsem se naučil. A jíst často, ale méně.

Při vašem příchodu jste řekl, že jste na ledě hajzl. Jak to vypadá?
Tak jako proti Švédům! Ne pořvávat, ale znepříjemnit soupeři hru, vyvést je z míry, aby se nesoustředili na hokej a my toho využili a dávali góly.

A když vám provokace někdo oplácí, nerozhází vás to?
Měl jsem s tím problémy první půlsezonu, když jsem se tu roli učil. Teď už v pohodě. Když něco říkáte soupeřům, musíte čekat něco zpátky. Nejčastěji co slyším, tak narážky na můj hlas, který je na chlapa trošku vyšší. Zasmějete se tomu, řeknete mu Jdi do řiti a je vyřešeno.

Jaké narážky používáte vy?
Mám mluvit slušně, takže to nemůžu říct. (smích)

Sparta čeká 18 let na titul, dočká se i s vámi?
Uděláme všechno, abychom ho získali. Ale kdo ho vyhraje, to je ve hvězdách.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.