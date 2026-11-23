Rytíři zápas ztratili 2:3 po samostatných nájezdech, možná proto trenér Radim Rulík nechtěl rozebírat rodinná pouta. A možná to je pro něj citlivá záležitost. „K tomu nemám vůbec nic,“ neodpověděl kouč mistrů světa z Prahy 2024 na dotaz, jak vnímá jejich spolupráci trenérsky a otcovsky.
V jednom angažmá se potkali poprvé, jde-li o profesionální hokej. Při zápase vedl starší Rulík mladšího jen jednou ve druhé třídě. V tréninku ho kdysi využíval v Litvínově, když si půjčoval hráče z partnerského Mostu. Ale být spolu v týmu? Neuměli si to představit.
„Před pár lety jsme se o tom bavili,“ vyprávěl Adam Rulík v roce 2024 v rozhovoru pro iDNES Premium. „A došli jsme k závěru, že bychom do toho nešli. Nebylo by to dobré ani pro jednoho z nás. Dokonce táta říkal, že kdyby měl dvě nabídky, asi by si kvůli mně vybral tu druhou.“
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V létě tabu padlo.
Rulík-hráč posílil Kladno z Karlových Varů.
Rulík-trenér se přemístil na střídačku Rytířů z reprezentace.
„Já jsem podepisoval ještě před ním. A když se pak řešilo, že do Kladna asi půjde taky, doma říkám: Co budeme dělat? On na to: No nic, už máš nějaký věk, je to jedno,“ vykreslil čerstvě třicetiletý zadák, jak bylo během chvilky hotovo.
Navíc jsou si paradoxně vzdálení, přestože se pohybují na stejné střídačce a ve stejné kabině. Dotazu, jak to mezi nimi funguje, už Rulík junior čelil několikrát. „A nemůžu odpovědět nic jiného, a to je pravda, že obránce si řídí pan (asistent) Židlický a já kolikrát s tátou ani nepřijdu do kontaktu jako trenér – hráč,“ prozradil mladší z tandemu hlasem, který snadno zaměníte s tátovým, zavřete-li oči.
Pod kamennou tváří zřejmě Rulík starší zjihl, když se synek zapsal mezi střelce. Poprvé v Kladně, podruhé v extralize. Od jeho premiérové trefy uplynuly dva roky a měsíc, puk si ještě jako karlovarský bek schovával na památku koncem října 2024 v Mladé Boleslavi.
„Pro mě je každý gól speciální. Asi by bylo lepší, kdyby se vyhrálo, ale nemůžu lhát, že bych z něj neměl radost,“ přiznal sváteční střelec, kterému k zásahu dopomohly brusle hostujícího útočníka Najmana. „Puk se nějak odrážel od litvínovských nohou a najednou jel do branky. Věděl jsem, že bude připsaný mně.“
Rulík snižoval jen 28 sekund poté, co Litvínov zvýšil na 2:0. „Šli jsme na buly, říkal jsem, pojďme hned odpovědět, hned dát gól. Byl samozřejmě extrémně šťastný, ale kontaktní, takže důležitý,“ považoval si, že pomohl k zisku bodu.
„Porážka nás mrzí, ale cenné je, že jsme dotáhli dvoubrankové manko. Začátek nebyl podle představ, měli jsme trošku horší pohyb. Nakonec jsme utkání mohli otočit úplně ve třetí třetině a hlavně v závěru přesilovkou.“
Nejen u šťastného, gólového okamžiku, ale také u jednoho nešťastného se Rulík ocitl. A to když se zranil hostující útočník Theodor Pištěk po pádu na mantinel.
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„Vystupoval jsem do hráče, který přijímal přihrávku, hrál jsem tělo. Myslím, že nešlo o faul, ale o normální zákrok,“ odtušil Rulík a rozhodčí mu dali zapravdu. „Byl to nešťastný pád Theodora. Snažím se hrát tvrdě, být nepříjemný pro soupeře, ale v žádném případě člověk nechce nikoho zranit nebo ublížit. Vidět ho, jak ležel na ledě, nebylo příjemné.“
Kladno se udrželo na třetí příčce tabulky, letos pod Rulíkem starším rozkvetlo. „Sezona není vůbec jednoduchá, není to žádná procházka růžovou zahradou, ale užívám si ji náramně,“ rozzářil se hráč se 112 starty v extralize. „Jsem rád za každý zápas, ve kterém můžu nastoupit. Jsem v Kladně šťastný.“
Šťastný je za něj téměř jistě i jeho táta, ačkoli emoce a slova pečlivě skrývá.