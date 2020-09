Polášek se vrací do Vítkovic, jejich obranu posílí prozatím na měsíc

„Adam Polášek minulou sezonu dohrával v Tampere, přes léto se nikde nedohodl na novém angažmá, a tak mám velkou radost, že se rozhodl vrátit domů a pomoci nám s rozjezdem sezony,“ uvedl sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček na klubovém webu.

Polášek opustil Vítkovice v roce 2009, kdy jako junior odešel do zámoří. Po čtyřech letech se vrátil do Evropy a začal hrát za Spartu. V roce 2016 se poté přesunul do KHL a hrál postupně za Novosibirsk, Soči a Nižněkamsk.

Loni se vrátil do Sparty, ale v lednu odešel do Tappary Tampere. V extralize dosud Polášek odehrál 188 zápasů, vstřelil 30 branek a přidal 72 asistencí.

Vítkovice jsou do dnešního dne v karanténě, poprvé by měly začít opět trénovat v neděli, kdy se k týmu připojí i Polášek. První zápas v sezoně je čeká příští týden v pátek, kdy se představí v Českých Budějovicích.