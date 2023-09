Bylo tam i to moje vyloučení, kál se třinecký obránce Polášek

Sudí vás vyloučili za zdržování hry, když jste přidržel puk. Jak jste tu situaci viděl?

To je jedno, jak jsem to viděl. Vysvětlili mi, že dvě minuty do konce jim stačí, když se puk jednu sekundu nehýbe, že si mohou foukat, jak chtějí.

Na oba závěrečné góly hostů přihrával Marek Kalus, který do Vítkovic přišel na podzim 2020 z Havířova. Potkali jste se ve Vítkovicích?

Ne, ne. Byl jsem ve Vítkovicích dva měsíce (na začátku sezony 2020 až 2021). Minuli jsme se o čtrnáct dnů.

A co říkáte jeho práci, je před brankovištěm hodně nepříjemný?

Takových hráčů, neříkám, že jich je hodně, ale v lize jsou. Svou práci dělá dobře. Jde vidět, že tam je, což předvedl i při té jejich přesilovce.

Utkání bylo plné soubojů, mnohdy až urputné. Souhlasíte?

Podobné zápasy budou. Vítkovice jsou fyzické mužstvo. Ta utkání bolí je i nás. Ale mně vyhovují. Mně to nevadí.

Jaké to bylo, zahrát si derby?

Bylo to fajn. Bylo vidět, že je to derby. Vítkovických fanoušků přijelo hodně, náš kotel předvedl také parádní práci. Užil jsem si to.