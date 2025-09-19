„Zase naše klasika. Individuální chyby, laxnost některých hráčů dělat detaily, podřídit se týmu. Není to poprvé, kdy se nám to vymstilo,“ supěl obránce Adam Polášek, který při neúčasti zraněného Matúše Sukeľa dostal na dres kapitánské céčko.
O to víc vás mrzí takový debakl?
Je mi to trapné vůči našim fanouškům. Ti chodí, podporují nás, ale my jim to vůbec nevracíme. Je na nás deka, strašně se na všechno nadřeme, nedáváme ani ty špinavé góly, což mě extra mrzí.
Třetí zápas doma, třetí porážka, 0 bodů. Vezmete si v kabině slovo?
Blbý je, že se to stalo už před Spartou. My to řešíme, ale musí se to fakt rozebrat v té kabině. Jestli je tam neochota některých hráčů, nebo že někdo nejde příkladem. Je toho víc, co si musíme vyříkat.
Přitom začátek zápasu se Spartou jste neměli špatný, šanci skórovat jste po únicích měl vy i Kevin Czuczman.
Nástup do zápasu byl dobrý, nějaký tlak tam od Sparty byl, ale všechno po prknech, my jsme si počkali, šance byly. Holt jsme se ale do toho dostali zrovna dva beci, pro nás to jsou situace, které netrénujeme ani v nich moc neobjevujeme. Čuč (Czuczman) tam šel krásně do kličky, je to škoda. Kdyby z toho padl gól, samozřejmě by se nám hrálo lépe.
Jak to zlomit?
Odrazit se od jednoduché hry. Říká to každý trenér od doby, co vyrůstáte. Když se člověku nedaří, nejen týmu, ale i individuálně, tak se musíte vrátit k těm jednoduchým věcem. Vyčipovat to ven, zahrát dobře střední pásmo, nahodit za červenou, srazit se. To jsou ty malé věci, pak se vám to nakupí a začne to lepit.
David Kaše nedokončil zápas, Matúš Sukeľ ani nenastoupil, dlouhodobě chybí Ondřej Kaše a Michal Moravčík. Jak vás to ovlivňuje?
Chybí nám naši čtyři top hráči, to se samozřejmě musí projevit. Ale ani bez nich nemůžeme hrát takovou s..čku.