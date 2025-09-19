Tipsport extraliga 2025/26

Polášek: Zase laxnost a neochota podřídit se týmu. Je mi trapně vůči fanouškům

Ondřej Bičiště
  22:04
Ani bouchnutí do stolu zatím nezabralo. I když si hokejisté Litvínova vyříkávali bídný start do hokejové extraligy, přišel další krach. Se Spartou rupli 1:5 a na domácím ledě jsou dál bez bodu a v tabulce předposlední.
Adam Polášek

Adam Polášek | foto: Petr Bílek, MF DNES

Adam Polášek
Adam Polášek
Adam Polášek
Adam Polášek
10 fotografií

„Zase naše klasika. Individuální chyby, laxnost některých hráčů dělat detaily, podřídit se týmu. Není to poprvé, kdy se nám to vymstilo,“ supěl obránce Adam Polášek, který při neúčasti zraněného Matúše Sukeľa dostal na dres kapitánské céčko.

O to víc vás mrzí takový debakl?
Je mi to trapné vůči našim fanouškům. Ti chodí, podporují nás, ale my jim to vůbec nevracíme. Je na nás deka, strašně se na všechno nadřeme, nedáváme ani ty špinavé góly, což mě extra mrzí.

Třetí zápas doma, třetí porážka, 0 bodů. Vezmete si v kabině slovo?
Blbý je, že se to stalo už před Spartou. My to řešíme, ale musí se to fakt rozebrat v té kabině. Jestli je tam neochota některých hráčů, nebo že někdo nejde příkladem. Je toho víc, co si musíme vyříkat.

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Přitom začátek zápasu se Spartou jste neměli špatný, šanci skórovat jste po únicích měl vy i Kevin Czuczman.
Nástup do zápasu byl dobrý, nějaký tlak tam od Sparty byl, ale všechno po prknech, my jsme si počkali, šance byly. Holt jsme se ale do toho dostali zrovna dva beci, pro nás to jsou situace, které netrénujeme ani v nich moc neobjevujeme. Čuč (Czuczman) tam šel krásně do kličky, je to škoda. Kdyby z toho padl gól, samozřejmě by se nám hrálo lépe.

David Kaše (ve žlutém) se snaží tečovat puk za záda Josefa Kořenáře, brání Tomáš Hyka.

Jak to zlomit?
Odrazit se od jednoduché hry. Říká to každý trenér od doby, co vyrůstáte. Když se člověku nedaří, nejen týmu, ale i individuálně, tak se musíte vrátit k těm jednoduchým věcem. Vyčipovat to ven, zahrát dobře střední pásmo, nahodit za červenou, srazit se. To jsou ty malé věci, pak se vám to nakupí a začne to lepit.

David Kaše nedokončil zápas, Matúš Sukeľ ani nenastoupil, dlouhodobě chybí Ondřej Kaše a Michal Moravčík. Jak vás to ovlivňuje?
Chybí nám naši čtyři top hráči, to se samozřejmě musí projevit. Ale ani bez nich nemůžeme hrát takovou s..čku.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

6. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 6 5 0 0 1 23:13 15
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 6 4 0 0 2 20:12 12
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 6 4 0 0 2 18:15 12
4. HC Oceláři TřinecTřinec 6 3 1 0 2 20:14 11
5. HC Sparta PrahaSparta 6 3 1 0 2 17:11 11
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 3 0 2 1 14:13 11
7. HC Dynamo PardubicePardubice 6 3 0 0 3 18:13 9
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 6 2 1 1 2 17:16 9
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 3 0 0 3 18:18 9
10. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 3 0 0 3 12:14 9
11. HC OlomoucOlomouc 5 2 0 0 3 12:18 6
12. Rytíři KladnoKladno 6 1 0 1 4 8:17 4
13. HC Verva LitvínovLitvínov 5 1 0 0 4 7:18 3
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 0 1 0 5 14:26 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?

Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...

Kometa vynulovala Spartu, Pardubice zdolaly Boleslav. Poprvé slaví Mora i Rytíři

Třetí kolo hokejové extraligy je minulostí. Zůstal po něm jediný stoprocentní tým - brněnská Kometa. Aktuální mistr přehrál na domácím ledě Spartu 2:0. Další šestibodový tým, Plzeň, v domácí premiéře...

Kvůli marodce hokejistů Hradce Králové byl odložen úterní zápas v Třinci

Úterní zápas 7. kola hokejové extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové se neuskuteční. Kvůli marodce Východočechů a většímu počtu nemocných hráčů bylo utkání na žádost Mountfieldu odloženo. Zástupci...

21. září 2025  21:54

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Hrachovina sebral jasný gól Chlapíkovi, Vítkovicím to ale stačilo jen na jeden bod

Tři zápasy v domácím prostředí mají za sebou hokejisté Vítkovic, na tříbodové vítězství ale pořád čekají. Nejprve sice zdolali Kladno 1:0 po nájezdech, poté však prohráli s Mladou Boleslaví 2:4 a v...

21. září 2025  20:23

Kolik jsem to utratil? Drastil překvapil sám sebe. Bohatší Kladno myslí i na manželky

Premium

Vlastní kancelář na zimním stadionu v Kladně nový většinový majitel tamního extraligového hokejového klubu nemá. Když Tomáš Drastil přiletí z amerického Dallasu do Česka, židli si vypůjčí. Tak jako...

21. září 2025

Přípravné zápasy NHL otevřela výhra Dallasu, radoval se i Faksa

V sobotu se odehrál první z celkových 104 přípravných zápasů před startem nové sezony hokejové NHL. Dallas s Radkem Faksou v sestavě porazil 2:1 po nájezdech St. Louis, za které bojoval pro změnu...

21. září 2025  7:27,  aktualizováno  7:42

Hokejisté Litoměřic zničili sedmi góly Jihlavu, první ligu vedou o čtyři body

Litoměřice v první hokejové lize deklasovaly Jihlavu 7:0 a zůstaly i po 4. kole stoprocentní. Tabulku druhé nejvyšší soutěže vede Stadion s čtyřbodovým náskokem před čtveřicí Slavia, Chomutov, Kolín...

20. září 2025  22:45,  aktualizováno  22:47

Kanaďan Shore po prvních trefách za Spartu: Je to skvělý pocit, ale hlavní je výhra

Na první gól v hokejové extralize čekal do pátého zápasu, ale když už se trefil, tak netroškařil. Kanadský útočník Devin Shore podpořil páteční triumf Sparty v Litvínově 5:1 dvěma zásahy a daleko...

20. září 2025  13:35

Nejhezčí gól sezony? Lauko brilantní fintou uhranul extraligu: Konečně mi to vyšlo

Už v předchozích zápasech byl hodně vidět, ale teď jako by chtěl ještě víc ukázat: Milá extraligo, jsem tady! „Zkouším to často,“ usmíval se Jakub Lauko, když mluvil o hokejové fintě zvané Michigan....

20. září 2025  11:03

Šťastný Pytlík šokoval Kometu: Gól ve třech proti pěti? To jsem v životě neviděl!

Z hokejistů Liberce jsou na začátku sezony v extralize machři na zápasy s posledními finalisty. Po vicemistrovi z Pardubic, kterého zdolali doma, setnuli Bílí Tygři v pátek i brněnského šampiona, a...

20. září 2025  10:27

V Třinci se tleskalo soupeři. Moc fajn přivítání, poděkoval fanouškům Jeřábek

Jakub Jeřábek byl v Třinci tři sezony. Má s ním dva tituly, leč od tohoto extraligového ročníku je hráčem Plzně. Do Werk Arény proto v pátek dorazil jako soupeř. Byť se dočkal vřelého přivítání,...

20. září 2025  9:30

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

V zámoří odstartovaly kempy NHL, v plánu je 104 přípravných zápasů

Po letní přestávce se probouzí k životu nejlepší hokejová liga světa NHL. Přípravné kempy jsou již v běhu a od soboty jsou na programu také první přípravné duely. Během 15 dní se odehraje celkově 104...

20. září 2025  9:13

Polášek: Zase laxnost a neochota podřídit se týmu. Je mi trapně vůči fanouškům

Ani bouchnutí do stolu zatím nezabralo. I když si hokejisté Litvínova vyříkávali bídný start do hokejové extraligy, přišel další krach. Se Spartou rupli 1:5 a na domácím ledě jsou dál bez bodu a v...

19. září 2025  22:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.