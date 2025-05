„Za pár dní půjdu na první testy od operace, ale cítím se naprosto zdravý. Jsem hrozně rád, že už to je za mnou,“ říká čtyřiadvacetiletý hokejista, který loni po úspěšné sezoně v dresu Bílých Tygrů přestoupil do finského Ilvesu Tampere.

„Všechny výsledky po operaci dopadly dobře, teď mě lékaři budou akorát pět let pozorovat, a doufám, že se mi nemoc nevrátí.“

Jak jste na nemoc přišel?

Dostal jsem zápal plic a byl jsem v karanténě. A když jsem se doma sprchoval, nahmatal jsem si bulku. Během dvou dnů jsem letěl zpátky do Česka. Chtěl bych poděkovat svým agentům, kteří mi hned zařídili operaci. V pátek třináctého prosince jsem se to dozvěděl a už v pondělí jsem šel na operaci. Po ní jsem čekal deset dní na výsledky. Ty dopadly z těch špatných zpráv nejlíp, jak mohly. Bulka byla zapouzdřená a šlo o tu nejslabší možnou variantu, takže stačila jen operace.

Konzultoval jste svůj zdravotní problém s jinými českými hokejisty, kteří si vyslechli podobnou diagnózu?

Ne, nechtěl jsem, aby to vědělo moc lidí. Věděl jsem, že mám skvělou podporu od rodiny, a nechtěl jsem, aby se to dostalo někam dál.

Jak se člověk s takovou zprávou vyrovnává?

Byl to šok. Všude říkám, že nejhorší bylo zavolat to našim, protože ti nic netušili. Konzultoval jsem to jen s bráchou (Ondřejem, hokejistou Sparty), protože máme skvělý vztah, a hned jsem šel za doktorem. Pro naše to byla samozřejmě rána. Ale jak jsem řekl, měl jsem podporu od celé rodiny.

Pomohl vám k vyléčení i fakt, že jste trénovaný sportovec?

Asi jo. Všichni doktoři říkali, že když už si vybrat rakovinu, tak tenhle typ. A tím, že jsem mladý a trénovaný, se s tím tělo vypořádalo mnohem líp než u starších lidí.

Kdy jste mohl začít znovu trénovat?

Tím, že mi nádor brali přes tříslo, měl jsem ho dost poškozené, takže jsem měl měsíc úplnou pauzu, kdy jsem mohl chodit jen na procházky. Další měsíc jsem s kondičáky dělal jen hodně lehkou zátěž. Když mi pak doktoři dali zelenou, jel jsem zpátky do Finska, abych se mohl připravovat na ledě.

Teď už můžete mít plnou tréninkovou zátěž?

Ano, od návratu do Finska všechno funguje, jak má, a cítím se dobře.

Asi bylo hodně důležité, že jste po objevení bulky na nic nečekal, že?

Určitě. Když si člověk nahmatá něco, co tam nepatří, je třeba jít okamžitě za doktorem. I když to třeba někdy může být jen nějaká banalita. Jsem rád, že jsem to řešil hned a nenechal to být. Samozřejmě je nepříjemné řešit choulostivá místa s týmovým doktorem a tak dále, ale bylo dobré, že hned druhý den jsem měl výsledky. I díky tomu byl průběh nemoci takový, jaký byl.

Proměnila vás ta zkušenost?

Ano. Měl jsem to štěstí, že jsem měl ten nejlehčí průběh, jaký jsem mohl mít, a stačila mi jen operace. Člověk si začne víc vážit zdraví a uvědomí si, jaké lidi kolem sebe má, ať už jde o rodinu nebo nejbližší přátele. Hned jsem věděl, že se o ně můžu opřít.

Jak se rodil váš návrat do Liberce?

Prvních deset zápasů ve Finsku bylo super, pak jsem se ale bodově zasekl a nakonec přišel ten zdravotní problém. Už dřív se mi tam staly nepříjemné věci. Když jsem byl ve Finsku jako kluk poprvé, tři dny jsem zvracel. Podruhé jsem se vrátil s příušnicemi a teď s tímhle. Je to nespravedlivé, ale spojil jsem si to dohromady a řekl si, že Finsko mi asi není souzené. Proto jsem se rozhodl, že tam nebudu pokračovat. Chtěl jsem se vrátit do Česka a jediná možnost byla Liberec. Pro mě je to druhý domov, mám to tady hrozně rád. A líbí se mi, jak to tady nový sportovní ředitel Michal Birner nastavil. My mu to musíme svými výkony vrátit.

Jste jednou z velkých libereckých posil. Jak vnímáte kvalitu týmu?

Myslím si, že je dobře poskládaný. Není tady žádná extra hvězda, ale kluci, kteří chtějí makat každý den. Věřím, že se budeme vzájemně posouvat. Těším se, až to zase začne.

Do jaké míry jste sledoval loňské trápení Liberce v extralize?

Byl jsem osobně na dvou nebo třech zápasech. Určitě není nic příjemného vidět Liberec dole. Všichni víme, že tam nepatří. Bohužel se to ale takhle sešlo, bylo hodně zraněných hráčů. Když se pak všichni vrátili na led, bylo vidět, že Liberec umí vyhrávat.

Z vašeho bývalého spoluhráče Michala Birnera se stal sportovní ředitel. Co tomu říkáte?

Kdo zná Birnu, tak ví, že je to přesně pozice pro něj. Je zvyklý na každodenní dřinu a má kontakty. Já jsem jen rád, že je teď sportovním ředitelem, protože byl během šesti let strávených v Liberci mým mentorem. Těší mě, že byl z jeho strany zájem, abych se do týmu vrátil. Po pár vzájemných hovorech bylo jasno, že sem chci jít.