Příprava je velmi výživná, říká Musil. Pardubičtí zahajují třetí týden drilu

„Každý trenér s sebou vždy přinese něco, co ho zdobí. Varaďovy kvality všichni známe, víme, co má za sebou i jako hráč. Je toho opravdu hodně, co se od něj můžeme naučit, a já se na spolupráci s ním moc těším,“ neskrýval Musil v rozhovoru pro klubový web.

S týmem v pondělí zahájil již třetí týden ostré letní přípravy.

„Zatím je to velice výživné. Trenéři mají své metody, takže příprava je oproti loňsku zase trochu jiná. Musíte se tomu zkrátka přizpůsobit, sklopit hlavu, makat a věřit, že děláte to nejlepší pro sebe i pro tým,“ uvažoval Musil.

Jeho motivace je letos kvůli situaci popsané v úvodu obrovská. Dokáže nového kouče zaujmout natolik, aby získal výrazně vyšší minuty?

„Každý má někde svoje limity, ale já jich chci pokaždé dosáhnout. Když to řeknu sobecky, soustředím se jen na sebe, abych byl co nejlepší a pomohl týmu,“ řekl Musil.

Nezahálel ani během zhruba šestitýdenní dovolené, kterou hráči dostali po semifinálovém vypadnutí s Třincem.

„Trávil jsem ji relativně aktivně, žádná klasická dovolená. Od hokeje jsem si odpočinul, což je potřeba, ale jsem rád, že už jsem zase zpátky s týmem. Vyřazení od Třince popravdě furt bolí. Na druhou stranu je to ale pro mě takový hnací motor. Co Třinec dokázal, je obdivuhodné, moc si přeju, aby se nám něco takového s Pardubicemi taky povedlo. Musíme tomu obětovat maximum,“ nabádal šestadvacetiletý mladší bratr pardubického zadáka Davida Musila.