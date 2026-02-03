Celou sezonu nás drží, chtěli jsme otočit kvůli Malíkovi, hlásil plzeňský Měchura

Ale Škoda pak duel otočila a po dlouhých třech letech doma rivala z Prahy pokořila. Zároveň Plzeň po posledním duelu před olympijskou pauzou v našlapané tabulce poskočila na třetí příčku.
Jak těžké bude po olympijské pauze ve zbývajících pěti kolech udržet první čtyřku?
Posledních pět zápasů bude hodně těžkých. Po přestávce se všichni vrátí do hry, ale nikdo úplně neví, jak na tom bude, jakou chytí formu. O to důležitější je, abychom se v tom čase dobře připravili, potrénovali a pak udělali maximum pro co nejlepší umístění.
Plzeň otočila poslední zápas před OH, Spartu srazila nedisciplinovanost
Zápas se Spartou jste začali smolným gólem, což vás ale spíše nastartovalo. Souhlasíte?
Myslím, že ano. Hlavně jsme ten zápas chtěli otočit kvůli Nickovi Malíkovi. Celou sezonu nás drží, tentokrát jsme mu to chtěli vrátit a pomoct zase my jemu.
Hosté šli sedmkrát po sobě do oslabení, což se často nevidí. Zažil jste podobný zápas?
Asi ne. Něco takového si úplně nevybavuju. Samozřejmě jsme byli rádi, protože přesilovky nám v tom zápase hodně pomohly. Bylo to zvláštní. Kuriózní byla situace, kdy se Řepík vracel z trestné lavice, nedovoleně se dotkl puku a hned šel zase zpátky.
První dvě početní výhody vám ale vůbec nevyšly. Čím to bylo?
Ty první nebyly dobré, Sparta dobře bránila a nám se nedařilo projít do pásma. Asi jsme si potřebovali znovu osahat, jak přesilovku hrát. Pomohl nám první gól a potom už jsme ty přesilovky hrály mnohem líp.
Vy jste ve druhé třetině po kličce zblízka zvyšoval vedení na 3:1. Věděl jste hned, jak zakončíte?
Přemýšlel jsem do poslední chvíle. Když jsem si puk postrčil, tak jsem viděl, že gólman proti mně vyjíždí. V ten moment jsem zkusil blafák a vyšlo to.
V závěru jste přidal i druhý gól, když vám Lalancette nahrával před prázdnou bránu.
Když jsem viděl, že má Lala (Lalancette) puk, tak jsem předpokládal, že mě ještě bude hledat. Odehráli jsme spolu dost zápasů a víme o sobě. V tomhle je fantastický, umí vás přihrávkou skvěle najít.
Ve třetí třetině už Sparta působila, že nemá sílu na větší odpor. Byla na soupeři znát únava z předchozího duelu?
Možná, ale myslím si, že to bylo hlavně naší hrou. Hráli jsme, co jsme si řekli a to Spartě nechutnalo. Navíc měla v nohách zápas s Motorem, takže už pro ně bylo těžké najít další energii.
Po náročném lednu přichází reprezentační pauza. Jak se na ni těšíte?
V poslední době to bylo hodně náročné období. Teď máme pár dní volna, vyčistíme si hlavu, budeme s rodinami. Pak se vrátíme do tréninku a připravíme se na zbytek sezony.
Jaký vás v přestávce čeká program?
Co vím, tak žádné přátelské zápasy nemáme. Dostali jsme sedm dní volna a potom jdeme normálně zpátky do tréninku.
Budete sledovat olympijský turnaj?
Určitě. Budou tam všichni hráči z NHL pohromadě, což je vždycky zážitek. Budu se koukat, snažit se něco přiučit a jsem zvědavý, jak si povede náš nároďák.
Z vašeho týmu si olympiádu zahraje jen obránce Kristians Rubins. Co jste mu popřáli?
Přejeme mu jen to nejlepší. Vysíláme ho tam za celý tým a doufáme, že se mu bude dařit a bude patřit k nejlepším hráčům Lotyšska.