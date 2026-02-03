Tipsport extraliga 2025/26

Celou sezonu nás drží, chtěli jsme otočit kvůli Malíkovi, hlásil plzeňský Měchura

Petr Pánek
  12:40
Dvěma trefami pomohl k pondělní výhře nad Spartou 4:1, v sezoně se posunul už na šestnáct gólů, plzeňský útočník Adam Měchura zároveň vévodí klubové tabulce střelců. „Ten zápas jsme chtěli otočit hlavně kvůli Nickovi (Malíkovi). Drží nás celou sezonu, vyhrál nám spoustu zápasů, takže jsme mu to chtěli trochu vrátit,“ připomněl Měchura nešťastný gól, který po chybě plzeňského brankáře poslal Spartu v úvodu do vedení.
Adam Měchura z Plzně slaví gól proti Spartě.

Adam Měchura z Plzně slaví gól proti Spartě. | foto: ČTK

Dominik Mašín ze Sparty se přetlačuje s Adamem Měchurou z Plzně.
Igor Merežko z Plzně reaguje v duelu se Spartou.
Hráči Plzně se radují z gólu proti Spartě.
Trenér Jaroslav Nedvěd ze Sparty reaguje v utkání s Plzní.
15 fotografií

Ale Škoda pak duel otočila a po dlouhých třech letech doma rivala z Prahy pokořila. Zároveň Plzeň po posledním duelu před olympijskou pauzou v našlapané tabulce poskočila na třetí příčku.

Jak těžké bude po olympijské pauze ve zbývajících pěti kolech udržet první čtyřku?
Posledních pět zápasů bude hodně těžkých. Po přestávce se všichni vrátí do hry, ale nikdo úplně neví, jak na tom bude, jakou chytí formu. O to důležitější je, abychom se v tom čase dobře připravili, potrénovali a pak udělali maximum pro co nejlepší umístění.

Plzeň otočila poslední zápas před OH, Spartu srazila nedisciplinovanost

Zápas se Spartou jste začali smolným gólem, což vás ale spíše nastartovalo. Souhlasíte?
Myslím, že ano. Hlavně jsme ten zápas chtěli otočit kvůli Nickovi Malíkovi. Celou sezonu nás drží, tentokrát jsme mu to chtěli vrátit a pomoct zase my jemu.

Hosté šli sedmkrát po sobě do oslabení, což se často nevidí. Zažil jste podobný zápas?
Asi ne. Něco takového si úplně nevybavuju. Samozřejmě jsme byli rádi, protože přesilovky nám v tom zápase hodně pomohly. Bylo to zvláštní. Kuriózní byla situace, kdy se Řepík vracel z trestné lavice, nedovoleně se dotkl puku a hned šel zase zpátky.

První dvě početní výhody vám ale vůbec nevyšly. Čím to bylo?
Ty první nebyly dobré, Sparta dobře bránila a nám se nedařilo projít do pásma. Asi jsme si potřebovali znovu osahat, jak přesilovku hrát. Pomohl nám první gól a potom už jsme ty přesilovky hrály mnohem líp.

Dominik Mašín ze Sparty se přetlačuje s Adamem Měchurou z Plzně.
Igor Merežko z Plzně reaguje v duelu se Spartou.
Hráči Plzně se radují z gólu proti Spartě.
Trenér Jaroslav Nedvěd ze Sparty reaguje v utkání s Plzní.
15 fotografií

Vy jste ve druhé třetině po kličce zblízka zvyšoval vedení na 3:1. Věděl jste hned, jak zakončíte?
Přemýšlel jsem do poslední chvíle. Když jsem si puk postrčil, tak jsem viděl, že gólman proti mně vyjíždí. V ten moment jsem zkusil blafák a vyšlo to.

V závěru jste přidal i druhý gól, když vám Lalancette nahrával před prázdnou bránu.
Když jsem viděl, že má Lala (Lalancette) puk, tak jsem předpokládal, že mě ještě bude hledat. Odehráli jsme spolu dost zápasů a víme o sobě. V tomhle je fantastický, umí vás přihrávkou skvěle najít.

Ve třetí třetině už Sparta působila, že nemá sílu na větší odpor. Byla na soupeři znát únava z předchozího duelu?
Možná, ale myslím si, že to bylo hlavně naší hrou. Hráli jsme, co jsme si řekli a to Spartě nechutnalo. Navíc měla v nohách zápas s Motorem, takže už pro ně bylo těžké najít další energii.

Po náročném lednu přichází reprezentační pauza. Jak se na ni těšíte?
V poslední době to bylo hodně náročné období. Teď máme pár dní volna, vyčistíme si hlavu, budeme s rodinami. Pak se vrátíme do tréninku a připravíme se na zbytek sezony.

Na co neměl Duda koule a kdo byl v pohodě? Bývalý rozhodčí Husička vypráví

Jaký vás v přestávce čeká program?
Co vím, tak žádné přátelské zápasy nemáme. Dostali jsme sedm dní volna a potom jdeme normálně zpátky do tréninku.

Budete sledovat olympijský turnaj?
Určitě. Budou tam všichni hráči z NHL pohromadě, což je vždycky zážitek. Budu se koukat, snažit se něco přiučit a jsem zvědavý, jak si povede náš nároďák.

Z vašeho týmu si olympiádu zahraje jen obránce Kristians Rubins. Co jste mu popřáli?
Přejeme mu jen to nejlepší. Vysíláme ho tam za celý tým a doufáme, že se mu bude dařit a bude patřit k nejlepším hráčům Lotyšska.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Telefonát z Turína. Aleši, pojedeš? Kotalík vzpomíná na bronz s týmem na zlato

Ottawa - Buffalo, Aleš Kotalík oslavuje vstřelení branky.

Zažíval výbornou sezonu. V Buffalu patřil k oporám, ale když trenér Alois Hadamczik volil jména pro olympijský turnaj v Turíně v roce 2006, v tehdy nabitém českém útoku se na Aleše Kotalíka...

3. února 2026

Celou sezonu nás drží, chtěli jsme otočit kvůli Malíkovi, hlásil plzeňský Měchura

Adam Měchura z Plzně slaví gól proti Spartě.

Dvěma trefami pomohl k pondělní výhře nad Spartou 4:1, v sezoně se posunul už na šestnáct gólů, plzeňský útočník Adam Měchura zároveň vévodí klubové tabulce střelců. „Ten zápas jsme chtěli otočit...

3. února 2026  12:40

Deset bodů za večer, to nedokázal ani Gretzky! Úžasný rekord slaví padesátiny

Premium
7. února 1976 Darryl Sittler (27) šesti brankami a čtyřmi asistencemi zařídil v...

Co se to děje? Zase Sittler! Vážně mě nešálí zrak? Opravdu se mi nezdají tyhle neuvěřitelné scény? V myslích diváků sedících v posvátné aréně Maple Leaf Gardens se mísil jásot s údivem. Reportéři...

3. února 2026

Trápení pokračuje, Chytil znovu nedohrál. Zranění hlavy? Snad ne, doufá trenér

Filip Chytil se natahuje po kotouči.

Zdá se, že zdravotním problémům se jen tak nevyhne. Respektive se to Filipu Chytilovi spíše nedaří. Útočník Vancouveru nedohrál noční duel v NHL proti hokejistům Utahu (2:6) kvůli zatím...

3. února 2026  11:35

Generální manažer Nashvillu a bývalý kouč Trotz končí, chce se víc věnovat rodině

Barry Trotz

Generální manažer hokejistů Nashvillu v zámořské NHL Barry Trotz se rozhodl ve funkci skončit. Bývalý dlouholetý trenér, který v roce 2018 dovedl Washington k zisku Stanleyova poháru, ještě zůstane...

3. února 2026  11:20

Tragédie v Kanadě. Při střetu s náklaďákem zemřeli tři juniorští hokejisté

Vyvěšené dresy na památku JJ Wrighta, Camerona Casorsa a Cadena Finea.

Kanadským hokejem otřásla tragická autonehoda, při níž v pondělí cestou na trénink zahynuli tři juniorští hráči. Střet osobního automobilu s tahačem nepřežili talentovaní hokejisté ve věku 17 a 18...

3. února 2026  10:11

Hokejistka Pištěková: Nejlepší památka? Medaile! Na olympiádu si veze i talismany

Tereza Pištěková

Mistrovství světa doma v Budějovicích pro ni bylo loni na jaře dosavadním vrcholem kariéry. O necelý rok později česká hokejistka Tereza Pištěková posune své sportovní maximum ještě o stupeň výš....

3. února 2026

Útočník Francouz o nevyřízených účtech i olympiádě: Příklad Nagana dává naději

Pavel Francouz v dresu Ústí jako útočník.

V retro zápase v útoku. Během olympiády fanouškem. Život po životě si hokejový brankář Pavel Francouz vychutnává z jiné perspektivy, než býval zvyklý. O českou reprezentaci se v Miláně na turnaji snů...

3. února 2026

Vejmelka slavil proti Vancouveru, Nečas podruhé chyběl v sestavě

Jake DeBrusk v brankovišti najíždí do Karla Vejmelky.

V pondělních zápasech hokejové NHL se představili tři čeští gólmani. Karel Vejmelka s Utahem potvrdil roli favorita 6:2 proti Vancouveru a s 26. výhrou sezony opět kraluje celé soutěži. Jakub Dobeš...

3. února 2026  7:13,  aktualizováno  8:34

Se Zachou a Nečasem stále počítáme, řekl Rulík. Co ukázal první trénink hokejistů?

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Evropská část hokejové reprezentace se v pondělí sešla k prvnímu tréninku, než ve čtvrtek odletí do Milána a spojí se s hráči ze Severní Ameriky. Že národní tým vybral pro kemp Karlovy Vary, není...

3. února 2026  7:30

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

2. února 2026  6:26,  aktualizováno  23:57

Plzeň otočila poslední zápas před OH, Spartu srazila nedisciplinovanost

Adam Měchura z Plzně skóruje v utkání se Spartou.

Hokejové extralize začíná olympijská přestávka, poslední duel odehrála Plzeň na domácím ledě proti Spartě v rámci dohrávky 36. kola. Z výhry 4:1 se radovali Západočeši, kteří duel otočili a o skóre...

2. února 2026  17:15,  aktualizováno  20:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.