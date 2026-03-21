„Ani pořádně nevím, jak se to celé seběhlo. Jenom jsem cítil, jak se mi puk odrazil od těla, tak jsem do něj jen máchnul ze vzduchu,“ popsal třiadvacetiletý nejlepší plzeňský střelec svoji branku.
Další přidal na konci druhé třetiny Rohlík, Plzeň soupeři oplatila úvodní porážku a před dvěma zápasy v Praze je tak série znovu zcela otevřená. Ve staré hale v Holešovicích, kam se extraligový hokej stěhuje z O2 Areny kvůli světovému šampionátu v krasobruslení, se hraje zítra od 18 hodin a v pondělí od 18.30 hodin.
Vyhráli jste druhé utkání, v čem byl největší rozdíl oproti úvodnímu duelu?
Ta největší změna byla určitě v našem pohybu. Myslím si, že jsme dobře bruslili a vybojovali hodně puků. Pak jsme byli schopni si vytvořit tlak v útočném pásmu. To byl asi největší rozdíl od toho předchozího zápasu.
Dokázali jste středeční prohru hodit za hlavu?
Myslím, že si každý z nás řekl, že je potřeba na první zápas co nejrychleji zapomenout. Věděli jsme, že je nový den a nový zápas. Dokázali jsme přepnout do jiného módu a zvládli to lépe.
Našli jste konečně recept na brankáře Kořenáře?
Pouštěli jsme si videa a viděli, že jsme před tou bránou nebyli a ani jsme puky z rohů moc nedostávali na obránce, aby měli možnost vystřelit. Na to jsme se zaměřili, protože minule jsme měli málo střel a nedali žádnou branku. Hlavně jsme chtěli jít s čistou hlavou do dalšího zápasu a snad se to povedlo.
Nabádali vás trenéři právě k větší střelecké aktivitě?
Konkrétně jsme se o zvýšení střelby ani moc nebavili, spíš o celkovém přístupu. Chyběl nám i větší pohyb, ale myslím, že právě ten jsme do druhého zápasu zlepšili a pak přišly i střelecké příležitosti.
O poznání lépe jste sehráli i přesilovky. Byl to jeden z bodů, na které jste se zaměřili?
Když se vám nedaří kombinace, tak střela je vždycky nejjednodušší způsob, jak dostat puk před bránu. Odtud padá většina gólů. Bylo dobré, že jsme to tam takhle rychle nahazovali a nakonec to vedlo k první brance.
Spartu jste ani v poslední třetině s výjimkou Kousalovy tyčky moc do šancí nepouštěli. Kdy jste začal věřit, že utkání dovedete do vítězného konce?
Vedení 2:0 bylo nadějné, ale v hokeji se během pár minut může stát spousta věcí. Takže jsem začal věřit až ve chvíli, kdy byl konec zápasu.
Vy osobně pociťujete, že v play off to před bránou víc bolí?
V těchto zápasech už nechcete hráče před bránu za žádnou cenu pouštět. Jsou už tam takové rvačky, je mnohem složitější se do toho prostoru dostat a samozřejmě pocítíte i větší důraz.
Vnímáte, že už se mezi oběma týmy lehce stupňuje napětí a souboje se budou zřejmě postupně vyostřovat?
Já konkrétně asi ne. Ale jak se ty zápasy opakují, potkáváme se pořád dokola, tak je jasné, že nějaké nevyřízené účty z minulých zápasů tam určitě budou.
Nyní se série přesouvá do Holešovic. Máte s touto halou nějakou zkušenost?
Hrál jsem tam asi někdy v juniorce nebo dorostu, ale žádné výrazné vzpomínky nemám. Co vím, hřiště je docela podobné jako tady, zato v O2 Aréně je kluziště menší, takže možná v tomhle bychom mohli mít malou výhodu.
Jak bude podle vás série pokračovat? Dají se čekat podobné zápasy jako v Plzni?
To bych sám rád věděl. Když budeme předvádět podobné výkony, tak bychom mohli mít navrch. Soustředíme se jen na další zápas a ten chceme na Spartě vyhrát.