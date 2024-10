Měchura se vrací ze zámoří do extraligy, posílí hokejovou Plzeň

„Adam je první změnou v našem týmu. Je to mladý a perspektivní útočník, má necelé dva metry a měl by do naší hry přinést důraz v útočné i obranné fázi,“ uvedl generální manažer Martin Straka. Naznačil tak, že další změny v kádru Západočechů, kterým se nevydařil vstup do sezony a jsou poslední, budou následovat.

Jedenadvacetiletý Měchura je odchovancem Písku, před svým odchodem do zámoří hrál za Liberec, v jehož dresu si připsal i dva starty v extralize. V minulé sezoně hrál zejména v nižší soutěži ECHL za tým Maine Mariners a v 70 utkáních včetně play off nasbíral 49 bodů za 23 branek a 26 asistencí.

Do Evropy se vrací poté, co se dohodl na předčasném ukončení smlouvy s týmem Providence Bruins, farmou Bostonu.