Hrál s Jágrem i Plekancem, byl nejlepším střelcem týmu. Do Kladna se vrací Kubík

V Kladně zažil své nejpovedenější období v kariéře, na ledě válel po boku Tomáše Plekance či Jaromíra Jágra. V sezoně 2021/22 nasázel 22 gólů a byl nejlepším střelcem týmu. Teď se tu potká se svým parťákem z Budějovic Filipem Přikrylem, už dříve oznámenou posilou Rytířů. Oba nováčci spolu v minulé sezoně nastupovali v jedné formaci Motoru.
„O jejich vazbách z předchozího angažmá samozřejmě víme. Adama Kubíka i jeho hru dobře známe. Má v sobě potenciál být znovu produktivním členem týmu,“ je přesvědčený sportovní ředitel klubu Tomáš Plekanec.
Kubík už nakoukl i do reprezentace, v národním týmu odehrál 10 zápasů a dal 4 góly. V extralize posbíral 279 zápasů s bilancí 77 branek a 82 asistencí. Závěr minulé sezony strávil po výměně v Plzni, s níž došel do čtvrtfinále play off. „A teď se moc těším na návrat domů,“ hlásí kladenský rodák.