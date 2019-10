Kubíkovo uznání: Jágr si mě odstavil jak malého kluka

Jágr: Můj výkon? Jsem unavenej Kladenský útočník Jaromír Jágr Jako jednomu z mála hráčů soupeře se mu dostalo potlesku, už když vyjel na předzápasové rozbruslení. Na něm strávil jen pár minut a znovu se uklidil do kabiny, zatímco jeho mužstvo trénovalo dál. Když před zápasem vyjel, stejně jako před rozbruslením, jako poslední z kladenského týmu, byl potlesk mnohonásobně větší. A po zápase, v němž musel skousnout těsnou prohru gólem v prodloužení, byť jeho tým v závěru základní hrací doby ještě vedl, na něj čekal nejen dav novinářů, ale i fanoušků. Z kabiny vyšel jako poslední, dávno po svých spoluhráčích. Tak se v Hradci Králové prezentoval Jaromír Jágr, bezpochyby osoba, která po dlouhé době hradecký stadion beznadějně vyprodala. „Musím uznat, že diváci byli skvělí. Tleskali, nepískali. Třeba oproti Boleslavi to byl obrovský rozdíl. Jen škoda, že jsem nepředvedl lepší show,“ soukal ze sebe šestačtyřicetiletý hokejista. Do Hradce se vypravil jen pár hodin poté, co na Pražském hradě dostal od prezidenta Zemana vysoké státní vyznamenání, což mu ale na druhé straně zabralo čas, který nemohl věnovat hokeji. A zdaleka to není jediná akce, která ho od hokeje odvedla. „Do toho jsem se vrátil z Ameriky. Je to šílený. Nemít jiné povinnosti, byl by můj výkon o něčem jiném. Jsem unavenej, vyřízenej,“ přiznával Jágr dlouho po zápase. Program, který má k tomu běžnému jeho spoluhráčů hodně daleko, bere jako majitel klubu jako nezbytný, byť na ledě mu neprospívá: „S tím se nedá nic dělat, mám zodpovědnost vůči klubu. Jedná se hlavně o sponzory, díky nimž můžeme extraligu vůbec hrát.“ Bere tak svoji současnou pozici s pokorou: „Pro mě jsou ty akce vlastně důležitější než dávat góly na ledě. Náš klub de facto má víc z jedné mé akce, než když dám dva hattricky za sebou. Hráči musí být z něčeho placení.“