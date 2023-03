Prekérní situace kladenského Kubíka. Se svými proti svým. A rovnou o přežití

Že hráči s končící smlouvou nastupují proti týmům, s nimiž už mají domluvenou budoucí spolupráci, je v hokejovém prostředí naprosto běžná záležitost. Generální manažeři řeší podobu kádru pro nadcházející ročník s výrazným předstihem, smlouvy se podepisují už v průběhu zimy.

Kubíkova situace je ale vzhledem k okolnostem naprosto výjimečná. A v mnoha ohledech nezáviděníhodná. Večer půjde opravdu o hodně. Oba týmy čeká nejdůležitější utkání sezony.

Pokud domácí zvítězí v základní hrací době, oslaví záchranu a pošlou aktuálně poslední Rytíře do baráže. Jakýkoliv jiný výsledek ještě poskytne Kladnu šanci zvrátit nepříznivou situaci v závěrečném dvaapadesátém kole.

ONLINE: Budějovice vs. Kladno podrobná reportáž od 18:00

Ještě po páteční prohře 3:4 se Spartou přitom Kubík s nadějí hovořil o možnosti účasti v předkole: „Play off si chce vyzkoušet každý. Třeba já na to čekám celou extraligovou kariéru!“

V neděli ale přišla porážka 1:2 s Vítkovicemi. Mladá Boleslav a Litvínov navíc dokráčely k důležitým vítězstvím a zkompletovaly postupovou dvanáctku. Naopak nervozita v českobudějovickém i kladenském táboře začala stoupat.

O co se ještě hraje v extralize Základní část ovládly Pardubice, dvanáctka účastníků play off je kompletní. I tak má hned několik mužstev v extralize stále o co hrát. České Budějovice a Kladno se chtějí vyhnout baráži proti vítězi druhé nejvyšší soutěže, zajímavě se vyvíjí i dění na opačném konci tabulky. Druhé místo drží dvě kola před koncem Vítkovice, ale třetí Sparta je zpět pouze o dva body. Stejně nepatrná mezera dělí také čtvrtý Hradec Králové a pátý Liberec, kteří se přetahují o poslední postupové místo do čtvrtfinále. Horší z nich začne, stejně jako Třinec, sérii předkola na domácím ledě. Tuto výhodu si zajistí také dva ze čtveřice adeptů ve složení Olomouc, Brno, Karlovy Vary a Plzeň.

Pro čtyřiadvacetiletého útočníka se vše vyvinulo nejhorší možným způsobem. Extraligové kluby oznamují nové podpisy až prvního května, jeho odchod k Jihočechům tak stále není oficiálně potvrzený. V hokejovém zákulisí se ale celá záležitost považuje za hotovou.

A sám hráč navíc přestupové spekulace nezpochybnil. „Možná je to pro mě nepříjemné, ale snažím se to tolik nevnímat. Půjdu do toho na maximum, chceme to urvat,“ uvedl odhodlaně.

Právě morálka a charakter jednotlivce hrají v tak neobvyklé situaci podstatnou roli, každý může zvolit odlišné pojetí. Někteří si dokážou profesionální přístup udržet a nenechají se další kariérním krokem ovlivnit, jiní mohou polevit a podvědomě ubrat pár procent z výkonu.

Kubík se v Budvar aréně ocitne pod pečlivým dozorem fanoušků z obou táborů. Ať udělá cokoliv, nezavděčí se všem. Určitě se najdou tací, kteří budou jeho nasazení zpochybňovat předem.

Ač se týmu výsledkově nedaří, kladenský odchovanec prožívá z individuálního hlediska velmi solidní základní část. S bilancí třiatřiceti bodů (16+17) vyrovnal osobní maximum z předchozího ročníku, v týmové tabulce produktivity se drží na druhé pozici.

Pravidelně nastupuje v elitní ofenzivní formaci s Tomášem Plekancem a Jaromírem Jágrem, dvěma největšími osobnostmi celé soutěže. Hodně prostoru dostává také na přesilovce, v níž se prosadil hned jedenáctkrát.

Zároveň není jediným, kdo se během pátečního večera nemusí cítit úplně komfortně. Vždyť českobudějovický kouč David Čermák stál ještě před rokem na straně soupeře, kde zároveň zastával funkci sportovního manažera a dříve působil také u mládeže.

„Samozřejmě, že chci uspět. Baráži se chceme vyhnout, není to hezká představa. Raději bych si to rozdal s někým jiným, ale bohužel to vyšlo takhle,“ řekl dvaapadesátiletý trenér.

Jihočechy připraví co nejpečlivěji, ale dění na ledě ze střídačky tolik neovlivní. Od Kubíka se naopak očekává, že bude patřit v klíčové bitvě k nejvýraznějším.

Útočník Rytířů si to dobře uvědomuje. Tlak si prý nepřipouští a hlásí: „Jdu bojovat za Kladno!“