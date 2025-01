Loni nároďák, letos útlum. Kubík už nažhavil motory: Moc jsem na sebe tlačil

„Nastartoval jsem se asi prací. A taky jsem si vyčistil hlavu. Měl jsem v ní moc myšlenek, asi jsem na sobě hodně tlačil. Pomalými krůčky jdu nahoru,“ odfoukl si šestadvacetiletý hráč po nedělním obratu na ledě litvínovského lídra na 3:1.

Právě Kubík byl u všeho, vítězný gól v přesilovce vstřelil sám, u dalších dvou asistoval. „Jsem rád, že jsem se nějak rozjel. Potřeboval jsem se z útlumu dostat. Pořád ještě nejsem, kde bych chtěl být, ale snažím se pomáhat týmu k výhrám.“

Levého křídelníka trenérský štáb Českých Budějovic neodepsal, i když mu to zrovna nešlo. „Každý říkal, že by Adam už měl začít. Já mu věřil. Loni i letos. Poctivě pracuje a začíná nacházet sebedůvěru,“ potěšilo trenéra Ladislava Čiháka. „Doufám, že v tom bude pokračovat. Strašně mu to přeju, týmu to hodně pomáhá.“

Do dvou zápasů vinou nemoci nezasáhl, do dalších dvou kvůli ne zrovna blyštivé formě. „Po nemoci jsem se do toho dostával, byl jsem třináctý útočník, nebylo to ono. Nedivím se trenérům, že jsem byl mimo sestavu,“ naznačil rodák z Kladna, že se neurazil. „Trenéři věděli, že mi není jedno, že se trápím. Chtěli mi dát trošku klid a nadhled, snažili se mi pomoct. Jsem rád, že mě to úplně nepoložilo. Získal jsem nějakou zkušenost, díky které můžu být lepší.“

Lepší je díky Kubíkovi i Motor, uťal sérii čtyř porážek a naopak dvakrát za sebou vyhrál. „Jsme rádi, že jsme tu šňůru zastavili, byla dlouhá,“ ulevilo se probuzenému útočníkovi, jehož kariérním maximem v základní části je 36 bodů (16+20) z jeho poslední sezony v Kladně.České Budějovice nedělní zápas v Litvínově otočily v přesilovkách, využily dvě díky vydařeným souhrám. Hlavní první akce kulový blesk lídra soutěže paralyzovala, rychlým ťukesem dali hosté svým hostitelům šach mat a Tomáš Zohorna puk uklízel do prázdné branky.

Adam Kubík z Českých Budějovic se raduje z gólu svého týmu proti Mladé Boleslavi.

„Otevřela se díra na křížný pas, Gulaš pak hodil puk Zohornovi před prázdnou. Já v tu chvíli byl už jen fanoušek,“ pousmál se Kubík. „Víme, že Litvínov má hodně dobrá oslabení, z deseti zápasů v nich dostali snad jen jeden gól. My párkrát v přesilovce vystřelili, takže obrana byla rozlítaná, z toho pramenily naše hezké branky.“

Ta Kubíkova byla nejen hezká, ale i tříbodová.