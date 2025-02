Koukám dopředu, chci Motoru pomoci, hlásil Kubík po podpisu. Trenéři mu věří

Na jedné straně pohoda, na druhé křeč. Pražská Sparta předvedla na jihu Čech dominantní výkon. Za vyrovnanější se dala považovat jen první třetina, kdy na vedoucí gól Filipa Chlapíka odpověděl z dorážky v přesilovce Adam Kubík.

„Guli (Milan Gulaš) vystřelil, já to dorazil. Chtěli jsme jít do branky, tak by to mělo být,“ poznamenal střelec nakonec jen jediné budějovické branky.

Ještě v první části využil početní výhodu i aktuálně nejlepší tým extraligy. Branka na 3:1 v polovině zápasu prakticky zmrazila naděje Motoru. „Zápas se pro nás vyvíjel docela dobře, drželi jsme krok. Až do gólu na 1:3 jsme hráli slušně. Pak jsme si je nechali ujet, což nás pořád trápí. Nejsme dozadu dostatečně důslední. Týmy jako Sparta to potrestají,“ uvědomil si Kubík.

Také reprezentační útočník cítil, že herní pohoda obou celků je rozdílná. Motor oproti Spartě chřadne, nevyhrál za tři body už podesáté za sebou. „Trochu se trápíme. Ale myslím, že v zápasech nehrajeme špatně. Musíme ale víc myslet na obranu, aby nám soupeři pořád neujížděli do brejků. Pak se dá hrát s každým týmem,“ shrnul.

Jihočeši znovu dvakrát inkasovali při přesilovce soupeře. Tato herní disciplína se týmu trenéra Ladislava Čiháka poslední dobou nedaří.

„Soustředili jsme se na to, ale sehráli to dobře a rychle. S tím se dá těžko něco dělat. Škoda, že nám to tam takhle napadalo. Ale prohráli jsme si to ve hře pět na pět,“ dodal Kubík.

Filip Chlapík ze Sparty dává gól v duelu s Českými Budějovicemi.

Při utkání klub oznámil, že šikovné křídlo přidá v Motoru další sezonu. V tomto ročníku se spekulovalo o Kubíkově výměně, zájemci byli. Kontrakt v klubu nakonec prodloužil.

„Nevím, jestli je to uklidnění. Pořád musím pracovat a koukat dopředu. Ale chci být co nejlepší, pomoci týmu hlavně na konci sezony. Tenhle rok nebyl ideální, začátek se mi moc nepovedl. Ale chytil jsem se, jsem rád, že to vedení vidělo a domluvili jsme se,“ shrnul.

Kubík na jihu zůstane i proto, že se mu v Budějovicích líbí a věří v týmový úspěch. „Máme kvalitní tým a jsou tu podmínky i k tomu, aby se udělal výborný mančaft taky na další sezonu. To je cesta, kterou se chci vydat. Trenéři mi věří, mám hodně prostoru. Chci týmu pomoci,“ uzavřel.