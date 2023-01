Pomohli i spoluhráči, radili, chválili, liboval si po debutu Jiříček

Zápasovou porci při svém debutu měl však daleko větší, na ledě při jasné porážce v Třinci 1:6 strávil téměř 28 minut, připsal si dvě střely, nastupoval v přesilových hrách.

„Z týmového hlediska nám to bohužel nevyšlo. Ale jsem za takový ice time moc rád. Doufám, že jsem důvěru trenérům splatil, pro mě to jsou výborné zkušenosti do další práce. Hodně mi pomohli i spoluhráči, radili, chválili,“ popisoval Adam Jiříček po velké premiéře.

Čekal jste až takovou porci minut na ledě?

Takovou opravdu ne. V pátek a v sobotu jsem hrál extraligu juniorů, tím to bylo ještě náročnější. Ale únava v takových chvílích nehraje žádnou roli. Jsem rád za tuhle šanci, dal jsem do toho všechno a doufám, že jsem udělal nějaký dojem.

Měl jste i pár střeleckých pokusů, jak blízko bylo ke gólu?

Šancí bylo celkem dost, hlavně na konci jsem měl pár střel. Nepadlo to tam, nedá se nic dělat. Snažil jsem se hrát jako vždycky, být aktivní, podporovat útok. To je můj styl.

Adam Jiříček (vlevo) z Plzně a Vladimír Dravecký z Třince.

Stejně mluví i hraje váš bratr David. Navíc říká, že vy budete ještě lepší než on.

Dobře se to poslouchá. Já také mám za cíl ho následovat. Je to určitá výzva, rád do ní vstoupím. Brácha je můj největší hokejový vzor.

Voláte si často, když nyní působí na farmě Columbusu v AHL?

Ano, voláme si každý den, když trochu sladíme časové posuny. Pokecáme, řekneme si nějaké srandičky. Volali jsme si i včera. Říkal mi, ať hlavně nejsem nervózní.

Co říkáte na stříbrný úspěch českých juniorů, na kterém měl v Kanadě velký podíl?

Já ho sleduji průběžně od všech mládežnických reprezentací. A tohle je neskutečný úspěch, myslím, že ho nikdo nečekal. A je to vzkaz českému hokeji do další práce.

Rodiče mají radost, že do extraligy naskočil další Jiříček?

Sledují naše zápasy, buď z gauče, nebo přímo na stadionu, když se hraje v Plzni. Říkali mi, že u staršího už to mají za sebou a teď do toho nastoupím já. Takže až budu hrát extraligu poprvé doma, budu určitě víc nervózní, než když se přijdou podívat na mládežnické soutěže.