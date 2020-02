Ani nevím, čím jsem puk tečoval, hlásil plzeňský Jánošík po vítězné trefě

„Každého gólu si vážím. Nezáleží, jestli je krásný nebo takhle šťastný. A když se vyhraje, pocity jsou ještě lepší,“ svěřil se 27letý Jánošík.



Čím jste střelu Kaňáka před gólmanem Novotným tečoval?

Ani pořádně nevím, myslím, že to asi hokejka nebyla. Guli (Gulaš) tam táhl puk za brankou, šel jsem před ní a snažil se vytvořit prostor. Pak přišla rána od modré a mě to prostě nějak štrejchlo.

Je hodně důležité, že jste dokázali zabrat po třech porážkách v řadě a derby vyhráli 3:1?

Není jednoduché se znovu nastartovat po takové sérii. Ale byla tam reprezentační pauza, dobře jsme potrénovali. A bylo vidět, že jsme si dnes šli za vítězstvím.

Když Karlovy Vary ve třetí části snížily na 2:1, byly to však v závěru ještě velké nervy.

My jsme chtěli být aktivní hned od začátku. To se nám povedlo, odskočili jsme do dvoubrankového vedení. Škoda, že se pak nepovedlo dát třetí gól, to by nás ještě víc uklidnilo. Někdy se to nepodaří. Bylo to vyrovnané, i oni měli hodně šancí, ale Frodlík (Frodl) nás v brance skvěle podržel. I tak si ale myslím, že jsme si zasloužili vyhrát my.

Chtěli jste za stavu 2:0 hrát více do defenzivy?

Chtěli jsme hrát pořád stejně, aktivně. Možná tam pak bylo o něco více chyb, ale vyšlo to.

Myslíte, že tahle výhra už Plzni zajistila první šestku?

To nevím. Ale je strašně důležité odehrát tuhle fázi soutěže dobře a jít pak do play off v pohodě.