Úplně bez respektu, vysmívají se nám! Boleslav vytočily hradecké oslavy

„Takové oslavy se nedělají. Úplně bez respektu! Jezdí po zádech, hrají na housle,“ popsal boleslavský kapitán Adam Jánošík.

Reagoval tak na moment z 46. minuty, kdy Východočeši trefou Patrika Miškáře vyrovnali na 3:3, a dotáhli tak tříbrankové manko z úvodní části.

Miškář pak gól oslavil velmi netradičním způsobem, když simuloval jízdu na kajaku a pádloval hokejkou. Zmíněné „hraní na housle“ pro změnu předvedl Aleš Jergl.

Hradecký Patrik Miškář se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

„Když jsme v sérii vedli my, bylo to s pokorou. Nedělali jsme takové šaškárny. Vysmívají se nám po vstřeleném gólu celou dobu. Přitom by tam měla být úcta k druhému mužstvu. K chlapům, kteří dělají stejný sport. Všechno se jim vrátí, vyhrát si nezaslouží,“ líčil Jánošík.

Ten se nakonec mohl radovat, infarktový šestý čtvrtfinálový zápas totiž Bruslaři nakonec vyhráli díky trefě Aleksiho Rekonena v 74. minutě.

Průběh si ale domácí po první třetině zkomplikovali, Mountfield se prosadil pětkrát za sebou a Středočeši tak ještě šest minut před koncem základní hrací doby ztráceli dva góly. Vydařeným závěrem si ale vynutili prodloužení, ve kterém odvrátili konec sezony.

Jedním z hrdinů se stal brankář Jan Růžička, jenž po čtvrtém inkasovaném gólu nahradil Dominika Furcha.

„Je obdivuhodné, co jsme tady viděli, co jsme všichni do jednoho dokázali. Opravdu hodně emotivní večer. Asi nejkrásnější konec a nejkrásnější moment dosavadní kariéry,“ těšilo osmadvacetiletého gólmana.

Boleslavští hokejisté oslavují vítězství v šestém čtvrtfinálovém souboji s Hradcem.

To Hradečtí nepovedeného závěru litovali.

„Bohužel už jsme pár takových zápasů ztratili. A ukázali jsme i tuhle naši stránku...Nedokázali jsme ten závěr dohrát. Příčiny bohužel nevím, možná jsme se zalekli výsledku. V hlavách to asi chvilku budeme mít, ale máme dost času zregenerovat a připravit se na sedmý duel,“ řekl kapitán Tomáš Pavelka.

Zajímavou sérii tak rozhodne až páteční klání od 18 hodin na východě Čech. Kdo se nakonec bude radovat z postupu?