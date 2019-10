Bratři poprvé proti sobě. Neměl jsem z toho radost, říká třinecký Musil

„Bylo to zajímavé hrát poprvé proti bráchovi,“ řekl šestadvacetiletý David Musil. A o čtyři roky mladšího sourozence ocenil: „Docela se mu dařilo.“



V hledišti měli rodiče. Jak souboj synů prožíval někdejší reprezentant František Musil? „Věděl jsem, že neprohraju,“ smál se. „V hledišti jsem byl táta. Nemůžu přát jednomu více než druhému. Asi bych je spolu radši viděl u večeře než na ledě, ale snad si to užili.“

Tušíte, komu fandili vaši rodiče?

David: Asi žádnému týmu. Fandí nám, ale nedívají se, které mužstvo vyhraje. Přejí si, ať se daří hlavně nám.

Jaké to bylo postavit se proti bratrovi?

David: Neměl jsem z toho radost, ale vycházelo to tak, že skoro celou třetí třetinu jsme hráli proti sobě. Nedá se říct, že bych ho vnímal nějak jinak než ostatní protihráče. Ale věděl jsem o něm.

Adam: Jo, jo, měli jsme tam proti sobě několik střídání. Trochu jsem si ho všiml, ale že bych ho sledoval, to zase ne. Zasloužili si vyhrát. Dneska byli lepší.

Když se na ledě potkáte, přibrzdíte, nebo do sebe jdete důrazněji?

David: Hraju pořád stejně. Jen jsem se snažil, aby nám nedal gól.

Adam: Hra je tak rychlá, že ani moc nevnímáte, proti komu právě jste. Naplno hrajete proti všem.

Davide, první extraligový gól jste Adamovi nepřál?

No, jednou ho tam málem dal z teče od modré. Na jednu stranu jsem mu ho přál, ale chci, abychom vyhráli. Ať se trefí v dalších zápasech.

Z té jeho teče byla tyčka. Zatrnulo vám?

David: Ne, prostě zazvonila tyč a hrálo se dál.

Ve druhé třetině jste se během minuty oba dostali do šance. Co tomu říkáte?

David: To bylo asi zajímavější pro rodiče než pro nás (směje se).

Před sezonou byla možnost, že byste oba hráli v Třinci. Líbilo by se vám to?

David: Určitě by to bylo lepší, ale rozhodl se jít do Liberce, takže mu přeji, ať se mu tam daří.