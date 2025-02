Odměněný Boltvan. Za zlomené zápěstí dostal boty, za důvěru platí body

Jméno autora rány zná, kolegiálně jej ale prozradit nechce. „Vím, kdo to střílel, a byla to slušná šleha. Nechci ho ale natřít, omlouval se, koupil mi nové boty. Byl z toho taky špatný. Ale je to hokej, stalo se,“ vrací se útočník k měsíční absenci. Ta ho však motivovala k ještě větší dřině, za kterou jej osud odškodnil novou příležitostí v hlavním mužstvu, kterou Boltvan zatím chytil za pačesy. Kometa do neděle při jeho účasti pětkrát v řadě triumfovala a on sám zapsal premiérovou extraligovou branku a celkem tři kanadské body. V neděliproti Českým Budějovicím plnil roli třináctého útočníka, při prohře 5:6 se na led nedostal.

„Nechci úplně říct, že bych byl za týmové štístko, ale beru nyní vše obrovsky pozitivně. Když se vyhrává, všechno na vás vrhá pozitivní světlo,“ těší Boltvana úspěšnost nejen s hlavním mužstvem, ale také s juniorkou, za kterou taktéž naskakuje. „Jsem moc rád za tu šanci, kterou dostávám v posledních zápasech. Jestli se mi to vrátilo za zranění, to neumím říct, ale i když jsem měl zápěstí v dlaze, tak jsem se snažil hodně pracovat sám na sobě. Trávil jsem hodně času v posilovně a doufal, že se vrátím silnější,“ říká břeclavský rodák.

Boltvan je společně s Dannym Chludilem a Janem Ekrtem ve skupině mladých dravců, které by sportovní manažer Komety Tomáš Vincour rád více zapracovával do hry. Ostatně jim v přestupovém termínu i vytvářel místo, když pustil do Třince zraněného kapitána Tomáše Marcinka. „Mladí kluci ukázali, že s nimi můžeme kdykoliv počítat. Dostanou více prostoru, protože si to zaslouží,“ míní Vincour.

To nutilo Boltvana i přes dlahu na ruce do tvrdší přípravy. „Slova Tomáše Vincoura mě neminula a říkal jsem si, že i když je v týmu teď třináct útočníků, tak já jsem připravený v případě jakékoliv absence do toho skočit a že můžu být tím čtrnáctým. Že bych měl ale za to, že myslí čas jen pro mě, to ne. Spíš to byla motivace příležitostí,“ říká dvacetiletý útočník.

Trenér Komety Kamil Pokorný přitom neplatí za muže, který by s chutí zkoušel neprověřené varianty. Boltvan jej ale přesvědčuje, že má i přes nezkušenost týmu co nabídnout. „Vítězná sestava se nemění, a dokud se vyhrává, tak se vše bere pozitivně a já mám snad pořád místo. Snad nám to ještě dlouho vydrží. Přesně vím, jakou mám kde roli. Je to samozřejmě odlišný styl hokeje a já se snažím přijmout každou práci, co mi trenér nachystá,“ hlásí.

Kometa i s Boltvanem v sestavě díky povedené sérii poskočila do elitní čtyřky extraligy, která postoupí přímo do čtvrtfinále. Do konce základní části zbývají už jen čtyři duely.