Mladý kladenský střelec. Navrátilec Bareš cítí novou éru klubu. Nádhera, říká

V extralize naskočil teprve do třetího utkání, ale už platí společně s Kellym Klímou za hlavního střelce týmu. „Úžasné pocity, úplná nádhera před domácími fanoušky. Maximálně si to užívám,“ šetřil slovy Bareš po vítězství.
Na tribunách, kam si našlo cestu něco nad tři tisíce lidí, seděli i jeho rodiče a přítelkyně. Viděli, jak si v rychlosti najel mezi kruhy a než se k němu stačili obránci stáhnout, švihl zápěstím. Puk zasvištěl pod víko v přesilové hře už v první třetině.
A ve druhé části znovu v početní výhodě. Tentokrát rychle zpracoval nahrávku (opět mezi kruhy), přehodil si ji na forhend a milimetrově ji umístil ke vzdálenější tyči. Jako mazák. „Rodina asi bude ráda,“ hádal.
Kladno si výrazně oddechlo. V prvních dvou zápasech to bylo mizerné. Jediný vstřelený gól, jediný získaný bod za prohru 0:1 po nájezdech s Vítkovicemi.
Přitom s novým majitelem mají přijít hezčí časy. Sportovní úsek v čele s Tomášem Plekancem našel a přivedl nečekaný počet posil. Jenže zjevně si na sebe ještě musejí zvyknout.
S takovým Kanaďanem Tristenem Robinsem, parťákem z útoku, stihl jediný trénink.
V neděli si ovšem klub nachystal slavnostní zahájení sezony, byť první domácí utkání hráli Rytíři už ve středu, takže to opravdu chtělo zvítězit. „Měli jsme všichni v hlavě, že to chceme odšpuntovat. Hlavně musíme pokračovat v dobré hře,“ říkal Bareš. „S dneškem jsme spokojení.“
Zatímco Hradec se utápí bez bodu na posledním místě tabulky, Kladno si na osmém místě může říct, že sezonu vlastně zahájilo vesele. „Nezažil jsem kabinu v minulých letech, ale teď to vypadá dobře. Máme skvělou partu a asi ano, nová éra jde cítit,“ věří Bareš.