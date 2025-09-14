Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Mladý kladenský střelec. Navrátilec Bareš cítí novou éru klubu. Nádhera, říká

Autor:
  20:29
Druhý nejmladší útočník extraligového Kladna, přesto naprosto klíčový. To je navrátilec Adam Bareš, teprve jedenadvacetileté křídlo. Po více než čtyřech letech ve Finsku se vrátil domů, aby pomohl rozjet novou éru hokejových Rytířů. V neděli dvěma góly přispěl k výhře 4:2 nad Hradcem Králové.
Kladenský útočník Adam Bareš (v popředí) slaví se spoluhráči gól. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

V extralize naskočil teprve do třetího utkání, ale už platí společně s Kellym Klímou za hlavního střelce týmu. „Úžasné pocity, úplná nádhera před domácími fanoušky. Maximálně si to užívám,“ šetřil slovy Bareš po vítězství.

Na tribunách, kam si našlo cestu něco nad tři tisíce lidí, seděli i jeho rodiče a přítelkyně. Viděli, jak si v rychlosti najel mezi kruhy a než se k němu stačili obránci stáhnout, švihl zápěstím. Puk zasvištěl pod víko v přesilové hře už v první třetině.

Kometa vynulovala Spartu, Pardubice zdolaly Boleslav. Poprvé slaví Mora i Rytíři

A ve druhé části znovu v početní výhodě. Tentokrát rychle zpracoval nahrávku (opět mezi kruhy), přehodil si ji na forhend a milimetrově ji umístil ke vzdálenější tyči. Jako mazák. „Rodina asi bude ráda,“ hádal.

Kladno si výrazně oddechlo. V prvních dvou zápasech to bylo mizerné. Jediný vstřelený gól, jediný získaný bod za prohru 0:1 po nájezdech s Vítkovicemi.

Přitom s novým majitelem mají přijít hezčí časy. Sportovní úsek v čele s Tomášem Plekancem našel a přivedl nečekaný počet posil. Jenže zjevně si na sebe ještě musejí zvyknout.

Kladenský Adam Bareš (vpravo) překonává Stanislava Škorvánka z Mountfieldu.
Kladenští hokejisté slaví gól Adama Bareše (uprostřed) proti Hradci.

S takovým Kanaďanem Tristenem Robinsem, parťákem z útoku, stihl jediný trénink.

V neděli si ovšem klub nachystal slavnostní zahájení sezony, byť první domácí utkání hráli Rytíři už ve středu, takže to opravdu chtělo zvítězit. „Měli jsme všichni v hlavě, že to chceme odšpuntovat. Hlavně musíme pokračovat v dobré hře,“ říkal Bareš. „S dneškem jsme spokojení.“

Zatímco Hradec se utápí bez bodu na posledním místě tabulky, Kladno si na osmém místě může říct, že sezonu vlastně zahájilo vesele. „Nezažil jsem kabinu v minulých letech, ale teď to vypadá dobře. Máme skvělou partu a asi ano, nová éra jde cítit,“ věří Bareš.

3. kolo

Kompletní los

4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 3 3 0 0 0 9:3 9
2. HC Vítkovice RideraVítkovice 3 2 1 0 0 11:4 8
3. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 13:6 6
4. HC Oceláři TřinecTřinec 3 2 0 0 1 14:9 6
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 0 1 10:7 6
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 2 0 0 1 8:6 6
7. HC Sparta PrahaSparta 3 2 0 0 1 8:6 6
8. Rytíři KladnoKladno 3 1 0 1 1 5:5 4
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 10:11 3
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 3 1 0 0 2 7:9 3
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 1 0 0 2 4:8 3
12. HC OlomoucOlomouc 3 1 0 0 2 7:14 3
13. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 0 0 3 6:15 0
14. HC Verva LitvínovLitvínov 3 0 0 0 3 2:11 0
Mladý kladenský střelec. Navrátilec Bareš cítí novou éru klubu. Nádhera, říká

